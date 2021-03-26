ДТП в Киеве: нападение с ножом, стрельба и пробка в сторону м. Почайна, - соцсети. ФОТО

Конфликт на пр. Бандеры в столице закончился нападением с ножом, стрельбой в воздух и дорожно-транспортным происшествием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу dtp.kiev.ua.

На дороге произошел конфликт между двумя водителями. Один достал нож и побежал к другому. Другой достал пистолет и выстрелил в воздух. А после, убегая с места событий, зацепил автомобиль Toyota.

Сообщается, что введен план "Перехват". По данным издания "Сегодня", стрелявшего водителя уже догнали.

Также на Цензор.НЕТ: В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка. Восемь человек травмировано. ВИДЕО камер наблюдения

На месте происшествия образовалась большая пробка вниз в сторону м. Почайна.

В полиции пока не прокомментировали происшествие.







