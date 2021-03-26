ДТП в Киеве: нападение с ножом, стрельба и пробка в сторону м. Почайна, - соцсети. ФОТО
Конфликт на пр. Бандеры в столице закончился нападением с ножом, стрельбой в воздух и дорожно-транспортным происшествием.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу dtp.kiev.ua.
На дороге произошел конфликт между двумя водителями. Один достал нож и побежал к другому. Другой достал пистолет и выстрелил в воздух. А после, убегая с места событий, зацепил автомобиль Toyota.
Сообщается, что введен план "Перехват". По данным издания "Сегодня", стрелявшего водителя уже догнали.
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На месте происшествия образовалась большая пробка вниз в сторону м. Почайна.
В полиции пока не прокомментировали происшествие.
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Так понту ты тут пяты обсыраешь если толку мало?
А мама наступного разу одягне бронежилет та купить кевларову коляску
И лет через двести (как в США) вышли бы два водителя, готовые убить друг друга, и улыбались бы один одному, потому что понимали - у обоих револьверы и оба могут быть убиты.
А почему в Израиле все ходят с оружием и никаких проблем?
Но таким как ты точно давать ствол нельзя, у тебя же в голове полный пиз...ц!
А с ножом наградили?
-Это означает, шо револьверт нашелся бы и у чвеня с ножиком. И у поцанов в "задетом автомобиле", и ишо много у кого в пробке. Вот картина и была бы такой. Недоумок с пистолем стреляет в воздух. Чвень с ножичком,в ответ достает револьверт и "с целью самозащиты"палит в ответ. Попададет или нет,но в стоящие в пробке авто попадает уж точно. Ввиду того, шо население в массе такие же неадекваты как двое стреляющих, начинается в поголовный отстрел на радость коронерам. И все стреляют в "порядке самозащиты".Так шо, посан с Узи, закупай "броники".
-до тебя-бы дошло, что холодняк тоже запрещён, но он у него был .
- я понимыю, украинцы быдло которым оружие низзя. Мыж не молдаване, правда? Ок . Я тебя понял
А теперь представим, что было бы, если бы у второго водилы не оказалось короткоствола(пистолета). Он, исходя из написанного, защищался от неадеквата, который тупо пер на него с ножом. Причем, стрелял не в нападавшего, а в воздух. Так в чем его вина? Он что, должен был ждать когда его зарежут как барана? С разрешением на ношение короткоствола, нужен еще справедливый закон о самозащите, где должно быть четко прописано в каких случаях можно применить оружие безнаказанно.