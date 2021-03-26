СБУ разоблачила коррупционную схему на транзите железнодорожного транспорта с РФ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок на коррупции во время транзитной перевозки иностранных товаров.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе, сделка нанесла государству ущерб более чем на 5 млн гривен.
По предварительным данным следствия, должностные лица организовали незаконный механизм получения денег от представителей экспедиторских компаний, которые сопровождали переправки продукции из РФ в одну из стран Евросоюза.
Участники схемы получали от экспедиторов средства за услуги по простою подвижного состава на железнодорожной станции и не учитывали их в установленном порядке.
Для получения денег вне "кассы" чиновники вносили недостоверные сведения в соответствующую отчетную документацию.
Во время обысков по местам работы и проживания участников сделки правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы с доказательствами противоправной деятельности.
На сегодняшний день сообщено о подозрении одному из руководителей структурных подразделений Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
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