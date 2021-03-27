20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Уже установлено, что фигурант был "сотрудником" Интернет - магазина, через который сбывали наркотики. Оплату за свою работу он получал с помощью криптовалюты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщается, оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями Святошинского управления полиции разоблачили незаконную деятельность 20-летнего киевлянина.

Правоохранители выяснили, что мужчина работает "курьером" в Интернет-магазине по продаже наркотических средств и занимается отправкой наркотиков через почтовые отделения. Указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого "куратора", с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

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Дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал в криптовалюте Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тысяч гривен.







Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

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По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.