РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Фото
7 128 23

20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Уже установлено, что фигурант был "сотрудником" Интернет - магазина, через который сбывали наркотики. Оплату за свою работу он получал с помощью криптовалюты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщается, оперативники управления по борьбе с наркопреступностью в Киеве Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями Святошинского управления полиции разоблачили незаконную деятельность 20-летнего киевлянина.

Правоохранители выяснили, что мужчина работает "курьером" в Интернет-магазине по продаже наркотических средств и занимается отправкой наркотиков через почтовые отделения. Указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого "куратора", с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд в Ривном освободил из-под стражи подростка, осужденного на 6 лет за сбыт наркотиков, и отправил дело в суд первой инстанции

Дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал в криптовалюте Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тысяч гривен.

20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция 01
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция 02
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция 03

Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Также смотрите: На Николаевщине задержаны члены наркогруппировки: за месяц они сбывали до 10 тыс. доз метадона, а их заработок достигал 500 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.

задержание (6675) Киев (25542) наркотики (2145) Нацполиция (16471)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8511
показать весь комментарий
27.03.2021 10:28
+8
Бубачкин кур"єр спалився.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:27
+7
Не чему удивляться. 73% смартфончиков довольны, В 2019 они думали. что заживут как при Голобородько а зажили как при Пабло Эскобаре.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Писець хлопаку.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:24 Ответить
Павло Скобаренко
показать весь комментарий
27.03.2021 10:37 Ответить
Точно. Потрапив у рабство... 400к вітдавати чи відробляти то доведеться.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:18 Ответить
Какая осень в лагерях
Кидает листья на запретку,
А я кричу кричу, кричу шнырям:
"Пускай лежат ещё недельку!"
показать весь комментарий
27.03.2021 10:24 Ответить
опа подгон от арсена в ОПУ будет
показать весь комментарий
27.03.2021 10:26 Ответить
Бубачкин кур"єр спалився.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:27 Ответить
20-летний наркодилер задержан в Киеве: изъято кокаина на 400 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8511
показать весь комментарий
27.03.2021 10:28 Ответить
как его плющить крепко, дунул не по децки
показать весь комментарий
27.03.2021 11:05 Ответить
Какой то кокаин разноцветный в ассортименте
показать весь комментарий
27.03.2021 10:38 Ответить
специальный ,разноцветный ,для клоунов
показать весь комментарий
27.03.2021 11:10 Ответить
Не для всяких, а только зебанутых и лично для бубочки.
показать весь комментарий
27.03.2021 11:13 Ответить
для детского утренника
показать весь комментарий
27.03.2021 13:05 Ответить
менты конкурентов зачищают
показать весь комментарий
27.03.2021 10:40 Ответить
Не чему удивляться. 73% смартфончиков довольны, В 2019 они думали. что заживут как при Голобородько а зажили как при Пабло Эскобаре.
показать весь комментарий
27.03.2021 10:48 Ответить
Щімлять і отжимають бізнес! Зарештували ділера та повністю винесли товар з ділершипу!
показать весь комментарий
27.03.2021 10:48 Ответить
Все вернут, до грамма. Полиционэры не знали, что это заказ бубочки и его ОПы.
показать весь комментарий
27.03.2021 11:15 Ответить
Как говорил товарисч Ленин:нужно делиться)
показать весь комментарий
27.03.2021 11:05 Ответить
Кокаіно трафіканте.
показать весь комментарий
27.03.2021 11:05 Ответить
зе-команда пока посидить на голодному пайку
показать весь комментарий
27.03.2021 11:09 Ответить
Не хрен здесь ерничать ! Повода для зубоскальства нет. Наркомания -серьезная проблема и распространяется как вирус ,поражая молодежь в первую очередь. Если с этим не бороться, потеряем всё!
показать весь комментарий
27.03.2021 11:14 Ответить
Та молодежь, что поражается, никому не нужна. Из них вырастет максимум зеленский. Пусть лучше умрут молодыми.
показать весь комментарий
27.03.2021 11:50 Ответить
у тебя есть дети? когда их начнут присаживать так им и скажешь - вы никому не нужны. умирайте
показать весь комментарий
27.03.2021 13:51 Ответить
Молодец пацан, зашлите его в рашку.
показать весь комментарий
27.03.2021 11:48 Ответить
 
 