"Слуга народа" Качура возглавлял Соломенский центр "Украинского выбора" Медведчука в Киеве до 2020 года, уже будучи нардепом монобольшинства, - Левченко. ФОТО+ДОКУМЕНТ

С 2012 года по 2020-й руководителем Соломенской районной в городе Киеве организации "Украинского выбора" был Александр Качура - действующий народный депутат от фракции "Слуга народа".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-нардеп Юрий Левченко, информирует Цензор.НЕТ

Он напомнил, что СБУ объявила о том, что организация "Украинский выбор" способствовала российской оккупации и аннексии Крыма. В свою очередь, Офис Генерального прокурора заявил, что сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп "Украинского выбора" по факту участия в организации и проведении незаконного "референдума" на временно оккупированной территории Крыма.

"Во-первых, стоит отметить, что ответственность за антигосударственную деятельность должен понести прежде всего основатель и руководитель "Украинского выбора" - Виктор Медведчук. Очевидно, что именно он координировал деятельность всех этих предателей, о которых сообщают СБУ и Офис Генпрокурора. Так что на самом деле арест Медведчука должен быть закономерным продолжением расследования этого уголовного производства. Впрочем, почему-то, несмотря на весь пиар, мы еще не видим этого шага от власти "слуг".

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При этом этот пиар выглядит довольно лицемерным, учитывая тот факт, что начиная с 2012 года руководителем Соломенской районной в городе Киеве организации "Украинского выбора" был Александр Качура - действующий народный депутат от фракции "Слуга народа", один из ведущих спикеров правящей партии , заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Более того, как следует из сведений, опубликованных Министерством юстиции, Качура возглавлял Соломенский центр медведчуковской организации также по состоянию на 2020 год, то есть, уже будучи народным депутатом от монобольшинства (документ в комментариях)", - пишет Левченко, задаваясь вопросом: "понесет хоть какую-то ответственность руководитель одной из ее ячеек?"

Кроме этого Левченко отмечает, что "ключевые функционеры "Украинская выбора", в отношении которых в СМИ много сведений относительно их участия в содействии российской агрессии в Украине, и в целом их антиукраинской деятельности, сейчас вполне спокойно чувствуют себя на подконтрольной Украины территории. Более того, некоторые из них избраны депутатами местных советов разного уровня от ОПЗЖ на прошлогодних местных выборах".

"Но по ним нет сообщений СБУ, а только по тем, кого наказать уже физически невозможно", - подчеркивает экс-нардеп.

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Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову.