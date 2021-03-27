Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка. ФОТО
В субботу, 27 марта, в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека - из них 2 ребенка.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления ГСЧС в Черкасской области.
"На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки.
В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка.
После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", - говорится в сообщении.
Пожар на площади 5 м кв был ликвидирован около 10 часов утра. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
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Правильно, всех под суд
Сочувствие ? А нах …
Да ?
Пожар мог возникнуть и когда горящие угли выпадают из поддувала, и когда забывают пластиковую посуду на плите (горящий пластик стекает на пол сбоку и начинает гореть половик или занавеска возле двери).
Зато ты так безапелляционно выдал решение по причине пожара, как будто сам обследовал место пожара.