Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка. ФОТО

В субботу, 27 марта, в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека - из них 2 ребенка.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления ГСЧС в Черкасской области.

"На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки.

В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка.

После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 5 м кв был ликвидирован около 10 часов утра. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Также читайте: За неделю в Украине произошло более 1,4 тыс. пожаров: 51 человек погиб, 28 удалось спасти, - ГСЧС





