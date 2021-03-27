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Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка. ФОТО

В субботу, 27 марта, в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого возник пожар в жилом доме, в результате которого погибли 3 человека - из них 2 ребенка.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение управления ГСЧС в Черкасской области. 

"На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки.

В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка.

После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя бабушка и 2 девочек 2015 и 2017 рождения", - говорится в сообщении.

Пожар на площади 5 м кв был ликвидирован около 10 часов утра. По предварительным данным, причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Также читайте: За неделю в Украине произошло более 1,4 тыс. пожаров: 51 человек погиб, 28 удалось спасти, - ГСЧС

Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка 01
Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка 02
Трагедия на Черкасщине: В результате пожара погибли две девочки 2015 и 2017 годов рождения и их бабушка 03

Автор: 

пожар (5949) трагедия (241) ГСЧС (4971) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+10
Це просто жах!!! Щирі співчуття батькам дівчаток і всім рідним!
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27.03.2021 11:48
+4
Какой ты умный, аж страшно
Правильно, всех под суд
Сочувствие ? А нах …
Да ?
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27.03.2021 12:16
+2
Говнострой загорівся, пічка розміщена з порушенням всіх будівельних норм та протипожежних та санітарних правил!
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27.03.2021 11:50
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Правила форума Совет форумчан
Це просто жах!!! Щирі співчуття батькам дівчаток і всім рідним!
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27.03.2021 11:48 Ответить
Ідіоти будують пічки в різних кінцях будинку а потім будують дерев'яні перестінки біля пічки, замість того щоб зробити одну піч в кухні та систему опалення від неї по всьому будинку. Скорше за все було холодно і бабка розпалила піч яку не можна було експлуатувати через близькість дерев'яного простінку і простінок нагрівся за ніч і почав тліти. Пожежа була невелика, але відсутність обов'язкової приточної та витяжної вентиляції, в приміщеннях де знаходиться піч, перетворили будинок на газову камеру і всі загинули. Тут правда ще питання до лікарів, чому не врятували? Лікарів потрібно віддавати під суд!
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27.03.2021 11:58 Ответить
Какой ты умный, аж страшно
Правильно, всех под суд
Сочувствие ? А нах …
Да ?
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27.03.2021 12:16 Ответить
Кому співчуття? Батькам які відправили двох малих дітей до бабки, яка не змогла забезпечити їх безпеку в холодному будинку і спалила дітей? Батьків під суд накуй за вбивство власних дітей!
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27.03.2021 13:55 Ответить
угу, думаю это им сейчас и нужно, тюрьма это то что им поможет выйти с шока и апатии
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27.03.2021 14:55 Ответить
Пора притягати до відповідальності батьків чиї діти загинули!
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27.03.2021 16:18 Ответить
Да нет, лучше тебя.
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27.03.2021 19:58 Ответить
Лучше жувати ніж говорити дурню
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27.03.2021 20:25 Ответить
Лікарів - під суд, батьків - під суд. Так може вас ще під суд віддамо, за тупі коментарі?
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27.03.2021 15:55 Ответить
Я розумію що Вас дратує що не всі такі як Ви.
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27.03.2021 16:19 Ответить
Це вас дратує, а не мене. Нормальна людина в такій ситуації лише поспівчуває, а не буде казати, що кому робити, кого і куди саджати. Це улюблена забавка кацапів, а вони взагалі не люди.
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27.03.2021 22:22 Ответить
Ты походу печь в доме никогда не топил и вообще далёк от понятия "кладка печи".
Пожар мог возникнуть и когда горящие угли выпадают из поддувала, и когда забывают пластиковую посуду на плите (горящий пластик стекает на пол сбоку и начинает гореть половик или занавеска возле двери).
Зато ты так безапелляционно выдал решение по причине пожара, как будто сам обследовал место пожара.
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27.03.2021 19:34 Ответить
Навколо пічки не має бути ніяких дерев'яних простінків, а ми на фото бачимо що вони є і саме вони загорілись - це порушення протипожежних вимог та будівельних норм та правил! Тим більше не можна лишати відкритим піддувало, потрібно використовувати дверцята піддувала з вентиляційними отворами а краще за все підводити повітря до пічки з вулиці окремим воздуховодом.
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27.03.2021 20:00 Ответить
А при чём здесь врачи, что ты на них бочку катишь, или у тебя не все дома???
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27.03.2021 19:55 Ответить
Якщо діти були живі то їх можна було врятувати, тому це злочин лікарів які дали дітям померти!
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27.03.2021 20:01 Ответить
Говнострой загорівся, пічка розміщена з порушенням всіх будівельних норм та протипожежних та санітарних правил!
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27.03.2021 11:50 Ответить
І швець, і жнець, і на дуді грець...
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27.03.2021 12:36 Ответить
Стройте из кирпича, перекрытия - ж.б. Скупой платит дважды.
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27.03.2021 12:41 Ответить
Найболючіші новини,коли гинуть діти.Найщиріші співчуття всім рідним та близьким.
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27.03.2021 12:55 Ответить
лепят с говна и палок, все равно война , бамбить будут или кулачить
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27.03.2021 16:20 Ответить
Фух, как вспомню топку печи, аж типает, всё время боялся обратного хода и Травануться угарным газом. Уже несколь лет живу без этого кошмара, а сколько людей ещё с печным отоплением, и такие случаи ещё впереди.
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27.03.2021 19:40 Ответить
 
 