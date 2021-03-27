Военнослужащий 10-й ОГШБр Максим Абрамович 1994 года рождения погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине. ФОТО

В пятницу, 26 марта, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате минометного обстрела позиций ВСУ погиб Максим Абрамович, 1994 года рождения, житель города Дубровица Ривненской области, военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной фейсбук-странице Дубровицкого городского совета.

"Дубровицкая громада с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец ​​из Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения - умный, искренний, ответственный, неравнодушный, Патриот Украины.

Максим учился в Дубровицкой ООШ №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы "Боевого гопака" и представлял нашу громаду на различных соревнованиях. Учился в Харьковском университете. С 2017 по 2020 год проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вновь встал на защиту Украины.

Искренние соболезнования Матери, которая воспитала сына-героя! Мы разделяем с Вами горечь и боль невосполнимой утраты и низко склоняем головы в скорби по нашему защитнику.

Вечная память Герою Украины - Максиму Абрамовичу - который отдал свою молодую жизнь за мир и покой на родной земле.

Слава Украине!!!

Героям Слава !!!"

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.