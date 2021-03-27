"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

В Офисе Президента осуждают факт вакцинации от коронавируса работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области вне очереди.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - отметил заместитель главы ОП.

По словам Тимошенко, Офис Президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за счет средств государственного бюджета, проходит вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

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Тимошенко добавил, что областные власти Тернопольщины уже получили "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне - было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится - ни в Тернопольской, ни в других областях", - подытожил заместитель главы ОП.

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Отметим, по информации Liga, в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".

При этом обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработник проводит прививки.











В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в Агропродсервисе ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

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В Тернопольском городском центре первичной медико-санитарной помощи человек, который представился директором учреждения, сказал, что не знает об этом предприятии и к ним не поступали никакие обращения.

"Мы не имеем отношения к вакцинации работников "Агропродсервиса", - прокомментировал директор Николай Медвидь.

Координатор вакцинации в Тернопольской области также сказала, что слышала об этой истории, но еще не разбиралась в ней.

"Я не имею такой информации. Возможно, они договаривались на уровне учреждения здравоохранения, которое есть на территории. У нас есть мобильные бригады и отчеты, которые они ежедневно мне присылают, там только цифровые данные, там не указано название учреждения. Поэтому я выясню непосредственно уже у руководителей учреждений, к которым относятся мобильные бригады", - сказала координатор.

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В руководстве "Агропродсервиса" отказались комментировать, какое обращение они присылали, кому и что указывали в письме.

Известно, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. На момент обретения депутатских полномочий он был директором "Агропродсервиса".