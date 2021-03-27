РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Фото
11 728 33

"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

В Офисе Президента осуждают факт вакцинации от коронавируса работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области вне очереди.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - отметил заместитель главы ОП.

По словам Тимошенко, Офис Президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за счет средств государственного бюджета, проходит вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко

Тимошенко добавил, что областные власти Тернопольщины уже получили "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне - было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится - ни в Тернопольской, ни в других областях", - подытожил заместитель главы ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Препаратом Sinovac Biotech в первую очередь будут вакцинировать маломобильных граждан, - Ляшко

Отметим, по информации Liga, в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".

При этом обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработник проводит прививки.

Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 01
Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 02
Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 03
Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 04
Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 05

В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в Агропродсервисе ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

Откровенно бессовестное событие: ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все дозы вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использованы только для первой прививки против COVID-19, - Ляшко

В Тернопольском городском центре первичной медико-санитарной помощи человек, который представился директором учреждения, сказал, что не знает об этом предприятии и к ним не поступали никакие обращения.

"Мы не имеем отношения к вакцинации работников "Агропродсервиса", - прокомментировал директор Николай Медвидь.

Координатор вакцинации в Тернопольской области также сказала, что слышала об этой истории, но еще не разбиралась в ней.

"Я не имею такой информации. Возможно, они договаривались на уровне учреждения здравоохранения, которое есть на территории. У нас есть мобильные бригады и отчеты, которые они ежедневно мне присылают, там только цифровые данные, там не указано название учреждения. Поэтому я выясню непосредственно уже у руководителей учреждений, к которым относятся мобильные бригады", - сказала координатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 939 человек, всего - 192 264, - Степанов

В руководстве "Агропродсервиса" отказались комментировать, какое обращение они присылали, кому и что указывали в письме.

Известно, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. На момент обретения депутатских полномочий он был директором "Агропродсервиса".

Автор: 

вакцина (3815) Тернополь (769) Тимошенко Кирилл (432) Тернопольская область (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Рассуждения зебилов о совести напоминают рассуждения крокодила о страданиях антилопы в его пасти. Даже не так. Крокодил в совести разбирается лучше, чем Тимошенко: он не убивает ради прибыли. В отличие от зеленой нечисти с Банковой, поставившие под удар всю страну ради получения барышей.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:55
+8
"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 3474
показать весь комментарий
27.03.2021 13:02
+6
Чья б корова мычала , а ваша зеублюдочная молчала !
показать весь комментарий
27.03.2021 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чья б корова мычала , а ваша зеублюдочная молчала !
показать весь комментарий
27.03.2021 12:52 Ответить
3 часа читаю Муму , пока ни одной Коровы
показать весь комментарий
27.03.2021 12:54 Ответить
Вы не ту книгу взяли читать
показать весь комментарий
27.03.2021 13:13 Ответить
Например курточка Степанова за 25 000 $ и это только курточка , а сколько откатов переплавлено в оффшоры оманские ???
показать весь комментарий
27.03.2021 13:16 Ответить
О сколько же у ЗЕ событий разных чудовищно бессовестных и откровенно грязных ...По уХйлу это звучит так: Хот так обзывается, тот сам так и называется .
показать весь комментарий
27.03.2021 18:28 Ответить
Рассуждения зебилов о совести напоминают рассуждения крокодила о страданиях антилопы в его пасти. Даже не так. Крокодил в совести разбирается лучше, чем Тимошенко: он не убивает ради прибыли. В отличие от зеленой нечисти с Банковой, поставившие под удар всю страну ради получения барышей.
показать весь комментарий
27.03.2021 12:55 Ответить
"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 3474
показать весь комментарий
27.03.2021 13:02 Ответить
да хва уже кругом пхать этого "бедного" больного человечка...)
показать весь комментарий
27.03.2021 20:54 Ответить
Всем Здоровья!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:03 Ответить
конечно бессовестные...еще ОПа не вся вакцинирована-а уже частники лезут
показать весь комментарий
27.03.2021 13:05 Ответить
Ну вакцинировали - и ладно. Цену набивают закупленной по дешевке бодяге.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:06 Ответить
Кожен вівчар хоче вакцинувати своє стадо першим, це зрозуміло. А що стосовно щеплення самих вівчарів, є якісь інсайди?
показать весь комментарий
27.03.2021 13:07 Ответить
За майбутнє? Бєнін майбах? Колєга директора Буковеля Шевченка, який якраз на Станіславщині зараз в депутати йде...
показать весь комментарий
27.03.2021 13:10 Ответить
Тернопольского мясокомбината уже лет 10 нет. То какая-то подделка.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:11 Ответить
Якщо зе-жопники тормозять вакцинаціюю, то вакцинація не чекає зебілів? а здійснюється власними силами людей.

Ніхто не може чекати та забороняти захищати власне здоров`я самотужки, чому так сперечаються та забороняють недоумки з офісу.

Ось вона демократія у дії. А не ваші фейкові досягнення.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:12 Ответить
А тех что на 1+1 вакцинировали без очереди? Может и этим заплатили чтоб они свой колектив вдохновили на подвиги. Та только как всегда неувязочка вышла, у зелени сплошная шизофрения и амнезия и правая рука не знает что делает левая. Вот и заговорили того чего нет и быть не может ни совести ни чести ни батькивщины.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:12 Ответить
бєзсовєстноє собитіє-це влада зєбидла.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:14 Ответить
И это говорят именно те люди кто и создали эту вакханалию с вакцинацией в Украине !!! ..правильно - бей первым Фредди..
показать весь комментарий
27.03.2021 13:17 Ответить
зачем работникам ненужную дрянь в себя колоть
показать весь комментарий
27.03.2021 13:28 Ответить
чайківський ще 90-х "крутим" пациком був. чого дивуватися
показать весь комментарий
27.03.2021 13:31 Ответить
Лист-прохання, білять.
показать весь комментарий
27.03.2021 13:41 Ответить
Напевно, треба було викинути на помийку невикористані дози, а не вколоти бажаючих? Які ж ви огидні зелені тварюки!
показать весь комментарий
27.03.2021 13:49 Ответить
Так подивимось на піддослідних, до чого приведе те вакцинування. Може, виросте щось, чи відпаде. Їм зєля ще винагороду дасть за участь в експерименті.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:00 Ответить
Треба заводити кримінальну справу. Що це ще лепітання, про сподіваюсь, що більше не повториться.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:23 Ответить
Как тут заведешь? Вирус результат маркетинга, вакцина непонятная жидкость. Данные смертности высосаны из пальца. Проще дождаться когда все набьют свои карманы и все. Пойдут другие способы нарушать права искать.
показать весь комментарий
27.03.2021 15:49 Ответить
Если бы был ажиотаж с этой вакцинацией и ее не хватало желающим...
Как раз не хватает желающих.
показать весь комментарий
27.03.2021 14:44 Ответить
В Тернополі? "За майбутнє"? Так вам і треба!
показать весь комментарий
27.03.2021 15:10 Ответить
Молодежь твари позорные а старикам подыхай украина была й будет быдлом
показать весь комментарий
27.03.2021 15:27 Ответить
За границей за это накладывают огромные штрафы, на людей которые вакцинировались незаконно, а у нас беспредел и полная потеря совести.
показать весь комментарий
27.03.2021 17:48 Ответить
Все честно. майбах - бени. зе - под беней. Таким образом все "по зеленому закону"
показать весь комментарий
27.03.2021 20:47 Ответить
ну так шо гарант где реакция? чьи это предприятия? неужели каломыйского???
показать весь комментарий
28.03.2021 14:47 Ответить
І Добре вчинило, підприємство! Стєпашкіна вакцина скоро спортиться і купа бюджетних коштів підуть в смітник безтолку (залишиться хіба куртка на згадку).
Я особисто їх ініціативу підтримую... А ОП нехай своє незадоволення адресує в ОПу!
Ой. Замкнуте коло виходить...
показать весь комментарий
28.03.2021 17:13 Ответить
 
 