"Откровенно бессовестное событие": ОП о вакцинации вне очереди работников частных предприятий на Тернопольщине. ФОТОрепортаж
В Офисе Президента осуждают факт вакцинации от коронавируса работников нескольких частных предприятий в Тернопольской области вне очереди.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", - отметил заместитель главы ОП.
По словам Тимошенко, Офис Президента отмечает, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за счет средств государственного бюджета, проходит вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.
Тимошенко добавил, что областные власти Тернопольщины уже получили "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".
"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне - было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится - ни в Тернопольской, ни в других областях", - подытожил заместитель главы ОП.
Отметим, по информации Liga, в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".
При этом обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработник проводит прививки.
В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в Агропродсервисе ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.
В Тернопольском городском центре первичной медико-санитарной помощи человек, который представился директором учреждения, сказал, что не знает об этом предприятии и к ним не поступали никакие обращения.
"Мы не имеем отношения к вакцинации работников "Агропродсервиса", - прокомментировал директор Николай Медвидь.
Координатор вакцинации в Тернопольской области также сказала, что слышала об этой истории, но еще не разбиралась в ней.
"Я не имею такой информации. Возможно, они договаривались на уровне учреждения здравоохранения, которое есть на территории. У нас есть мобильные бригады и отчеты, которые они ежедневно мне присылают, там только цифровые данные, там не указано название учреждения. Поэтому я выясню непосредственно уже у руководителей учреждений, к которым относятся мобильные бригады", - сказала координатор.
В руководстве "Агропродсервиса" отказались комментировать, какое обращение они присылали, кому и что указывали в письме.
Известно, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. На момент обретения депутатских полномочий он был директором "Агропродсервиса".
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Ніхто не може чекати та забороняти захищати власне здоров`я самотужки, чому так сперечаються та забороняють недоумки з офісу.
Ось вона демократія у дії. А не ваші фейкові досягнення.
Как раз не хватает желающих.
Я особисто їх ініціативу підтримую... А ОП нехай своє незадоволення адресує в ОПу!
Ой. Замкнуте коло виходить...