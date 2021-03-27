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Новости Фото ДТП
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Грузовик столкнулся с такси в Николаевской области, три человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и такси. В результате аварии три человека погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

ДТП между грузовиком Renault Magnum и автомобилем Opel Vectra произошло в субботу, 27 марта, около 11:30 на 140 км автодороги Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Вознесенском районе.

"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Грузовик столкнулся с такси в Николаевской области, три человека погибли, - Нацполиция 01
Грузовик столкнулся с такси в Николаевской области, три человека погибли, - Нацполиция 02

ДТП (7674) Николаевская область (2125)


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Лобове , жаль людей.
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27.03.2021 15:42 Ответить
дорога наверняка пустая была. но что кто-то заснул тоже не верится. жаль людей
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27.03.2021 17:29 Ответить
дорог нет, летают как сумашедшие, колесо стрельнуло и вот результат
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27.03.2021 17:38 Ответить
Ёлки - палки, на трассе считай никого и не было, кроме этих двух машин, ну как могло такое случиться??? Соболезнование родным и знакомым.
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27.03.2021 19:23 Ответить
по борозде- так 61-летний магнумовец проснулся в кювете...(((
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27.03.2021 21:13 Ответить
да уж ....взял такси , съездить ...ну а шо , раньше водители первого класса (вроде бы ) должны были такси водить , а сегодня ....?
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30.03.2021 21:38 Ответить
 
 