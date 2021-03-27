Грузовик столкнулся с такси в Николаевской области, три человека погибли, - Нацполиция. ФОТО
В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и такси. В результате аварии три человека погибли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
ДТП между грузовиком Renault Magnum и автомобилем Opel Vectra произошло в субботу, 27 марта, около 11:30 на 140 км автодороги Одесса - Вознесенск - Новый Буг в Вознесенском районе.
"В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузового автомобиля не пострадал", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".
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