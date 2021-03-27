Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж
Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Михаил Ткач, публикуя соответствующие фотографии.
"Сразу видно что карантин строгий, а локдаун справедлив для всех бизнесменов и слоев населения. Здесь вам сразу и первая, и вторая, и третья волны посетителей и задел четвертой волны коронавируса.
Зимой во время предыдущего локдауна мы сняли материал и показали, что все рестораны Конча-Заспы работали, а полиция бездействовала. Была реакция соответствующих органов? А какой могла быть реакция, если сам президент отмечал день рождения в нарушение канантинних ограничений, и собственным примером продемонстрировал гражданам всю серьезность отношения к пандемии.
Мне снова посетителей в шубах заставлять бежать лесами или правоохранители наконец начнут делать свою работу?
АПД: Остановил полицейских которые просто проехали мимо этого, а они говорят "вызывайте 102 и будем реагировать. И поехали".
Пожалуйста, подождите...
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А лохам будем натряхивать про переполненные больницы, на камеру разворачивать палатки и карту в красный цыет красить.
лохизебилы
Ти типу аргументував... Сам "зонування" подивився?
https://images.cnscdn.com/images/1/f/9/a/1f9ae589d9ac45d2ef3d367740723f21/original.jpg
то шо мажорам Коран не писаний, то зрозуміло... настигне, ще їх кара господня...
Это кого этот чертик заставлял бежать лесами??? ОнО хто какое???
Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.
То есть этому нищеброду муляет то что миллионеры в ресторанах сидят. А не то - где этот ресторан находится. Уверен, что без карантина он тоже мимо этих ресторанов просто так не ходит - то жопу покажет, то козьи рожки состроит.
А ти, що тим баригам зад підлизуєш?...
Эти ребята как раз ходят в перчатках, масках, и очень берегут свое здоровье. Потому что им есть что терять.
далеко
Не понимаю, почему богатые люди не имеют право покупать то что бедным не по карману.
Честно заработали или нет - второй вопрос. Если интересует - пусть журналист это и копает. А цепляться просто к тому что кто-то богаче тебя - то жлобство какое-то.
..А далі відро ,швабру * і *вперёд *
Ну шо сказать про немецкий локдаун? -- он держится исключительно на сознательности немцев. Везде жёстко маски, дезинфекторы, дистанция. Некоторые фирмы, даже запрещают водилам, шо груз привезли, заходить в помещения -- на улице под козырьками все вопросы решаются... ...биотуалеты выставлены, маски выдают приезжим, анкеты заполняем на предмет самочувствия и возможных контактов с больными. Замечания друг другу делают, если маска под носом висит... ...и всэ такэ...
Я поддерживаю народную самодисциплину.
...но от людей я отвык -- как из далёкого космоса вернулся -- прикольно снова вливаться в коллектив...*)
...расскажи подробней про "Розетку" -- я их огорчу...*)
Так, а шо, ті в шубах не повмирали від ковідли?
вакцинировались-теперь можно
за украденные деньги отдохнуть от грабежа народа
І вже половина населення провакцинувалася, а друга половина перехворіла...
далі думай сам