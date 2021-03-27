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Новости Фото Коронавирус и карантин
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Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж

Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Михаил Ткач, публикуя соответствующие фотографии.

"Сразу видно что карантин строгий, а локдаун справедлив для всех бизнесменов и слоев населения. Здесь вам сразу и первая, и вторая, и третья волны посетителей и задел четвертой волны коронавируса.

Зимой во время предыдущего локдауна мы сняли материал и показали, что все рестораны Конча-Заспы работали, а полиция бездействовала. Была реакция соответствующих органов? А какой могла быть реакция, если сам президент отмечал день рождения в нарушение канантинних ограничений, и собственным примером продемонстрировал гражданам всю серьезность отношения к пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве подтверждено 1 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 39 человек, - Кличко

Мне снова посетителей в шубах заставлять бежать лесами или правоохранители наконец начнут делать свою работу?
АПД: Остановил полицейских которые просто проехали мимо этого, а они говорят "вызывайте 102 и будем реагировать. И поехали".

Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 01
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 02
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 03
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 04
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 05
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах красного Киева заполнены автомобилями 06

Автор: 

карантин (16729) рестораны (279) Конча-Заспа (86) Ткач Михаил (134) Радуцкий Михаил (287) локдаун (294)


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Топ комментарии
+26
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями.

А лохам будем натряхивать про переполненные больницы, на камеру разворачивать палатки и карту в красный цыет красить.
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27.03.2021 14:53
+26
Локдаун - не для всіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями - Цензор.НЕТ 7567
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27.03.2021 15:40
+21
давно уже понятно- что есть 2 вида людей у нас в стране-лохи на которых бабло пилят и каста тех которым все можно-как жаль что 30 лет прошли впустую-
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27.03.2021 14:57
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Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями.

А лохам будем натряхивать про переполненные больницы, на камеру разворачивать палатки и карту в красный цыет красить.
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27.03.2021 14:53 Ответить
как вешали лохам на г+г с начала 2019 года, так и продолжат ссать в очи.. на то они и лохи зебилы
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27.03.2021 15:03 Ответить
Конча-Заспа в Киевской области, а не в Киеве.
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27.03.2021 15:44 Ответить
А я думал в УКРАИНЕ.
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27.03.2021 15:58 Ответить
Хрен ты угадал, свинособака.
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27.03.2021 16:10 Ответить
Локдаун - не для усіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями - Цензор.НЕТ 6236
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27.03.2021 17:02 Ответить
Ну от де такі довбики, як ти беруться?
Ти типу аргументував... Сам "зонування" подивився?
https://images.cnscdn.com/images/1/f/9/a/1f9ae589d9ac45d2ef3d367740723f21/original.jpg

то шо мажорам Коран не писаний, то зрозуміло... настигне, ще їх кара господня...
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27.03.2021 20:44 Ответить
ну ці собі заплатять і за власного доктура (покраще ніж вам дадуть) і ліки їм випишуть дієві, а не шмурдяк якійсь втридорога і лежати вони будуть у себе дома з персональним апаратом ШВЛ та медсестрою, а не в державній лікарні в коридорі з 1 медсестрою на поверх
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28.03.2021 11:01 Ответить
Звісно не для всіх.По іншому бути не може.
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27.03.2021 14:54 Ответить
Неудивительно. Вчера был в Ашане, дохера людей ходят без маски вообще...
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27.03.2021 14:55 Ответить
так маски защищают от ментовского штрафа, а не от вирусов.
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27.03.2021 15:14 Ответить
давно уже понятно- что есть 2 вида людей у нас в стране-лохи на которых бабло пилят и каста тех которым все можно-как жаль что 30 лет прошли впустую-
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27.03.2021 14:57 Ответить
Локдаун - не для всіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями - Цензор.НЕТ 7567
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27.03.2021 15:40 Ответить
"Интенсивность труда" у Мендель - чуть не поперхнулся.
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27.03.2021 15:48 Ответить
А почему не указаны отсосные?
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27.03.2021 16:52 Ответить
Заплатили "Интенсивность труда" статья называется
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27.03.2021 17:52 Ответить
А что, этот журналюга Ткач жутко крутой??? Вот это он пишет: "Мне снова посетителей в шубах заставлять бежать лесами или правоохранители наконец начнут делать свою работу?" Источник: https://censor.net/ru/p3255984
Это кого этот чертик заставлял бежать лесами??? ОнО хто какое???
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27.03.2021 15:01 Ответить
Видео смотри в интернете...
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27.03.2021 15:02 Ответить
Попробую отыскать. Чисто для поржать.
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27.03.2021 15:03 Ответить
Найдешь сбрось ссылку плиз
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27.03.2021 15:05 Ответить
Не нашел. Нашел кучу видосиков этого Супер-Ткача о том как его прослушивали и как Зеля назвал его мальчиком. О том, как от него бегали в шубах- не нашел. Чисто внешний вид Супермена говорит мне о том, что я бы от него бегал, ни при каких условиях.
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27.03.2021 15:11 Ответить
ищи -схемы . рестораны в Конча- Заспе в карантин . у них про этот купеческий двор много видео . я так понял что в этом кабаке как и велюре вся киевская "знать " ошивается
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27.03.2021 16:56 Ответить
Они сами от него бежали.
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27.03.2021 15:03 Ответить
А причину не знаете? ОнО очень крутое и опасное, этот Ткач?
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27.03.2021 15:04 Ответить
Это у них надо спросить, почему бегали. Наверное, для них и им подобных - крутой.
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27.03.2021 15:14 Ответить
У кого спросить??? Что за Тайны Ткачевского Двора?!
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27.03.2021 15:16 Ответить
"Чисто внешний вид Супермена говорит мне о том, что я бы от него бегал, ни при каких условиях" Ну вот перед зеркалом и спросите. Вы так спешите во всех темах защитить величайшего Зе, что уже сами запутались..
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27.03.2021 15:32 Ответить
Вы с ума сошли! Я???!!! Защитник Зели??? Это вы- промоутер Супер-бойца Ткача. Так дайте ссылочку на побег от него хоть кого-то! А то ведь это просто вызывает смех уже.
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27.03.2021 15:36 Ответить
Что Вы шапку дурака надеваете? Враг Вашего друга - Ваш враг. Интернет Вам в помощь, здесь секретарей нет https://www.youtube.com/playlist?list=PLRVLFiynwHmES2Jh1_Il97Qe1VnFA3zzN
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27.03.2021 22:32 Ответить
Слышь, детка- беса гнать не надо. Мудреные словечки, типо "дурак"- себе в задницу засунь. Нормально разговаривать не умеешь? Зря.
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28.03.2021 02:19 Ответить
"Дурак" и "шапка дурака" - слова, противоположные по смыслу. Шапку дурака может надеть только умный. И умный это понимает.
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29.03.2021 00:20 Ответить
Степанов, Ляшко и Аваков не хотят это прокомментировать?...
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27.03.2021 15:01 Ответить
нуу.. как выйдут из этого ресторана - сразу и прокоментируют)) а там и геращенко нажрется - добавит комент
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27.03.2021 15:04 Ответить
Уж лучше Геращенко, у него дебильнее получается.
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27.03.2021 15:04 Ответить
Вы уже давно живете в резервации, а не в стране, а в ресторанах здесь отдыхают Ваши хозяева.
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27.03.2021 15:45 Ответить
та понятно не для всех.. хоть один держслужбовець знає що це таке??
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27.03.2021 15:02 Ответить
и Киев заканчивается на KNZS, дальше не Киев, грамматеи пальцем деланые..
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27.03.2021 15:05 Ответить
А Київська область у *червоній зоні * ..Граматей ,
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27.03.2021 15:09 Ответить
В этом случае грамотно было бы так и написать, что это Киевская область. А в тексте черным по белому написано:

Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.

То есть этому нищеброду муляет то что миллионеры в ресторанах сидят. А не то - где этот ресторан находится. Уверен, что без карантина он тоже мимо этих ресторанов просто так не ходит - то жопу покажет, то козьи рожки состроит.
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27.03.2021 15:47 Ответить
Ще раз тобі пишу, Київська область теж в червоній зоні!
А ти, що тим баригам зад підлизуєш?...
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27.03.2021 20:47 Ответить
згідно Google Maps - вони в Києві (https://www.google.com/maps/place/Merchant Купецький Двір на Google Maps )
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28.03.2021 11:16 Ответить
всьо правильно! закон для мародерів, лохів, графітчіків і іншого бидла. а для своїх пацанов нікакіх прєград
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27.03.2021 15:10 Ответить
Когда в стране президент - говно, такое же отношение и к власти с ее запретами
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27.03.2021 15:10 Ответить
Локдаун - це для лохів, щоб сиділи дома і нікуди не рипалась, а для "нормальних пацанів" можливість спокійно відпочивати в клубах і ресторанах.
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27.03.2021 15:15 Ответить
Да пихуй на ту конче заспі..
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27.03.2021 15:16 Ответить
Верхи не хотят в Европу и в НАТО, а низы не могут...
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27.03.2021 15:17 Ответить
это подтверждает, что никакой пандемии ковида нет, людей не н..бьошь. если б действительно была эпидемия и ужас ужасный, как рекламирует дурко степашка и минздрав, люди сами б сидели дома и стояли в очередях на вакцинацию любой вакциной.
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27.03.2021 15:17 Ответить
Ви не допускаєте, що жителі Кончі-Заспи могли просто вже злітати в ЄС і вколотися там Пфайзером?
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27.03.2021 15:22 Ответить
ні в якому разі ці жителі не будуть колотися даже пфайзером, тому що розуміють, що це такий же шмурдяк тільки розрекламований і другого калібру, але шмурдяк. неможливо за рік створити ефективну і безпечну вакцину, розумна людина не буде знищувати свій природний імунітет і піддавати своє здоров'я загрозі. тим більше, що люди з конче-заспи вкрали(заробили) багато грошей і їм хочется ще пожити.
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27.03.2021 15:33 Ответить
я лично знаю тех кто живет в К-З и специально ездил в США чтобы уколоться Пфайзером в частной клинике. И такой там не один.
Эти ребята как раз ходят в перчатках, масках, и очень берегут свое здоровье. Потому что им есть что терять.
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27.03.2021 15:49 Ответить
ну что тут скажешь, никому нельзя запретить быть безтолковым.
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27.03.2021 15:54 Ответить
не легше ім було в Ізраїль полетіти ? США так
далеко
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27.03.2021 23:10 Ответить
уверен, что так и было. Потому что лично таких знаю. И за дозу платили по полторы штуки зелени плюс перелет.
Не понимаю, почему богатые люди не имеют право покупать то что бедным не по карману.
Честно заработали или нет - второй вопрос. Если интересует - пусть журналист это и копает. А цепляться просто к тому что кто-то богаче тебя - то жлобство какое-то.
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27.03.2021 15:48 Ответить
жлобство - якщо розбагатів чесно, а якщо на откатах та крадіжках, то нічого жлобського нема в тому, щоб це повідомити
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28.03.2021 15:22 Ответить
73% избирателей радуется за своих слуг. "Слуга народа" Дубинский принял в подарок от мамы три автомобиля на сумму 2,8 млн/ Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства.
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27.03.2021 15:18 Ответить
Цікаво,а вони там що,всі виключно мінеральну воду п"ють? Роботи ж у поліцаїв непочатий край... виключно в свою кишеню...
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27.03.2021 15:21 Ответить
Думаєте, що вони вже не вацинувались? Я от впевнений, що давно.
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27.03.2021 15:22 Ответить
І не індійською чи китайською бормотухою!
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27.03.2021 15:23 Ответить
Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями - Цензор.НЕТ 7302
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27.03.2021 15:25 Ответить
Всю ту так звану *гидоту * зібрати в автозак і в *ковідне відділення *... на екскурсію
..А далі відро ,швабру * і *вперёд *
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27.03.2021 15:28 Ответить
Зато рынки позакрывали
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27.03.2021 15:29 Ответить
Месяц тому назад, после 14 лет ночных смен, я на дневные перевёлся... -- теперь езжу по всяким фирмам -- начиная от Сименса и кончая хуторами в Баварском Лесу.
Ну шо сказать про немецкий локдаун? -- он держится исключительно на сознательности немцев. Везде жёстко маски, дезинфекторы, дистанция. Некоторые фирмы, даже запрещают водилам, шо груз привезли, заходить в помещения -- на улице под козырьками все вопросы решаются... ...биотуалеты выставлены, маски выдают приезжим, анкеты заполняем на предмет самочувствия и возможных контактов с больными. Замечания друг другу делают, если маска под носом висит... ...и всэ такэ...
Я поддерживаю народную самодисциплину.
...но от людей я отвык -- как из далёкого космоса вернулся -- прикольно снова вливаться в коллектив...*)
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27.03.2021 15:29 Ответить
Тю, у нас "Розетка" и без всяких карантинов и локдаунов запрещает водилам заходить в помещения.
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27.03.2021 15:42 Ответить
при чем тут Розетка с их правилами вне карантина?
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27.03.2021 15:50 Ответить
Прежде, чем задавать дурацкие вопросы нужно, по крайней мере, с правилами Розетки ознакомиться
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27.03.2021 15:57 Ответить
Веришь? -- я даже не знаю, что такое "Розетка"... ...а вот Сименс, снова разрешил работягам на перекурах и паузах бесплатное пиво пить, аж с 1998 года не подавалось -- стоят редким кружком во дворе, галантно беседуют и бирчик с горла потягивают...

...расскажи подробней про "Розетку" -- я их огорчу...*)
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27.03.2021 15:54 Ответить
"Розетка" - крупнейшая сеть супермаркетов в Киеве. Поих правилам товар доставляется до входа в здание. И это правило существовало задолго до карантинов и локдаунов. Более того, в сети супермаркетов ZAKAZ.UA я не встречал ничего подобного
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27.03.2021 16:09 Ответить
Ок. Но мы о разных вещах говорим... -- я, совсем про другое.
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27.03.2021 16:13 Ответить
Оно не понимает вообще о чем говорит. Зеэлекторат не отличает сеть супермаркетов от интернет магазина..
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27.03.2021 16:35 Ответить
це щоб їх не пограбували, а не через їхню турботу про наше здоров'я
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28.03.2021 15:24 Ответить
Локдаун - не для всіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями - Цензор.НЕТ 320
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27.03.2021 15:37 Ответить
Так это всё Слуги Народа, они на обслуживании.
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27.03.2021 15:37 Ответить
Ну по развёрнутому мировому психозу,следует полагать,що це вже потенциальные трупы и им недолго осталось.Ну по крайней мере 10 человек из 100 должны отправиться в мир вечной охоты
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27.03.2021 15:45 Ответить
Ето праздник переболевших.
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27.03.2021 16:11 Ответить
По всему Киеву сегодня продуктовые ярмарки были. В парках шашлыки жарят вовсю, толпы людей шляются.
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27.03.2021 15:55 Ответить
Мне снова посетителей в шубах заставлять бежать лесами или правоохранители наконец начнут делать свою работу?Источник: https://censor.net/ru/p3255984

Так, а шо, ті в шубах не повмирали від ковідли?
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27.03.2021 15:57 Ответить
зеленые сволочи еще три месяца назад
вакцинировались-теперь можно
за украденные деньги отдохнуть от грабежа народа
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27.03.2021 16:17 Ответить
Когда нет денег на вкусно поесть, нужно выучить слово "элитный", назвать себя журналистом-расследователем и пойти фоткать из-под забора вывеску элитного ресторана в элитной Конче-Заспе, куда приезжают обладатели элитных автомобилей. Все, конечно, этому возмутяться и похвалят голодного журналиста-расследователя. Вместо того, чтобы порадоваться тому факту, что из-за злостного нарушения карантина наконец-то сразу помрут от ковида все посетители элитных ресторанов и обитатели элитной Конче-Заспы. Короче, згинут наши вороженьки и нам для этого вообще ничего не нужно делать, а у журналиста-расследователя даже появятся деньги на элитный ресторан.
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27.03.2021 16:39 Ответить
багаті люди мають своїх приватних чистоплотних поварів вдома і срали вони на елітні ресторани )))
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27.03.2021 23:16 Ответить
Чого ви причепились.Це все лікарі провакциновані щось святкують.
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27.03.2021 16:50 Ответить
Иногда я жалею, что "корону" нельзя переносить в банках. Трехлитровых
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27.03.2021 17:02 Ответить
Локдаун - не для усіх: парковки ресторанів у Конча-Заспі в межах "червоного" Києва заповнені автомобілями - Цензор.НЕТ 4904
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27.03.2021 17:13 Ответить
все равные, но некоторые ровнее
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27.03.2021 17:46 Ответить
Тоді може хтось пояснить, чому в Німеччині все так строго-строго, а денна захворюваність на ковід сягає 100 тисяч?
І вже половина населення провакцинувалася, а друга половина перехворіла...
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27.03.2021 17:51 Ответить
денна захворюваність=кількість позитивних результатів фальшивих, недолугих тестів
далі думай сам
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27.03.2021 17:56 Ответить
тому що Європа тільки на перший вигляд дуже правільна не все так просто тут
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27.03.2021 23:22 Ответить
Що. жаба давить?
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27.03.2021 19:54 Ответить
Давненько уже не видел парковки не заполненные автомобилями...
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27.03.2021 20:21 Ответить
Вот потому и нет доверия к зе.. м. Где закон? Где?
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27.03.2021 20:35 Ответить
С**А! Пандемія, це коли стоять автомобілі, а люи валяються біля тих машин і в ресторанах. Оце є ПАНДЕМІЯ. Все решта це маніпуляції приматами.
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27.03.2021 21:10 Ответить
ТСа походу жаба жрёт
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28.03.2021 15:03 Ответить
 
 