Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж

Парковки ресторанов в элитной Конча-Заспе в пределах города Киева (находящегося в красной зоне карантина) заполнены автомобилями посетителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист Михаил Ткач, публикуя соответствующие фотографии.

"Сразу видно что карантин строгий, а локдаун справедлив для всех бизнесменов и слоев населения. Здесь вам сразу и первая, и вторая, и третья волны посетителей и задел четвертой волны коронавируса.

Зимой во время предыдущего локдауна мы сняли материал и показали, что все рестораны Конча-Заспы работали, а полиция бездействовала. Была реакция соответствующих органов? А какой могла быть реакция, если сам президент отмечал день рождения в нарушение канантинних ограничений, и собственным примером продемонстрировал гражданам всю серьезность отношения к пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве подтверждено 1 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерло 39 человек, - Кличко

Мне снова посетителей в шубах заставлять бежать лесами или правоохранители наконец начнут делать свою работу?

АПД: Остановил полицейских которые просто проехали мимо этого, а они говорят "вызывайте 102 и будем реагировать. И поехали".











