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На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны. ФОТО

Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает информационное агентство "АрмияИнфом".

На острове Тендровская коса расположен военно-морской полигон. Этот полигон является многофункциональным, на нем тренируются и повышают боеготовность различные подразделения Военно-Морских Сил. Например, проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, катерные тактические группы выполняют артиллерийские стрельбы по береговым целям. Кроме того, на полигоне недавно отрабатывали испытания бронетранспортера БТР-4, который специально адаптирован для морской пехоты и планируют принять на вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, - "слуга народа" Копытин

Напомним, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил как на суше, так и на море.

Что интересно, недавно Турция задействовала свои ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 против морских целей на учениях Mavi Vatan-2021. Беспилотник впервые поразил надводную цель высокоточным боеприпасом. Учения проходили в восточной части Средиземного моря. Bayraktar TB2 использовал ракету MAM-L с лазерным наведением, разработанную и произведенную в Турции. Цель находилась вблизи береговой линии, между небольшими островами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В учениях "Си Бриз-2021" примут участие 30 кораблей, морская пехота Украины и США и беспилотник Bayraktar TB2, - командование ВМСУ

 На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны 01

беспилотник (3606) оборона (5208) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+29
Беспилотники Bayraktar TB2 провели учения на Тендровской косе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8356
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27.03.2021 16:10
+21
Про тушонку от Америки в 1941 то сказки для расеян, которые "и без помощи всех победили".
А так везли ВСЕ, от пуговиц до самолетов и танков.
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27.03.2021 16:46
+20
Не ерзай на бутылке, мокша. Прямую кишку поранишь
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27.03.2021 16:15
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Беспилотники Bayraktar TB2 провели учения на Тендровской косе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8356
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27.03.2021 16:10 Ответить
Не ерзай на бутылке, мокша. Прямую кишку поранишь
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27.03.2021 16:15 Ответить
Не кормите эту русскую свинью.
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27.03.2021 16:18 Ответить
что нельзя было их вчера использовать чтобы предотвратить гибель наших воинов ?
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27.03.2021 16:15 Ответить
Байрактары подавляют ваши РЭБ как показал Карабах Ливия и Сирия
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27.03.2021 16:20 Ответить
когда Байрактар приближается к Панцирю ,Панцирь слепнет
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27.03.2021 16:21 Ответить
Идиот?
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27.03.2021 17:11 Ответить
"И это правильно ,товарищи!" ( м.с.горбачев.)
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27.03.2021 16:18 Ответить
и кули толку ,гибнут наши ребята
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27.03.2021 16:18 Ответить
Українські безпілотні ударні літальні апарати Bayraktar TB2 декілька діб «працюють над Тендрівською косою»..

На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7336
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27.03.2021 16:20 Ответить
Най хлопці вчаться, аби в слушну мить не замислювались, як і що треба робити!
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27.03.2021 16:30 Ответить
можно было бы и над Джарылгачом полетать,что бы у кацапни полыхнуло,все таки ближе к Крыму.20 км.
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27.03.2021 20:22 Ответить
судя по траектории движения, наверно учились стрелять по морским целям.. и давать целеуказание наземным..
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27.03.2021 20:32 Ответить
можно было бы и поближе к Крымсу поучиться. хай бы кацапня понервничала
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27.03.2021 20:37 Ответить
С почином так сказать. Теперь формирование полноценных эскадрилий и постановка их на боевое дежурство над Лугандоном и вблизи Крыма. А также что-то не слышу о запуске производства своих боеприпасов к ним и кооперации с поляками по дронам-камикадзе. Азеры показали класс в этом деле. Это нам на ближайшее будущее, вместо корветов и F-35
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27.03.2021 16:27 Ответить
Учения это всегда хорошо.нужно штук 100 байракторов!
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27.03.2021 16:31 Ответить
учится надо на лаптях
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27.03.2021 16:34 Ответить
Эрдоган по братски подарил Украине 100 Байрактаров,РАБссия против милитаризации Украины,но Байден военную утвердил помощь Зелемойским по браццки...300 лямов долларов,это вам не тушонка Рузвельта советским баранам в 1941 году
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27.03.2021 16:32 Ответить
Про тушонку от Америки в 1941 то сказки для расеян, которые "и без помощи всех победили".
А так везли ВСЕ, от пуговиц до самолетов и танков.
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27.03.2021 16:46 Ответить
Одним из таких баранов был твой дед, или оно в сс служило?
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28.03.2021 08:54 Ответить
.. а чего тогда Шойгу отменил приказ о рассекречивании архивов ВОВ? Наверное дидывоевали в совсем не человеческом образе начали всплывать? Да и оказывается ещё нашли планы нападения на Турцию... строго секретные... как же их рассекретить? Так что в стаде начались волнения.. Вожаки начали бояться, что стадо много узнает..??!!!
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28.03.2021 12:25 Ответить
SS, вермахт, люфтваффе, крігсмаріне не отримували подачок ні від кого. Жодних. І громили всіх силами врази меншими.
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28.03.2021 15:52 Ответить
Сейчас в Черном море проходят учения стран НАТО,в них участвует куча кораблей самолетов и прочих ракет до 29 марта...
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27.03.2021 16:35 Ответить
При сцикливом жиденыше, какие-либо учения ВСУ высокоточным оружием - это как нонсенс. В его тупорылой голове, украинская армия сложила оружие и отступила ближе к Чопу и Шегини, а он продолжает продавать лигу смеха и сватов - кацапам.
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27.03.2021 16:38 Ответить
Покакал?
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27.03.2021 17:57 Ответить
.. на Вас точно и очень удачно!!!))) А вопрос задали в ожидании следующего?
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28.03.2021 12:53 Ответить
Жри меньше шЫколада, может и глаза откроются....
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28.03.2021 12:55 Ответить
.. ну на тебя нас@рать можно и с закрытыми глазами.... )))) Ты не успеваешь считать сходивших на тебя..!!!))))
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28.03.2021 13:10 Ответить
Да, патриотизм из тебя прямо прёт!
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28.03.2021 13:12 Ответить
..и представляешь...прямо на тебя... и с закрытыми глазами!!! А сколько таких как я на вас..зелёную падаль ...ходят....))) Да и сами обсе@аетесь каждый божий день по самое нехочу. Так что вам... не привыкать...)))
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28.03.2021 13:17 Ответить
Написал и удалил... Понял, что https://censor.net/ru/user/219571 это козёл-провокатор!
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28.03.2021 13:22 Ответить
.. о...зелёное обгаженное чучело думает что что то понимает???? Как там поезд с вагнеровцами.... ? Когда прибывает?
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28.03.2021 13:48 Ответить
Добавлю тебе эпитетов, можно ещё писать: ДовбоЗЕби, ЗЕлебобіки,Зеботы ****** !!! 73процентные ******** в кубе, ЗЕ-сепары,ЗЕленомордые сволочи, Членосос подкацапный, грязное рузькэ, вонючка рузька,ЗЕскот, ЗАсраки, ЗЕфилитик,ЗЕублюдок,ЗЕмразь. Когда это запомнишь напишу ещё.... А то у тебя словарь как у дикаря из племени мумбо-юмбо, а ведь входишь в 25% самых образованных и умных......
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28.03.2021 14:04 Ответить
.. о да ты все кликухи свои фиксируешь?! Уважение!!! Гордишься Заслугами?! А у 25 процентов туговато.. Порохоботы.. Шоколадники... ну ещё там что то...незначительное!!!))) А по вагнеровцам что промычишь? ЗЕскот...?! ( не придумал. Ты сам обозначился!!)
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28.03.2021 14:19 Ответить
Гуляй козёл-провокатор! Раздувай "винигрет"!
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28.03.2021 14:26 Ответить
.. ну прощавай...сидящий по горло в дерьме!! Не переживай...Всё будет по прежнему. Гадить люди на мразь будут постоянно...Так что благоприятная среда тебе обеспечена...))))
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28.03.2021 16:15 Ответить
Скорее так и козёл и провокатор... Но похоже остался без премии!
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28.03.2021 16:29 Ответить
Историк Андрей Зубов : РАБссия находится в ужасающем положение...Путлер убийца и это Крах для кремля,правильно дед Зубов сказал...Финита ля комедия
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27.03.2021 16:39 Ответить
СССр был намного круче сраной РАБссии да и тотс сдох без единого выстрела от стан НАТО...
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27.03.2021 16:43 Ответить
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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27.03.2021 16:46 Ответить
Гетьман Порошенко положил на лопатки Путлерскую РАБссию... поэтому и воют Крысы ********** Салавьева Сикелева...мы обосрались с Новороссией...
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27.03.2021 16:48 Ответить
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1680
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27.03.2021 16:51 Ответить
Не секретная уже информация.Британия создала элитный Спецназ по уничтожению ВагнерНетов РАБссии в любой точке Мира...,а это значит мочить будут тихо и молча...
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27.03.2021 16:58 Ответить
ну, это ты Швеца повторил
тогда повтори и то, что он про Пороха сказал
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27.03.2021 19:28 Ответить
По сути и содержанию Фултонская речь Уинстона Черчилля в 1946 году о начале Холодной войны,и интервью Байдена недавно,это почти одно и тоже,с учетом современных реалий...
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27.03.2021 17:07 Ответить
А воз и ныне там.
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27.03.2021 17:18 Ответить
Тут пришла сравнительная информация по экономике за 2011 год и за сегодня,что имела РАБссия тогда и сейчас... Но санкции не работают,то Путлер обсерон...а РАБссия встала с кален...
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27.03.2021 17:23 Ответить
Средняя пенсия по РАБссии за 2011 год ,285 долларов в месяц,сейчас 175...Путлер не вор...,
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27.03.2021 17:25 Ответить
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:19 Ответить
Супер!
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27.03.2021 18:42 Ответить
А в совке, когда у него оккупировали 8% территории, на неоккупированных территориях, люди от голода умирали... А Украины оккупировано 13% территории... Но тебе малоросу все равно ничего не дойдет...
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27.03.2021 19:57 Ответить
Заробитчане видимо и валят с неньки, чтоб не дохнуть с голоду.
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27.03.2021 20:19 Ответить
Пойди лучше своих бабулек накорми, что бы по мусоркам не лазили... Переживалец фигов... Чего тряпки своей власовской стесняешься?)
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27.03.2021 22:04 Ответить
РАБ на галерах устал.... На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 455
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27.03.2021 17:33 Ответить
Шойгу обеспокоен
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8896
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27.03.2021 17:34 Ответить
На Тендрівській косі відбулися навчання із використанням безпілотників Bayraktar TB2, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4036
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27.03.2021 18:13 Ответить
Когда цапов тыкаеш в это носом, они говорят, И чё?
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27.03.2021 19:43 Ответить
Доказательство что советское быдло Сралина было дерьмом...
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27.03.2021 18:16 Ответить
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:20 Ответить
Сенатор,когда даешь сравнительные цифры,то сравнивай их и с пенсией Украины.Всех пенсионеров Украины грохнули на все лопатки сразу же после выборов номера 5.При злочинном Яныке в 2013 была пенсия 200 долларов,а при "гидном" сразу же стала 66,6.И никто не вор...
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27.03.2021 18:23 Ответить
ну, рано или поздно ведь используют... массированно
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27.03.2021 19:27 Ответить
А у нас, что, бои идут на Тендровской косе? Или не знаете, где обезьян приложить? Маразм.
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27.03.2021 18:41 Ответить
.. а что Вы тоже своего первоклашку сразу на аттестат в десятый класс ведёте? Или обучаться надо сразу на передовой? Может хоть немножко думать попытаемся!?
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28.03.2021 13:06 Ответить
Наконецто!
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27.03.2021 18:51 Ответить
Да когда уже по прямому назначению будут применять?
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27.03.2021 19:26 Ответить
могли б полететь зафигарить в симферополь рэкэтира гоблина
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27.03.2021 19:46 Ответить
А если ответка прилетит??
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27.03.2021 20:20 Ответить
тебе по жопе нано балалайкой и кококшником из говна и веток)
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27.03.2021 22:11 Ответить
"Біля берегів Болгарії проходять міжнародні військові навчання "Sea Breeze 2020", за участю 10 країн - самої Болгарії, а також Бельгії, Італії, Греції, Румунії, Грузії, Іспанії, Франції, Туреччини і США."

Ми що вже навіть не кандидати? Браво Зе, що сказати..
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27.03.2021 21:00 Ответить
Страна которая выпускает ракеты, свои выпускать беспилотники не может?
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27.03.2021 22:25 Ответить
Дело не в планере, а в начинке...
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28.03.2021 14:21 Ответить
 
 