На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны. ФОТО

Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает информационное агентство "АрмияИнфом".

На острове Тендровская коса расположен военно-морской полигон. Этот полигон является многофункциональным, на нем тренируются и повышают боеготовность различные подразделения Военно-Морских Сил. Например, проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, катерные тактические группы выполняют артиллерийские стрельбы по береговым целям. Кроме того, на полигоне недавно отрабатывали испытания бронетранспортера БТР-4, который специально адаптирован для морской пехоты и планируют принять на вооружение.

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Напомним, что в этом году ВМС Украины получат комплекс беспилотных аппаратов Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, например, увеличенной дальностью полета, которые будут действовать в интересах Военно-Морских Сил как на суше, так и на море.

Что интересно, недавно Турция задействовала свои ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 против морских целей на учениях Mavi Vatan-2021. Беспилотник впервые поразил надводную цель высокоточным боеприпасом. Учения проходили в восточной части Средиземного моря. Bayraktar TB2 использовал ракету MAM-L с лазерным наведением, разработанную и произведенную в Турции. Цель находилась вблизи береговой линии, между небольшими островами.

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