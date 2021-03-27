Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" прошла на днях в Донецкой области. В небо над оккупированной территорией запустили флаги Украины с эмблемой Нацгвардии и батальона "Донбасс".

Об этом 27 марта сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Организовали акцию военные ВСУ и спецназовцы Национальной гвардии. Сначала в воздух в направлении оккупированных территорий запустили флаг Нацгвардии Украины.

"Такие события чрезвычайно важны. Они поддерживают моральный дух той части населения оккупированных земель, которые ждут нашего возвращения. С начала года мы уже успели запустить украинский флаг над Армянском в Крыму. Несколько десятков раз запускали флаги и листовки над оккупированными землями Донбасса", - рассказал участник акции Влад Борода.

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Впоследствии в небо поднялась эмблема добровольческого батальона "Донбасс".

Запуск флагов провели вблизи памятника Герою Украины Василию Слипаку.

В тот день на оккупированные территории полетели не только флаги, но и патриотические листовки.

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