РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 752 18

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Акция "Поздравь тех, кто ждет тебя!" прошла на днях в Донецкой области. В небо над оккупированной территорией запустили флаги Украины с эмблемой Нацгвардии и батальона "Донбасс".

Об этом 27 марта сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Организовали акцию военные ВСУ и спецназовцы Национальной гвардии. Сначала в воздух в направлении оккупированных территорий запустили флаг Нацгвардии Украины.

"Такие события чрезвычайно важны. Они поддерживают моральный дух той части населения оккупированных земель, которые ждут нашего возвращения. С начала года мы уже успели запустить украинский флаг над Армянском в Крыму. Несколько десятков раз запускали флаги и листовки над оккупированными землями Донбасса", - рассказал участник акции Влад Борода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС

Впоследствии в небо поднялась эмблема добровольческого батальона "Донбасс".

Запуск флагов провели вблизи памятника Герою Украины Василию Слипаку.

В тот день на оккупированные территории полетели не только флаги, но и патриотические листовки.

Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Также читайте: Свертывание миссии ОБСЕ на Донбассе сыграет на руку только России, - МИД

Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 02
Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 03
Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 04
Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 05

Читайте также: Ермак срочно проводит консультации с советниками глав стран "нормандской четверки"" из-за ситуации на Донбассе

Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 06
Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 07
Акция Поздравь тех, кто ждет тебя! прошла на Донбассе, - пресс-центр ОС 08

Автор: 

флаг (934) Донбасс (26956) Объединенные силы (607)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Ракеты "Точка-У" смотрелись бы ещё лучше.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:18
+1
Підтримую. Але навіщо використали перевернутий державний прапор?

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3939
показать весь комментарий
27.03.2021 23:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Методы прошлого века, как по мне. Ну вот кто и что из этого рассмотрит в небе?
показать весь комментарий
27.03.2021 22:06 Ответить
Несколько десятков раз запускали флаги и листовки над оккупированными землями Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/p3256011
Видно же, что через определённое время сработает китайский будильник и сбросит листовки.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:24 Ответить
Всі хто за Україну звідти вже виїхали,а ті шо там лишились на Україну не чекають.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:10 Ответить
Верно, но только отчасти...
Некоторых в мокшандию не впустили, поэтому в Украину рванули, ради более спокойного существования. Но и тут пальцы веером разводят, типо - мы особенные. Не все конечно, по личным наблюдениям, процентов 40-50. Видал таких "беженцев".
показать весь комментарий
28.03.2021 00:07 Ответить
деньги на ветер
показать весь комментарий
27.03.2021 22:16 Ответить
Ракеты "Точка-У" смотрелись бы ещё лучше.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:18 Ответить
До лампочки.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:14 Ответить
Підтримую. Але навіщо використали перевернутий державний прапор?

Акція "Привітай тих, хто чекає на тебе!" відбулася на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3939
показать весь комментарий
27.03.2021 23:51 Ответить
это сей час он у нас перевернутый, исторически он такой должен быть!
показать весь комментарий
28.03.2021 09:01 Ответить
Бгг. Ти із містифікаторів?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Містифікації прапора України
https://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2013/12/131230_ukraine_flag_ko Жовтий зверху: чи потрібен Україні перевернутий прапор?
https://www.5.ua/fotogalereja/synozhovtyi-chy-zhovtoblakytnyi-istoriia-derzhavnoho-prapora-ukrainy-176072.html Синьо-жовтий чи жовто-блакитний?
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29082827.html Перевернутий синьо-жовтий. Правда чи міф?
"У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович пише книжку. Після незабутнього «проффесора» й «Анни Ахмєтової» Віктор Федорович робить наукове відкриття і в царині державних символів. Поруч із ним на обкладинці книжки прапор. Але зображений - догори дриґом."
показать весь комментарий
28.03.2021 23:38 Ответить
Дуже змістовна акція. Особливо під час затримання за висмоктаними з пальця звинуваченнями фсбу та ув'язнення сепарським судом першого комбата батальону "Донбас" Семена Семенченко. Того самого, який звільняв Лисичанськ, блокував порошеньківське забезпечення "ордло" всім необхідним для існування разом з ахметівським вугіллям з оркостану та намагався створити бойовий підрозділ з атошників, який би крошив в Сирії та Лівії вагнерівців, врятованих від затримання в Україні силами грушників з АП.
показать весь комментарий
28.03.2021 02:51 Ответить
Не туди вітер подув.
показать весь комментарий
28.03.2021 02:56 Ответить
 
 