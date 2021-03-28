В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. ВИДЕО 18+

В поселке Подворки Харьковской области Mercedes на большой скорости сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Авария произошла на улице Сумской шлях 27 марта около 12:55.

"29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

На опубликованном видео видно, как девочка выбегает на дорогу, и ее на скорости сбивает машина. После столкновения автомобиль съехал с проезжей части.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Водителя уже задержали. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.







Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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