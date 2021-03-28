В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. ВИДЕО 18+
В поселке Подворки Харьковской области Mercedes на большой скорости сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.
Авария произошла на улице Сумской шлях 27 марта около 12:55.
"29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.
На опубликованном видео видно, как девочка выбегает на дорогу, и ее на скорости сбивает машина. После столкновения автомобиль съехал с проезжей части.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
Водителя уже задержали. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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Там нет следа от заблокированных колес, значит либо он не тормозил, либо работала АБС, а она не сокращает тормозной путь а даже удлиняет, просто сохраняя курсовую устойчивость.
В Європі дороги проектуються так, щоб не було і бажання розігнатись:
От так перебігають дорогу у невизначених місцях а винен як завжди хтось інший, тим бльше зараз коли для йолопів бляхерів зробили дороги для політать, потрібно бути уважним навіть на регульованому переході. Але пішоходи у нас безсмертні маклауди
И ГДЕ ТЫ ВИДИШЬ ,,МАГИСТРАЛЬНУЮ" ДОРОГУ?????
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝☺😋😛🥲
ДА ЕЩЁ ТАК НАГЛО.
БО И В ГЕРМАНИИ, И В ИТАЛИИ ВНЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И В ОБХОД НИХ ПОСТРОЕНЫ ТОЛЬКО НОВЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ. ВСЕ СТАРЫЕ ДОРОГИ КАК ПРОХОДИЛИ ЧЕРЕЗ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, ТАК И ПРОХОДЯТ.
И ЕЩЁ РАЗ ВОПРОС ДЛЯ ОСОБО ТУПЫХ, ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ НА ВИДЕО ТЫ УВИДЕЛ МАГИСТРАЛЬНУЮ ДОРОГУ, КАК ВОЗМУЩАЕТЬСЯ ПРЕДЫДУЩИЙ ЧАЙНИК ????
😀😃😄😆😅🤣😂🙂🙃😉😜🤪😝😛
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
Винуваті обоє, якщо водій перевищив 50 км/г.
Честно говоря уже начинает это бесить, что все такие ахренительные эксперты и лишь по фотографиям могут определить, что водитель превысил скорость. И вообще водители всегда виноваты, да просто тем, что посмел сесть за руль...
Если не появится, то вот координаты места 49.977183, 36.098395
12 лет! Уже не неразумное дитя. Неужели до сих пор не научили, как переходить дорогу?!
Конечно, жаль ребенка... Горе родителям
водилу на кол , однозначно , или маслину в лобешник ( так гуманнее )
родители должны найти свидетеля , который подтвердит , че видел как убитая , показывала фак водителю , или чет похожое на фак , если найдут ( а им надо найти ) , то все увидят че у водителя был умысел , и убил он умышленно , а если летел не сам , то и в сговоре возможно , в любом случае подонку надо наносить максимальный урон
Висновок: вчіть своїх дітей переходити дорогу правильно.
Водилу не знаю и за него не вписываюсь. По опыту, так выскакивают ОЧЕНЬ часто, из-за маршруток, встречных фур, газелей и др. Так и вышло: сразу за белым минивеном в конце 8 секунды она побежала, в начале 11 встретилась с мерсом.
В ПДД принято считать, что время реакции водителя составляет 1 секунду, за которую при скорости 50км/ч авто проезжает 13,8м. Плюс иннерция авто.
В таком случае НИКТО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТСАНОВИТ АВТО. И не уйдет вправо, т.к. иннерция самого ребенка заставит его сделать еще шаг, и при уходе он бы попал в среднюю часть автомобиля
На Червякова в Минске 12-летний мальчик побежал на красный и попал под колеса Mercedes
https://auto.tut.by/news/accidents/724182.html?c
1) физически НЕЛЬЗЯ затормозить за 12-16 метров когда минимальный тормозной путь даже с 60кмч больше 16 метров в идеальных условиях.
2) физически НЕЛЬЗЯ заранее увидеть препятствие на дороге которые резко выбегает на дорогу и где его быть не должно в принципе, даже если ты едешь со скоростью 60кмч ибо за 1 секунду машина проезжает 16 метров!!!
единственное, что спасло бы - он должен был ехать со скоростью 20кмч или крутануть рулём в упор и самому ушататься на встречке или в деревьях обочины, но ребенок конечно в любом из вариантов не виновен, не-не.
Купа макак летять по селам далеко за 100км. Чому імбецилам не зробити штраф в 5000 в перший та останній раз? Другий штраф - по 1000 за кожен кілометер.
1) там ОЧЕНЬ узкая дорога
2) там нет никаких переходов
3) девочка выбежала из-за деревьев, также там стоит фургон белый чуть дальше, тоже перекрывающий обзор.
4) девочка выбежала СРАЗУ после микроавтобуса который проехал по встречке, смотрите видео.
5) девочка бежала по диагонали, что усугубило ситуацию.
отсюда вывод: девочка из-за микроавтобуса НЕ ВИДЕЛА мерс и он соответственно - НЕ ВИДЕЛ ЕЁ до последнего!!! Место когда он предположительно начал реагировать на препятствие до непосредственно удара - меньше 3 корпусов мерса (порядка 12 метров)! Тормозной путь при торможении с 60кмч - 16 метров! Но судя по видео я склоняюсь к тому, что водитель увидев внезапное препятствие, в стрессовой ситуации растерялся и на инстинктах нажал на газ, крутанул вправо пытаясь её объехать по обочине, но к сожалению - не успел. Тормозить и думать там уже было некогда, не повезло... обоим. Сидя дома за монитором конечно виднее, что надо было влево уходить...
p.s. я не являюсь экспертом и никого не оправдываю, здесь по моему субъективному мнению - обоюдка и случиться может С КАЖДЫМ, потому не зарекайтесь, как те кто винит родителей так и те, кто всю вину возложил на водителя и уже готов самосуд устраивать.
Кстати, по калькулятору(гугл), остановочный путь легкового авто на сухом асфальте с 50 кмч составляет 27,3 м. Сколько метров по песку останавливался мерс(первое фото)? Откуда Вы взяли "далеко не 50 и даже не 60"?
Объективно?
Так вот, в боковом стекле, между стойкой и маршруткой, мне мигнул, нет даже бликанул, как потом оказалось, его красный блайзер. Я же подумал, что оттуда летит красный мяч, и по тормозам. Миллионная доля секунды он на капоте и результат, описанный выше. Вправо там уйти там негде высокая бровка, еще и на тротуаре, вплотную к бровке, запаркованы пляжники, свлева еще не выехал из-под маршрутки, но и просто времени на какой либо маневр небыло, что в последствии менты с экспертизой и установили. Опыт вождения уже на тот момент, а это 2006 год, составлял 12 лет. Никто ничего и никак в таких ситуациях не сделает.
Я этого хрона, как вчера помню столько лет, представляю как парню на мерсе, там ведь ребенок.
Дорожка с которой она выскочила