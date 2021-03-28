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Новости Фото ДТП
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В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу. ВИДЕО 18+

В поселке Подворки Харьковской области Mercedes на большой скорости сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковщины.

Авария произошла на улице Сумской шлях 27 марта около 12:55.

"29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

На опубликованном видео видно, как девочка выбегает на дорогу, и ее на скорости сбивает машина. После столкновения автомобиль съехал с проезжей части.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузовик столкнулся с такси в Николаевской области, три человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

Водителя уже задержали. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу 01
В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу 02
В поселке под Харьковом Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу 03

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудница прокуратуры, сбившая ребенка на пешеходном переходе в Борисполе, предстанет перед судом, - ГБР. ВИДЕО

Автор: 

ДТП (7676) Нацполиция (16485) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+22
родители! учите детей правильно переходить дорогу!
не разрешайте близко подходить к краю в ожидании перехода!
обьясните что нельзя перебегать дорогу!
обьясните что надо смотреть по сторонам!

водила сядет! но ребенка вы не вернете!
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28.03.2021 11:46
+22
Ехал бы до 50км/час ребенок скорее всего остался бы жив. Да и возможно столкновения бы не было, так как водитель успел бы среагировать
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28.03.2021 11:46
+21
и сразу набежали моралисты, эксперты, юристы... Что не коммент так "50км\ч в нас.пункте". А потом ты встаешь с компа, садишься в машину и видишь на дороге, что 99% едут в лучшем случае - 65 по городу. Ало, где вы все подевались "свидетели 50км\ч в нас.пункте"? Это прям как про макдональдс, в фейсбуке сидишь - фу гадость, жирным будешь итд итп, а на макдрайве постоянно очередь в любое время суток по 20 машин... 73% проголосовали за наркомана, а начнешь спрашивать - 99% скажет "я нИгаЛаСавал"... И так во всём...
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28.03.2021 12:46
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а если у него тормозов ноль и резина лысая? может всеже 200 летел?
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28.03.2021 13:18 Ответить
Около 30 метров примерно, если верить линейке на карте.
Там нет следа от заблокированных колес, значит либо он не тормозил, либо работала АБС, а она не сокращает тормозной путь а даже удлиняет, просто сохраняя курсовую устойчивость.
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28.03.2021 17:40 Ответить
Головні вбивці - проектувальники таких доріг, які нагадують взлітно-посадочну смугу.
В Європі дороги проектуються так, щоб не було і бажання розігнатись:
У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 9645
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28.03.2021 12:44 Ответить
У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 8347
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28.03.2021 12:46 Ответить
Это правильно, и у нас бы так
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28.03.2021 13:34 Ответить
Ви десь там побачили пішохідний перехід ?....
От так перебігають дорогу у невизначених місцях а винен як завжди хтось інший, тим бльше зараз коли для йолопів бляхерів зробили дороги для політать, потрібно бути уважним навіть на регульованому переході. Але пішоходи у нас безсмертні маклауди
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28.03.2021 12:48 Ответить
и что мешает на этой дороге разогнаться? у нас на набережной сделали такиеже островки только как это обычно водится - через одно место создав аварийную ситуацию на проезжей части.
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28.03.2021 12:50 Ответить
и сразу набежали моралисты, эксперты, юристы... Что не коммент так "50км\ч в нас.пункте". А потом ты встаешь с компа, садишься в машину и видишь на дороге, что 99% едут в лучшем случае - 65 по городу. Ало, где вы все подевались "свидетели 50км\ч в нас.пункте"? Это прям как про макдональдс, в фейсбуке сидишь - фу гадость, жирным будешь итд итп, а на макдрайве постоянно очередь в любое время суток по 20 машин... 73% проголосовали за наркомана, а начнешь спрашивать - 99% скажет "я нИгаЛаСавал"... И так во всём...
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28.03.2021 12:46 Ответить
Чому? Я за Зєлю голосував у другому турі. Але вірності до гробової дошки не обіцяв. І вже з Жовтня 2019го вимагаю йому відставку і дострокові. А як ще?
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28.03.2021 13:10 Ответить
и как оно "вымагается"? Я даже не удивился, что ты за него голосовал, вас инфузорий за версту видно и слышно. За кого следующий раз проголосуешь? давай угадаю, бойко, шмарий? Или твой кандидат ещё "не рожден" (коломойским)?
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28.03.2021 13:21 Ответить
Нє, нє, нє. Нехай пан не сприскує з питання. Я голосував за Зєлю у другому турі 2019го. А за кого пан Андрій Лєвєнов голосува(ло)?
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28.03.2021 13:57 Ответить
я конечно понимаю, что ты тупой, но не на только же... за павлика морозова
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28.03.2021 19:01 Ответить
Це ти про себе розповів?
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28.03.2021 13:13 Ответить
а ты реально симсон?
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28.03.2021 13:22 Ответить
А шо ще пана цікавить?
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28.03.2021 14:10 Ответить
Жидокацапська влада хоче максимально викосити народ. Скрізь в цивілізованих країнах магістральні дороги прокладена поза населеними пунктами!!! І в містечках та селах тоді їздять лише свої і ніхто не ганяє такими дорогами.
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28.03.2021 12:49 Ответить
ТЫ СИЛЬНО МНОГО РАЗ БЫЛ ЗА ГРАНИЦЕЙ ???????
И ГДЕ ТЫ ВИДИШЬ ,,МАГИСТРАЛЬНУЮ" ДОРОГУ?????
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝☺😋😛🥲
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28.03.2021 14:33 Ответить
В принципі в багатьох країнах так є: зокрема в Німеччині чи Італії. Але звісно ж не всюди.
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28.03.2021 17:40 Ответить
ВРАТЬ ТО НЕНАДО.
ДА ЕЩЁ ТАК НАГЛО.
БО И В ГЕРМАНИИ, И В ИТАЛИИ ВНЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ И В ОБХОД НИХ ПОСТРОЕНЫ ТОЛЬКО НОВЫЕ АВТОМАГИСТРАЛИ. ВСЕ СТАРЫЕ ДОРОГИ КАК ПРОХОДИЛИ ЧЕРЕЗ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, ТАК И ПРОХОДЯТ.
И ЕЩЁ РАЗ ВОПРОС ДЛЯ ОСОБО ТУПЫХ, ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ НА ВИДЕО ТЫ УВИДЕЛ МАГИСТРАЛЬНУЮ ДОРОГУ, КАК ВОЗМУЩАЕТЬСЯ ПРЕДЫДУЩИЙ ЧАЙНИК ????
😀😃😄😆😅🤣😂🙂🙃😉😜🤪😝😛
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28.03.2021 18:03 Ответить
Якщо ви уважно прочитали мій коментар, то в ньому написано : "НЕ ВСЮДИ". Суть у тому, що там мережа таких автомагістральних шляхів досить суттєва. І великий відсоток доріг таки іде в обхід сіл та містечок, відгороджених від них ще й шумоізоляційними заборами. В нас же таких доріг взагалі немає, окрім траси Київ-Бориспіль. Нам до євродоріг ще дуже далеко...
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28.03.2021 18:10 Ответить
ПОХОЖЕ НА ТО, ЧТО ТЫ ЕСЛИ И ЕЗДИЛ ДОРОГАМИ ЕВРОПЫ, ТО НЕВЫХОДЯ ИЗ САЛОНА МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОБУСА.
😀😃😄😆😅🤣😂😜🤪😝😛
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28.03.2021 18:28 Ответить
А на відео звісно ж не магістраль, в нас взагалі магістраль в країні одна - Бориспільська
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28.03.2021 18:11 Ответить
Нехрен бегать по дороге
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28.03.2021 13:42 Ответить
Пані народилась вже старою бабцею?Дитину вбив водій,який перевишчив швидкість.
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28.03.2021 14:12 Ответить
Дитина грубо порушила ПДД.
Винуваті обоє, якщо водій перевищив 50 км/г.
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28.03.2021 14:56 Ответить
Как Вы определили, что водитель превысил скорость? Откуда Вы вообще знаете какая там скорость разрешенная?

Честно говоря уже начинает это бесить, что все такие ахренительные эксперты и лишь по фотографиям могут определить, что водитель превысил скорость. И вообще водители всегда виноваты, да просто тем, что посмел сесть за руль...
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28.03.2021 16:03 Ответить
100%, по цьому відео достемено можна лише вину пішоходу встановити. А от швидкість як визначити?
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28.03.2021 17:38 Ответить
Значно перевищив швидкість, при 50км/г і адекватній реакції дитина б вижила, має присісти по максимуму.
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28.03.2021 14:58 Ответить
как ты скорость определил?
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28.03.2021 15:25 Ответить
По відео так, наче перевищив. Але у суді потрібні факти, а не здогадки.
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28.03.2021 17:37 Ответить
декілька раз переглянув , здається шо водій пізно побачив дитину
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28.03.2021 14:59 Ответить
Пытаюсь вставить картинку, но что-то глюки какие-то , при наборе сообщения вставляется, а после отправки не появляется
У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 7376

Если не появится, то вот координаты места 49.977183, 36.098395
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28.03.2021 16:53 Ответить
О, приняли
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28.03.2021 16:54 Ответить
Не то написал, вот именно то место 49.978687, 36.089455
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28.03.2021 16:57 Ответить
В нас вже таке свавілля на дорогах,що аж страшно.І завжди молоді люди гинуть.Ні про яку Європа мова не може йти.Дитина звісно також сама винна.Але швидкість ж була,кілометрів 100 в автомобіля.
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28.03.2021 15:33 Ответить
Давайте на чистоту.більшість водіїв не дотримуються правил.Та й пішоходи також.
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28.03.2021 15:34 Ответить
Па видео невозможно определить, с какой скоростью ехал автомобиль. Но девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Вины водителя не вижу. Если он не превысил скорость и был трезв, то будет пострадавшим, т.к. авто получил повреждения.
12 лет! Уже не неразумное дитя. Неужели до сих пор не научили, как переходить дорогу?!
Конечно, жаль ребенка... Горе родителям
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28.03.2021 15:37 Ответить
придивись як летить він а як йшли інші авто, при 40 км гальмувати так не буде треба
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28.03.2021 15:49 Ответить
сандра , на видео , все видно четко , и опредилить скорость ( + - 5 - 8 км ) не составляет труда , а при знании ттх камеры , вероятность ошибки составляет около 2 км ( или меньше ) , ну там еще рулетку в зубы и на место проишествия ,
водилу на кол , однозначно , или маслину в лобешник ( так гуманнее )
родители должны найти свидетеля , который подтвердит , че видел как убитая , показывала фак водителю , или чет похожое на фак , если найдут ( а им надо найти ) , то все увидят че у водителя был умысел , и убил он умышленно , а если летел не сам , то и в сговоре возможно , в любом случае подонку надо наносить максимальный урон
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28.03.2021 19:53 Ответить
что ты несешь? емае... ты же отбитое на всю голову...
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29.03.2021 00:35 Ответить
йшов явно 50 плюс 20, коли вже цим долбодятлам на бехах та мерсах відберуть плюси, а ще оці верески по айситеве про старий парк авто з чахликами невморущими, яким за 30 р, найбільше дтп з новим транспортними засобами
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28.03.2021 15:47 Ответить
Мерс и беха отнюдь не самые " крутые авто" Так что твое мнение по крайней мере не объективно.. Я как водитель с 50 летним стажем (почти) боюсь как раз драндулеты с голодранцами за рулем. У них не хватает мозгов не только заработать на приличное авто, но и адекватно ездить.
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28.03.2021 17:00 Ответить
Я когда то ехал на скорости ДЕСЯТЬ км.ч (а может и меньше ) и мне прямо под машину прыгнул ребенок. Слава Богу я еле-еле успел затормозить. Дорога не для пешеходов и тем более детей. Прогресс не остановишь и далее будет увеличиваться количество машин. Это бред когда из-за одного пешкодрала останавливается колонна машин. Это называется "им дали право"
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28.03.2021 16:53 Ответить
Обопільне порушення. Дівчинка вибігла на дорогу раптово, у невстановленому місцв, а водій, судячи з відео, суттєво перевищив швидкість у населеному пункті. Але ж це перевищення тепер ще спробуй прокурору і слідчим встанови... А дитини немає.
Висновок: вчіть своїх дітей переходити дорогу правильно.
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28.03.2021 17:35 Ответить
это да, учить нужно, но по-тому короткому видео видно, что там что в положенном , что в не положенном месте хрен дорогу перейдешь - машины в населенном пункте носяться что на автотрассе
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28.03.2021 21:36 Ответить
там дорога шириной 4 метра судя по фото, не понятно как встречка разъезжается, а разговоров вроде там магистраль 10 полосная... очень узко, среагировать сложно
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29.03.2021 00:38 Ответить
Здесь нужен только короткоствол с правом казнить на месте преступления. Хватит панькаться с мажорами на мерсах - забрал жизнь -- отдай свою.
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28.03.2021 18:31 Ответить
да, скорее бы уже вас тупых аборигенов пересажают лет так на 12-15 за умышленное убийство, а адекватные потом спокойно будут пользоваться своими правами, включая короткоствол. Хотя.. если законы будут работать то ты и медкомиссию не пройдешь, голова повреждена явно.
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29.03.2021 00:40 Ответить
Мог уйти правее свободная полоса ..**** криворукая там нет поворотов прямая дорога , нет ребенка на этом свете ..
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28.03.2021 18:33 Ответить
Он и уходил правее ... или ты просто бот?
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28.03.2021 19:32 Ответить
Та вона практично перебігла і була вже на краю дороги.
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28.03.2021 21:30 Ответить
Коли він її вдарив, то позаду машини пилу не було, а от коли поїхав вже далі тільки тоді й з'явився. Це вказуе на те, що під час зіткнення ві був ще на дорозі, на асфальті, а не на узбіччі.
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28.03.2021 22:11 Ответить
Для того, что бы уйти, нужно видеть от кого(чего). Судя по повреждениям мерса, ребенок выбежал со стороны левой передней стойки и из-за нее, возможно был в "мертвой зоне", и водила тормозить стал, среагировав на удар, который пришелся на переднее левое крыло, сбоку. Даже угол бампера без повреждений. Фактически это девочка сбила мерс, а не наоборот.
Водилу не знаю и за него не вписываюсь. По опыту, так выскакивают ОЧЕНЬ часто, из-за маршруток, встречных фур, газелей и др. Так и вышло: сразу за белым минивеном в конце 8 секунды она побежала, в начале 11 встретилась с мерсом.
В ПДД принято считать, что время реакции водителя составляет 1 секунду, за которую при скорости 50км/ч авто проезжает 13,8м. Плюс иннерция авто.
В таком случае НИКТО НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТСАНОВИТ АВТО. И не уйдет вправо, т.к. иннерция самого ребенка заставит его сделать еще шаг, и при уходе он бы попал в среднюю часть автомобиля
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29.03.2021 04:36 Ответить
Минск сегодня.

На Червякова в Минске 12-летний мальчик побежал на красный и попал под колеса Mercedes
https://auto.tut.by/news/accidents/724182.html?c
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28.03.2021 21:27 Ответить
Как трагично.. Смею полагать последняя машина по встречной слева, попросту перекрыла прямую диагональ, ребенок маленький, выскочил шустро. А тот если бы не спешил никуда и вертел бы башкой (в целях личной безопасности) авось да успел бы вывернуть вправо или затормозить.
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28.03.2021 21:39 Ответить
Дорога - для машин, тротуар - для пешеходов. Пацан вообше не должен ни за что отвечать. Ну разве что он убил бы ее на протуаре.
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28.03.2021 22:24 Ответить
Ездить нужно с допустимой скоростью. Тормозить при появлении пешеходов, даже если ребенок перебегал в неположенном месте. Да, ребенок перебегал, но действия водителя это чисто действия убийцы тупого.
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29.03.2021 03:50 Ответить
тупой здесь только ты и этого не понимаешь! Пойди прыгни с балкона с 9 этажа и пока будешь лететь - попробуй успеть завещание написать, успеешь? Возможно тебе такая аллегория дойдет... но не факт.
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29.03.2021 07:00 Ответить
Тупее тебя даже валенок не может быть. Книжку купи, "Правила дорожнього руху", там прочитаешь, какая допустимая скорость в населенном пункте. Хотя она тебе вряд-ли поможет.
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30.03.2021 06:15 Ответить
ещё раз подытожу спецом для тебя:
1) физически НЕЛЬЗЯ затормозить за 12-16 метров когда минимальный тормозной путь даже с 60кмч больше 16 метров в идеальных условиях.
2) физически НЕЛЬЗЯ заранее увидеть препятствие на дороге которые резко выбегает на дорогу и где его быть не должно в принципе, даже если ты едешь со скоростью 60кмч ибо за 1 секунду машина проезжает 16 метров!!!

единственное, что спасло бы - он должен был ехать со скоростью 20кмч или крутануть рулём в упор и самому ушататься на встречке или в деревьях обочины, но ребенок конечно в любом из вариантов не виновен, не-не.
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29.03.2021 07:06 Ответить
"Спец", у тебя хоть права были когда-то? О знании ПДД вообще молчу. Один вопрос: какова допустимая скорость движения в населенном пункте и соблюдал ли водитель Мерседеса скоростной режим?
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30.03.2021 06:11 Ответить
канадец интернетный, так ты опровергни если с чем не согласен С НАПИСАННОГО, а не придуманного тобой. Ты на сколько тупой, что даже не понимаешь о чем идет речь и опять пишешь о скоростном режиме))))) я в шоке. Аристотель малолетний, даже мой 7 летний ребенок знает о скоростном режиме, иди не позорься клоун! Ещё раз прочти, почеши за ухом, посмотри в потолок... хотя можешь не пробовать
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30.03.2021 18:15 Ответить
а права и машина у меня ЕСТЬ, не переживай ты так, и как видно по фото - достаточно ДАВНО! и учитывая то, что за всё время у меня нет НИ ЕДИНОГО ШТРАФА то ты можешь умыться и смело бежать делать фото своих прав, ибо если ты не понимаешь элементарных истин, то есть у меня сомнения

У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 7143
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30.03.2021 18:24 Ответить
Всього навсього потрібні камери автоматичної фіксації та штрафи, жорсткі штрафи.
Купа макак летять по селам далеко за 100км. Чому імбецилам не зробити штраф в 5000 в перший та останній раз? Другий штраф - по 1000 за кожен кілометер.
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28.03.2021 22:32 Ответить
ну кто ж так перебегает дорогу, по диагонали... при одинаковой скорости время нахождения на дороге (а значит и риск быть сбитым) будет минимальным, если перебегать дорогу строго перпендикулярно к обочинам и линии разметки... жаль девчонку...
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29.03.2021 00:52 Ответить
да там все звезды сложились, судьба...
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29.03.2021 01:13 Ответить
а теперь все недоразвитые которые вопят о "самосуде, пуля в лоб итд" посмотрите локацию, я конечно понимаю, что у большей половины из этих болезных НЕТ прав и мозгов, но я всёже попытаюсь:

1) там ОЧЕНЬ узкая дорога
2) там нет никаких переходов
3) девочка выбежала из-за деревьев, также там стоит фургон белый чуть дальше, тоже перекрывающий обзор.

4) девочка выбежала СРАЗУ после микроавтобуса который проехал по встречке, смотрите видео.
5) девочка бежала по диагонали, что усугубило ситуацию.

отсюда вывод: девочка из-за микроавтобуса НЕ ВИДЕЛА мерс и он соответственно - НЕ ВИДЕЛ ЕЁ до последнего!!! Место когда он предположительно начал реагировать на препятствие до непосредственно удара - меньше 3 корпусов мерса (порядка 12 метров)! Тормозной путь при торможении с 60кмч - 16 метров! Но судя по видео я склоняюсь к тому, что водитель увидев внезапное препятствие, в стрессовой ситуации растерялся и на инстинктах нажал на газ, крутанул вправо пытаясь её объехать по обочине, но к сожалению - не успел. Тормозить и думать там уже было некогда, не повезло... обоим. Сидя дома за монитором конечно виднее, что надо было влево уходить...

p.s. я не являюсь экспертом и никого не оправдываю, здесь по моему субъективному мнению - обоюдка и случиться может С КАЖДЫМ, потому не зарекайтесь, как те кто винит родителей так и те, кто всю вину возложил на водителя и уже готов самосуд устраивать.
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29.03.2021 01:12 Ответить
Вы умолчали о скорости движения Мерседеса, которая была далеко не 50 и даже не 60. Если бы он двигался с разрешенной скоростью, то и времени , и возможности увидеть пешехода, и времени и возможности торможения было бы намного больше. Пишите объективно!
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29.03.2021 03:45 Ответить
Даже при 50 - это 13,8 метров в секунду! В ПДД принято считать, что время реакции (принятие решения) водителя составляет 1 секунду. Плюс иннерция авто. Ребенок бежал 2,5 секунды, причем первую обзор был закрыт белым минивеном! Остановите ли Вы 2тонны хоть с 30 кмч за 0,5 сек. и 6,9м? Ответ: никто не остановит, хотя даже эти 6м никого не спасут.
Кстати, по калькулятору(гугл), остановочный путь легкового авто на сухом асфальте с 50 кмч составляет 27,3 м. Сколько метров по песку останавливался мерс(первое фото)? Откуда Вы взяли "далеко не 50 и даже не 60"?
Объективно?
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29.03.2021 05:16 Ответить
до тех у кого нет прав - не дойдет. Я как водитель понимаюсь всю жесть, осознаю, что такое могло и со мной случится, я даже пару раз дергал рулем примерно также, когда из-за автобуса выскакивали мне "на капот" и я четко осознаю, что если бы пешеход не остановился - я бы его сбил. В этом вся жесть, у водителя и ребенка не было шансов по сути.
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29.03.2021 06:52 Ответить
Откуда вы взяли, что скорость Мерса была там 50 км в час? Цифры вы нарисовали, но скорости 50 там не было и близко.
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30.03.2021 06:23 Ответить
я четко написал, что я считаю, что водитель инстинктивно УСКОРИЛСЯ когда увидел ребенка на дороге, дабы объехать его, это стандартный маневр когда понимаешь, что тормозить поздно! Судя по видео он увидел ребенка за 3 корпуса, а это ~12 метров. При скорости 60кмч машина проезжает ~16м в СЕКУНДУ, да даже если он раньше увидел, допустим не за 12 а за 36 метров, у него было бы всего 2 секунды, или таже секунда при гораздо высшей скорости (вариации с разной скоростью может посчитать сами) и наконец-то понять, что у водителя не было времени ни думать ни маневрировать даже если бы он ехал с разрешенной скоростью не нарушая! Для него всё произошло мгновенно, ситуация "угадал\не угадал" куда крутануть рулём, в данной ситуации - не угадал... к сожалению. Это всё, что я пытался донести, а не "умолчал что-то"!
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29.03.2021 06:42 Ответить
Нет там обоюдки, по указанным Вами же причинам. Газ только никто не давал, а уходил вправо и запылила обочина. Остановиться в той ситуации никто не мог. Если бы ушел влево, поймал бы на центр или правую часть капота. Вправо не вышло, потому как ребенок не останавливался, а бежал не смотря. И по песку остановился метров за 50-60 (фото1) что соответствует начальной скорости торможения 48-60 кмч
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29.03.2021 05:31 Ответить
проблема в том, что если было превышение хотябы на 1кмч - то будет виновен, потому и обоюдка, но это превышение ещё нужно доказать в суде. По факту для водителя всё случилось мгновенно и шансы были 50\50. Если бы крутанул влево, он бы возможно проскочил ибо ребенок бежал ОТ машины, а не к ней как в случае правой стороны... Эти все гадалки уже ничего не изменят, но судить нужно объективно, на месте этого водителя мог быть каждый и даже при скорости 60кмч шансы былибы не на много больше, зацепилбы срединой машины или правым краем...
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29.03.2021 06:48 Ответить
Мне один точно также выбежал из-под маршрутки, на приречной в Киеве Торопился под закрытие магазина взять бутылку. Не успел, а сломал ногу. У меня на ланосе капот и лобовое. При том, что скорость у меня была аж 10 кмч, он проехал на капоте 1,5 м. Скорость маленькая потому что перед встречной маршруткой за 7 м. переход где переходили все нормальные люди и я их естественно пропускал. А этот перец в маршрутке не ехал, а бежал с пляжа.
Так вот, в боковом стекле, между стойкой и маршруткой, мне мигнул, нет даже бликанул, как потом оказалось, его красный блайзер. Я же подумал, что оттуда летит красный мяч, и по тормозам. Миллионная доля секунды он на капоте и результат, описанный выше. Вправо там уйти там негде высокая бровка, еще и на тротуаре, вплотную к бровке, запаркованы пляжники, свлева еще не выехал из-под маршрутки, но и просто времени на какой либо маневр небыло, что в последствии менты с экспертизой и установили. Опыт вождения уже на тот момент, а это 2006 год, составлял 12 лет. Никто ничего и никак в таких ситуациях не сделает.
Я этого хрона, как вчера помню столько лет, представляю как парню на мерсе, там ведь ребенок.
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30.03.2021 04:12 Ответить
жесть... я прекрасно всё это понимаю, стаж у меня не такой большой, но были разные ситуации... до столкновений тьху-тьху-тьху не доходило и езжу я далеко не без греха, но с каждым выпрыгнувшим оленем и читая такие новости - начинаешь переосмысливать всё. Никто не застрахован от таких ситуаций.
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30.03.2021 05:47 Ответить
Это не значит, что там можно не соблюдать УСТАНОВЛЕННЫЙ ПДД ( Законом) скоростной режим. Водитель требования ПДД нарушил точно в этой части. Вы спорить будете с этим. Да, ребенок отвечать должен за свое нарушение, водитель за свое. Все по Закону, а не по балагану, как вы предлагаете.
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30.03.2021 06:18 Ответить
ты не проходной баклажан, мне лень специально для тебя повторяться
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30.03.2021 18:08 Ответить
Там скорость 90-100 была. Это НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ. Если бы водитель ехал с разрешенной скоростью и тормозил при появлении пешехода, как это предписывает Закон, наезда не произошло, скорее всего. Вина водителя.
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29.03.2021 03:42 Ответить
Да не он 300 шел.
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29.03.2021 05:18 Ответить
Какова допустимая скорость в населенном пункте согласно Закона?
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30.03.2021 06:21 Ответить
опять 25, 500 он летел. иди в школу собирайся.
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29.03.2021 06:55 Ответить
Иди педали "Зайки" покрути, "эгсперт". Какова допустимая скорость движения в населенном пункте? Cогласно Закона, а не "понятий", напоминаю.
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30.03.2021 06:19 Ответить
ой да иди на хуабей, вот реально, если ты тупой - это навсегда, увы.
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30.03.2021 18:06 Ответить
У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 9889

Дорожка с которой она выскочила
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29.03.2021 23:43 Ответить
У селищі під Харковом Mercedes на смерть збив 12-річну дівчинку, яка перебігала дорогу - Цензор.НЕТ 7843
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30.03.2021 00:02 Ответить
в селе можно проводить ралли со скоростью 500кмч,даже если в селе меньше 10 хат то можно мчать и 700
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29.03.2021 06:57 Ответить
Девочка перебегала по диагонали, не посмотрела по сторонам, автомобиль увидеть он не могла... К сожалению родители не научили, и в школе тоже...(((( премия дарвина Увы...((((
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29.03.2021 09:08 Ответить
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