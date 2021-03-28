Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
К обеспечению правопорядка во время голосования на довыборах в Верховную Раду Украины 28 марта привлечено более 3,5 тысячи правоохранителей. На территории страны создана 91 территориальная избирательная комиссия и 235 участковых избирательных комиссий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сегодня, 28 марта, проходят промежуточные и повторные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч), сельских, поселковых, городских голов. Все участки находятся под круглосуточной охраной правоохранителей. Выборы проходят во всех областях Украины.
В частности, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. На территории этих областей созданы две окружные избирательные комиссии и 229 участковых избирательных комиссий.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечено более 3,5 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также созданы мобильные резервы правоохранителей.
"Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Правоохранители оперативно реагируют на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. В то же время, полицейские будут следить за соблюдением карантинных ограничений на участках", - подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.
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