Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

К обеспечению правопорядка во время голосования на довыборах в Верховную Раду Украины 28 марта привлечено более 3,5 тысячи правоохранителей. На территории страны создана 91 территориальная избирательная комиссия и 235 участковых избирательных комиссий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сегодня, 28 марта, проходят промежуточные и повторные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч), сельских, поселковых, городских голов. Все участки находятся под круглосуточной охраной правоохранителей. Выборы проходят во всех областях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях

В частности, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. На территории этих областей созданы две окружные избирательные комиссии и 229 участковых избирательных комиссий.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечено более 3,5 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также созданы мобильные резервы правоохранителей.









"Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Правоохранители оперативно реагируют на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. В то же время, полицейские будут следить за соблюдением карантинных ограничений на участках", - подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.