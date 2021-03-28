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Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

К обеспечению правопорядка во время голосования на довыборах в Верховную Раду Украины 28 марта привлечено более 3,5 тысячи правоохранителей. На территории страны создана 91 территориальная избирательная комиссия и 235 участковых избирательных комиссий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции. 

Сегодня, 28 марта, проходят промежуточные и повторные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч), сельских, поселковых, городских голов. Все участки находятся под круглосуточной охраной правоохранителей. Выборы проходят во всех областях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях

В частности, в Донецкой и Ивано-Франковской областях проходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. На территории этих областей созданы две окружные избирательные комиссии и 229 участковых избирательных комиссий.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечено более 3,5 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также созданы мобильные резервы правоохранителей.

Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция 01
Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция 02
Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция 03
Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция 04

"Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведение честных выборов. Правоохранители оперативно реагируют на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. В то же время, полицейские будут следить за соблюдением карантинных ограничений на участках", - подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.

выборы (24732) Нацполиция (16485)


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я вижу фотки 2 долбодятлов на пустой улице с разных ракурсов
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28.03.2021 12:54 Ответить
Нє, ну без поліції будь-які фальсифікації не обходяться. Що на виборах, що в реальному житті. Хто ж сьогодення охороняє.
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28.03.2021 13:02 Ответить
А в судах или полиции больше всего преступления в день?
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28.03.2021 19:32 Ответить
 
 