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На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения. ФОТОрепортаж

На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения. ФОТОрепортаж

На довыборах в Верховную Раду Украины, которые сегодня проходят на двух округах (Ивано-Франковской и Донецкой областях) фиксируют первые нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Сообщается, что на округе №50 в Донецкой области все участки открылись вовремя. На одном из участков в Покровске комиссия положила контрольные талоны без печати, но, обнаружив ошибку, составила соответствующий акт. На другом участке в этом городе наблюдатели выявили неоформленный список избирателей для голосования по месту пребывания.

На еще нескольких участках в Покровске не вели протокол утреннего заседания. А на участке в школе в Доброполье всего три урны для голосования, одна из них - для людей с признаками ОРВИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 3,5 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок на довыборах в Раду, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Наблюдатели также сообщают о несоблюдении карантинных мер. На участке №140769 члены комиссии надели маски только после замечания. А на участке в Мирнограде члены комиссии не прикрывают маской нос, а секретарь вообще без маски.

В то же время на округе №87 в Ивано-Франковской области один из участков открылся с получасовой задержкой, поскольку комиссия вовремя не подготовила контрольные талоны. При этом, по данным областной полиции, все участки открылись в 08:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и ОП используют официальные совещания для агитации за Вирастюка, - "ОПОРА"

Наблюдатели общественного движения "Честно" в свою очередь сообщают о незначительной явке избирателей.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

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Кроме того, наблюдатели движения фиксируют агитацию на обоих округах.

"Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей. Есть и агитация, которую просто не сняли коммунальщики, мы ее тоже успели пофотографировать. Также на обоих округах на некоторых участках биографии кандидатов висят не в алфавитном порядке", - рассказали в "Честно" .

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Автор: 

выборы (24732) Донецкая область (9718) Ивано-Франковская область (922) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+6
Ну, перечисленные нарушения- это фигня! Там уже (на 50-м) другое в ход пошло. Вот это:

"У 50 окрузі триває виборчий процес. Станом на 12:00 годину будь-яких порушень на дільницях зафіксовано не було", - повідомив голова окружної виборчої комісії №50 Віталій Барановський.
При цьому повідомляється, що в окрузі виникли певні труднощі зі збором інформації про явку виборців.
"Це сталося через відсутність мобільного зв'язку на деяких ділянках. Зараз це питання вирішується і вже найближчим часом в ОВК пообіцяли оприлюднити дані по явці", - йдеться у повідомленні.(с). Это- нечто новенькое, такого ранее не было.
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28.03.2021 13:02
+5
На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения - Цензор.НЕТ 5441
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28.03.2021 13:01
+3
А чому це на деяких бігбордах політична реклама кацапською???
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28.03.2021 13:09
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На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения - Цензор.НЕТ 5441
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28.03.2021 13:01 Ответить
Это шо? Ядерный взрыв прямо по курсу? Или- чисто по корме?
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28.03.2021 13:03 Ответить
Якщо по кормі, то надує як футбольні м"ячі. Батько розповідав що на під час війни вони їхали кудись в кузові полуторки. Двоє сиділо прямо в кузові, а він сів на пусту каністру що валялась там. Наскочили на міну і двох роздуло вибухом, а йому нічого не було. Отака у мухи срака.
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28.03.2021 13:13 Ответить
О, как! Неслабая история, даже в башку бы не пришло. Наверное, те кто на фотке- тоже её не знают.
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28.03.2021 13:15 Ответить
Залп пердаков
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28.03.2021 13:34 Ответить
Это избирателям напоминают как они выбирали преза
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28.03.2021 13:25 Ответить
Ну, перечисленные нарушения- это фигня! Там уже (на 50-м) другое в ход пошло. Вот это:

"У 50 окрузі триває виборчий процес. Станом на 12:00 годину будь-яких порушень на дільницях зафіксовано не було", - повідомив голова окружної виборчої комісії №50 Віталій Барановський.
При цьому повідомляється, що в окрузі виникли певні труднощі зі збором інформації про явку виборців.
"Це сталося через відсутність мобільного зв'язку на деяких ділянках. Зараз це питання вирішується і вже найближчим часом в ОВК пообіцяли оприлюднити дані по явці", - йдеться у повідомленні.(с). Это- нечто новенькое, такого ранее не было.
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28.03.2021 13:02 Ответить
А чому це на деяких бігбордах політична реклама кацапською???
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28.03.2021 13:09 Ответить
Тому що нынешняя власть не против
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28.03.2021 13:26 Ответить
Ніколи не міг зрозуміти "дятлів" які реагують чи пітдаються впливу агітації чи реклами.
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28.03.2021 17:55 Ответить
 
 