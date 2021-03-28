На довыборах в Верховную Раду зафиксировали первые нарушения. ФОТОрепортаж

На довыборах в Верховную Раду Украины, которые сегодня проходят на двух округах (Ивано-Франковской и Донецкой областях) фиксируют первые нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Сообщается, что на округе №50 в Донецкой области все участки открылись вовремя. На одном из участков в Покровске комиссия положила контрольные талоны без печати, но, обнаружив ошибку, составила соответствующий акт. На другом участке в этом городе наблюдатели выявили неоформленный список избирателей для голосования по месту пребывания.

На еще нескольких участках в Покровске не вели протокол утреннего заседания. А на участке в школе в Доброполье всего три урны для голосования, одна из них - для людей с признаками ОРВИ.

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Наблюдатели также сообщают о несоблюдении карантинных мер. На участке №140769 члены комиссии надели маски только после замечания. А на участке в Мирнограде члены комиссии не прикрывают маской нос, а секретарь вообще без маски.

В то же время на округе №87 в Ивано-Франковской области один из участков открылся с получасовой задержкой, поскольку комиссия вовремя не подготовила контрольные талоны. При этом, по данным областной полиции, все участки открылись в 08:00.

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Наблюдатели общественного движения "Честно" в свою очередь сообщают о незначительной явке избирателей.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Кроме того, наблюдатели движения фиксируют агитацию на обоих округах.

"Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей. Есть и агитация, которую просто не сняли коммунальщики, мы ее тоже успели пофотографировать. Также на обоих округах на некоторых участках биографии кандидатов висят не в алфавитном порядке", - рассказали в "Честно" .















