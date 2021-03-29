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Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами в Луганской области.

Схрон обнаружили 28 марта на территории одной из школ населенного пункта Приволье во время проверки оперативной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Среди найденного - патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.

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Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия 01
Фото: ngu.gov.ua
Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия 02
Фото: ngu.gov.ua
Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия 03
Фото: ngu.gov.ua
Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия 04
Фото: ngu.gov.ua

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Автор: 

боеприпасы (2342) оружие (10221) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Национальная гвардия (2129) Луганская область (6501)


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может этим и учицца?
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29.03.2021 00:28 Ответить
разве это схрон? кто-то тупо утилизировал, зная, что если прийти с "добровольной сдачей" на очередном субботнике, то реформованые возьмут за жабра и высосут все деньги десятком уголовных дел, эти своего не упустят.
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29.03.2021 07:14 Ответить
Это " ПИОНЕРЫ".. Но судя по состоянию боеприпасов.. то это еще тот схрон.. просто прикопали, в надежде быстро вернуться.
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29.03.2021 10:06 Ответить
 
 