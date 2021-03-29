Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж
Военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами в Луганской области.
Схрон обнаружили 28 марта на территории одной из школ населенного пункта Приволье во время проверки оперативной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
Среди найденного - патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.
На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.
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Есть мнение
показать весь комментарий29.03.2021 00:28 Ответить Мне нравится 2
Andrey Levenov
показать весь комментарий29.03.2021 07:14 Ответить Мне нравится 3
Андерсен #450397
показать весь комментарий29.03.2021 10:06 Ответить Мне нравится 0
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