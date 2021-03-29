Схрон с боеприпасами нашли во дворе школы на Луганщине, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Нацгвардии вместе с представителями СБУ обнаружили схрон с боеприпасами в Луганской области.

Схрон обнаружили 28 марта на территории одной из школ населенного пункта Приволье во время проверки оперативной информации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Среди найденного - патроны калибра 7,62 и выстрелы гранатометные ВОГ 25.

На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, опасная находка передана представителям ГСЧС для уничтожения.

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