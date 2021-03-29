Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца Александра Мандича, сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины.
Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.
"Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать", - говорится в сообщении.
В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.
"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.
По данным соцсетей, убийтый - активист и доброволец с позывным Ташкент Александр Мандич.
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Не полегшуйте роботу кремлемразоті
Глава СБУ уж точно с ним не ручкался в отличии от этого московского чма и друга детства по совместительству!
А сам Рошен с Мертведчуком - лепшие друзья и кумовья. Мертведчук неоднократно был у Рошена дома в гостях в период 2014-2019 - ты правда думаешь, что они при этом не здоровались?
І так, я читав ту статтю у Фокусі - там взагалі ні про що - за 2018 рік взята одна компанія Мертведчука, за 2020й - інша компанія Мертведчука. "аналіз" від слова анал.
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
https://focus.ua/rating/430862-100-samych-bogatych-lyudej-ukrainy-rejting-2020/list/1978/viktor-medvedcuk
Єдине порушення, яки знайшли в оборудках Мертведчука - це отримання їм контролю над нафтопроводом із корупційною складовою - і сталося це саме під час правління Рошенки.
З першим реченням цілком погоджуюсь а далі брехня. Бо вплив він свій поширив саме за часів Блазня.
А от те, що нафтопровід Мертведчук віджав у України при Рошенці - це 100%й факт.
І так, всі телеканали Рошенківського і ************ кума (так, він є кумом для цих обох) закрили при Зелі - це - факт.
За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували. Незважаючи на те, що там його обсерали не меньш ніж Блазня, він їх не чіпав.
Та ні, то є факт.
"За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували."
Він їх почав скуповувати саме за часів Рошенкі. А закінчив через пару тижднів після інагурації Зелі, коли всі люди на всіх позиціях ще були Рошенківські - тим же головою СБУ був охоронець Рошенкі, генпрокурором - кум Рошенкі і так далі.
І за всю свою каденцію Рошенка проти Мертведчука навіть пальцем не поворухнув.
А Зеля всі канали Мертведчука закрив - і це факт. Не забувай, що Мертведчук - хресний батько Порошенко як політика(окрім того, що він є хресним батьком сина Порошенка) - саме Мертведчук привів Рошенку у велику політику.
Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна. Бо вся верхівка яку він був здатний тримати в покорі раптом почула вітер змін.
Тільки обмежені люди вважають, що голова СБУ не має піклуватися про головнокомандувача воюючої країни.
Бізнес президента? Це набагато бредовіше, ніж Липецька фабрика, бо по-перше - Зеля зараз навіть не є акціонером компанії (це вам не зрячий траст), а по-друге - права на розповсюдження "ліги сміху" взагалі передані скандинавській компанії, до якої Зеля ніколи не мав стосунку. Ось вони - ваші "факти" - один великий фейк.
"Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна"
Брехня. 112й він купив у грудні 2018го, коли геть ніхто ще Зелю за реального кандидата не сприймав. Саме ви тут намагаєтесь натягнути сову на глобус, ввівши Зелі у провину навіть те, що було зроблене до Зелі і за що на 100% відповідальний Рошенка.
Ще раз повторюю - при Порошенці проти Мертведчука і його антиУкраїнського вибору СБУ і пальцем не ворухнуло - а при Зелі Мертведчука реально почали пресувати
Інші він вже придбав коли вся верхівка почала підлаштовуватися під наступну владу.
Нагадую, що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених, без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
Вывчай :
https://censor.net/ru/news/3107033/u_zelenskogo_est_kinobiznes_v_rossii_hotya_on_ubejdal_chto_zakryl_ego_esche_v_2014_godu_programma_shemy
Дурня, причому повна. Такі справи не робляться з кандачка і ретельно плануються, перемовини йдуть інколи місяцями. Тому покупка всіх телеканалів піготовувалася ще за Порошенка. І навіть коли вони вже були придбані - всі керівники ще були порошенківські - Зеля почав розставляти своїх людей десь з липня - конкретно - голова СБУ був людиною Порошенкі, генпрокурор - людиною Порошенкі і так далі.
Більш того - власника ЗіКу непогано прижали саме при Порошенці (та сама сумнозвісна аварія) - то ж скоріш за все саме люди Рошенкі примусили його продати канал Мертведчукові.
"що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених"
О, молодець. Тепер для тебе вже Медведчук хороший. Як ти так швидко перевбуваєшся?
Ти ще скажи, що Аваков був людиною Порошенка... Я добре пам'ятаю як судьї почали перевзуватися... Та іньша наволоч... Чи по твоєму прокурор та голова СБУ мають на всіх вплив, особливо враховуючи, що всі розуміють, що їм не довго лишилося?
То як бізнес на росії? Бред?
Не сміши. Суди геть не змінилися, хібащо у твоїх снах, бо при Рошенці суди так само воювали проти антикорупціонерів і добровольців і так само відпускали сепарів і коллаборантів. Більш того - Рошенка для всієї цієї наволочі завжди був "своєю людиною" - він у владі вже 25 років.
То як там бізнес клоуна на росії?
А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли.
Ти хворе на голову. Подання на скасування відповідальності було від нардепів НФ і БПП (Блоку Петра Порошенка). Тому харе вже свої хворі фантазії плутати з реальністю..
"А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли."
Та ні, якраз навпаки, тільки упороті дебіли намагаються зробити вигляд, що при їх кумірові було чимось краще.
Чи пам'ять відшибло?
Подання 59 нардепів датовано груднем 2017 року.
Ось, читай подання і 59 підписів під ним: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
На, нездаро: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
Документ сьогодні не завантажувався ні з мобілки ні з компа. Можливо проблеми з серваком були.
В цьому поданні звичайна практика вдосконалення законодавства, шляхом усунення суперечок з конституцією. Більш того, там наводиться багато витягів з європейського суду.
Не дивно, що неосвіченим лохам це згодували як зраду.
Ти тільки-но пару днів тому сам брехав, що то була " складова частина передвиборчої кампанії", а зараз знову щось придумав. Викручуєшся, як в'юн на сковорідці, намагаючись виставити абсолютно однакові ситуації при Рошенці і Зелі як щось геть різне. Тобі самому не гидко займатися цією муйнею?
А оце вже прихильник "нових ліц" каже!
https://censor.net/ru/news/3257006/nardepy_do_sih_por_mogut_vrat_v_deklaratsiyah_potomu_chto_sereznoe_nakazanie_za_eto_im_ne_grozit_shabunin
Давай спробуй розтлумачити, як це так?
Яка убога спроба знову пропеляти.
"https://censor.net/ru/user/405676
Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії"
Ні про яке подання до цього твого коменту й мови не було.
То шо там Шабунін бреше, чи як?
А стілки на Шабуніна - мимо, бо я, на відміну від тебе, стверджую, що зараз теж саме, а не краще. От і Шабунін підтверждує, що теж саме.
Дивитися як горить вогонь 🔥
Дивитися як тече вода
Доводити зебілу, що не було так само.
От коли я нагадую вам про те, що КСУ скасовував відповідальніть за незаконне збагачення що при Рошенці, що при Зелі - це факти.
А ваші алегорії про мойву із фореллю до фактів не маєть жодного стосунку - це - ваши фантазії, а не факти - ви весь час плутаєте ці геть протилежні речі.
Відповідальність за незаконне збагачення при Петрі КСУ не скасовував. Це теж факт а не брехливі маніпуляції.
Почитай, що таке факт, а потім лізь сперечатися.
Алегорія, якою є твої фантазії на тему мойви, не може бути фактами, бо протирічить самому визначенню поняття "факт".
Безглуздішого петляння годі й чекати.
Навіть це твердження не є фактом.
Свіжа морська риба пахне морем і тільки та, що полежала - пахне "рибою".
Але то таке. Головне, що згадування риби, коли ти говориш про геть інші речі, що риби насправді аж ніяк не стосуються - тобто про політику - це алегорія. А алегорія не може бути фактом - це протирічить самому визначенню понятть "факт" та "алегорія".
А тому, коли ти кажеш, що твої алегорії - це нібито факт - ти просто виставляєш себе невігласом.
Будь яка смажена риба тхне рибою.
Для опису незадоволення дебілів, приклад саме той.
Наверное еще и дальтоник - жрет зеленое говно и вопит,что єто шеколад
100 процентов..это операции фбешников и гру *********..по зачистке атошников.