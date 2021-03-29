Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца Александра Мандича, сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

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"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.





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По данным соцсетей, убийтый - активист и доброволец с позывным Ташкент Александр Мандич.







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