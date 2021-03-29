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Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Трем лицам, причастным к похищению и убийству общественного активиста и добровольца Александра Мандича, сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины.

Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 года указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры. После этого в полубессознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Получив информацию от близких потерпевшего о его исчезновении, правоохранители сразу начали поиски. Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами. Усилиями сотрудников Управления уголовного розыска ГУ НП в городе Киеве, Печерского управления полиции ГУ НП в Киеве и прокуроров Печерской окружной прокуратуры вероятных похитителей удалось установить и задержать", - говорится в сообщении.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники убили мужчину и спрятали его тело в заброшенной канаве на Киевщине.

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"В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 01
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 02
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 03
Фото: kyiv.gp.gov.ua


Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 04

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По данным соцсетей, убийтый - активист и доброволец с позывным Ташкент Александр Мандич.

Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 05
Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 06
Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве, - прокуратура 07

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Автор: 

Киев (25572) похищение (1688) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5020) силовики (2799) убийство (6490) активист (630) добровольцы (1172)


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Топ комментарии
+32
Идёт целенаправленно уничтожение участников АТО, ООС и добровольцев. Инициаторы известны. Цель запугать и разубедить этим заниматься. Участникам АТО, ООС и добровольцам сейчас не следует себя афишировать, общаться с малоизвестными лицами, отдыхать в ресторанах и барах и даже перемещаться в тёмное время суток. Забудьте об этом на время! Берегите себя!
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29.03.2021 04:07
+30
а ведь должно быть наоборот... сепарня и всякая мразота должна исчезать.... нет слов.
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29.03.2021 07:10
+22
Відпустять як і вбивць Аміни
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29.03.2021 01:52
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Правила форума Совет форумчан
Відпустять як і вбивць Аміни
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29.03.2021 01:52 Ответить
Идёт целенаправленно уничтожение участников АТО, ООС и добровольцев. Инициаторы известны. Цель запугать и разубедить этим заниматься. Участникам АТО, ООС и добровольцам сейчас не следует себя афишировать, общаться с малоизвестными лицами, отдыхать в ресторанах и барах и даже перемещаться в тёмное время суток. Забудьте об этом на время! Берегите себя!
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29.03.2021 04:07 Ответить
А ничего что и обычного человека убивают и режут в тёмное время суток и в злачных местах?
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29.03.2021 09:28 Ответить
А якщо б скажімо, якогось суддішку (продажного) так само, чи антошку гєращєнка - всі на вуха стали б, резонанс гримів би на всю країну. Так само, і вбивство атошника, коли ще війна триває - має бути резонанс. Аналогічний.
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29.03.2021 14:19 Ответить
не треба світити обличчя та особисті дані наліво та направо.
Не полегшуйте роботу кремлемразоті
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29.03.2021 09:44 Ответить
Що там казати якщо ( знайома) вдова боїться в своєму Маріуполі зайвий раз сказати що її чоловік був бійцем одного з добробатів ( загинув при виході з Іловайська ) і малому наказала нікому про батька не розказувати ...... , коли оформляла дотації субсидії то в тому соцзабезі тітки вовками дивилися на неї...
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29.03.2021 09:49 Ответить
а ведь должно быть наоборот... сепарня и всякая мразота должна исчезать.... нет слов.
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29.03.2021 07:10 Ответить
Для этого нужно хотя бы не выбирать малороссов.
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29.03.2021 07:47 Ответить
А то при Рошенке было как-то иначе.
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29.03.2021 09:40 Ответить
Досі не помічаєш різниці?

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6680
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29.03.2021 10:16 Ответить
Иии? При Рошенке с Мертведчуком ручкался лично он сам, Мертведчук его кум и неоднократно как кортеж Мертведчука приезжал во дворец Рошена, так и наоборот.
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29.03.2021 10:22 Ответить
Покажи мне где они пускались тем более в такой форме?
Глава СБУ уж точно с ним не ручкался в отличии от этого московского чма и друга детства по совместительству!
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29.03.2021 10:41 Ответить
Глава СБУ при Рошенке был рошенковским охранником.
А сам Рошен с Мертведчуком - лепшие друзья и кумовья. Мертведчук неоднократно был у Рошена дома в гостях в период 2014-2019 - ты правда думаешь, что они при этом не здоровались?
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29.03.2021 11:46 Ответить
А сейчас что, Медведчука арестовали? Может прикрыли его азс? - Вчера видел там очереди авто, все работает. Для отвода молний из Вашингтона сделали видимость санкций. А что же в остальном- ватный реванш Ермака, Портнова, Венедиктовой, Татарова, Хомчак продолжать перечислять всех рыгов и сепаров которых ЗЕ поставил на высшие должности? Может Коломойского тоже посадили?
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29.03.2021 11:52 Ответить
А я где-то писал, что сейчас на много лучше? Я писал, что тоже самое. Хотя на Мертведчука хоть как-то стали наезжать - при Рошенке для него была везде открытая дорога - нигде и не пытались ущемлять ни в чем.
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29.03.2021 12:04 Ответить
Одни утверждения без реальных фактов.

Трьох осіб затримали за підозрою у викраденні та вбивстві добровольця в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4194
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29.03.2021 12:05 Ответить
Ці ствобчики ні про що, це пропагандонські малюночкі для дебілів, бо по-перше: статки Мертведчука записні в основному на його дружину, а по-друге - більшість цих статків - в РФ і на них аж ніяк не впливає українська влада.
І так, я читав ту статтю у Фокусі - там взагалі ні про що - за 2018 рік взята одна компанія Мертведчука, за 2020й - інша компанія Мертведчука. "аналіз" від слова анал.
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29.03.2021 12:12 Ответить
Правда очі коле?
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
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29.03.2021 12:40 Ответить
Так, це та ж сама маніпулційна стаття, про яку я писав. Чи розуму не вистачає зрозуміти мій коммент?
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29.03.2021 14:35 Ответить
Ага, тут теж маніпуляція!

https://focus.ua/rating/430862-100-samych-bogatych-lyudej-ukrainy-rejting-2020/list/1978/viktor-medvedcuk
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29.03.2021 15:22 Ответить
Ще раз - думайте головою, а не голівкою - Мертведчуку ***** e 2014му відписав частину навтогазового комплексу РФ - на доходи від цих статків Мертведчук скуповує все, що може купити в інших приватних осіб. Це аж ніяк не залежить від особистості президента України і президент України аж ніяк не може тому завадити.
Єдине порушення, яки знайшли в оборудках Мертведчука - це отримання їм контролю над нафтопроводом із корупційною складовою - і сталося це саме під час правління Рошенки.
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29.03.2021 15:42 Ответить
А оце справжня маніпуляція.
З першим реченням цілком погоджуюсь а далі брехня. Бо вплив він свій поширив саме за часів Блазня.
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29.03.2021 16:09 Ответить
Ваше останьнє речення - 100% маніпуляція.
А от те, що нафтопровід Мертведчук віджав у України при Рошенці - це 100%й факт.
І так, всі телеканали Рошенківського і ************ кума (так, він є кумом для цих обох) закрили при Зелі - це - факт.
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29.03.2021 18:21 Ответить
То якась сова, натягнута на глобус, бородатою жінкою.
За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували. Незважаючи на те, що там його обсерали не меньш ніж Блазня, він їх не чіпав.
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29.03.2021 22:39 Ответить
"То якась сова, натягнута на глобус, бородатою жінкою."
Та ні, то є факт.

"За часів Петра він не мав стільки каналів які так відверто москві не підспівували."

Він їх почав скуповувати саме за часів Рошенкі. А закінчив через пару тижднів після інагурації Зелі, коли всі люди на всіх позиціях ще були Рошенківські - тим же головою СБУ був охоронець Рошенкі, генпрокурором - кум Рошенкі і так далі.
І за всю свою каденцію Рошенка проти Мертведчука навіть пальцем не поворухнув.
А Зеля всі канали Мертведчука закрив - і це факт. Не забувай, що Мертведчук - хресний батько Порошенко як політика(окрім того, що він є хресним батьком сина Порошенка) - саме Мертведчук привів Рошенку у велику політику.
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30.03.2021 01:38 Ответить
Факт, то є справна виплата окупаційній владі Криму різноманітних податків та інших зборів дружиною діючого президента. Факт, це бізнес президента на росії на "лізі сміху" де приймають участь команди з ОРДЛО та Криму.
Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна. Бо вся верхівка яку він був здатний тримати в покорі раптом почула вітер змін.
Тільки обмежені люди вважають, що голова СБУ не має піклуватися про головнокомандувача воюючої країни.
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30.03.2021 07:53 Ответить
" Факт, це бізнес президента на росії на "лізі сміху" де приймають участь команди з ОРДЛО та Криму."

Бізнес президента? Це набагато бредовіше, ніж Липецька фабрика, бо по-перше - Зеля зараз навіть не є акціонером компанії (це вам не зрячий траст), а по-друге - права на розповсюдження "ліги сміху" взагалі передані скандинавській компанії, до якої Зеля ніколи не мав стосунку. Ось вони - ваші "факти" - один великий фейк.

"Та к він почав їх скуповувати, ще коли Петро був діючим президентом але коли вже чітко було зрозуміло, що стадо обере Клоуна"
Брехня. 112й він купив у грудні 2018го, коли геть ніхто ще Зелю за реального кандидата не сприймав. Саме ви тут намагаєтесь натягнути сову на глобус, ввівши Зелі у провину навіть те, що було зроблене до Зелі і за що на 100% відповідальний Рошенка.

Ще раз повторюю - при Порошенці проти Мертведчука і його антиУкраїнського вибору СБУ і пальцем не ворухнуло - а при Зелі Мертведчука реально почали пресувати
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30.03.2021 12:23 Ответить
Єдиний канал, який він тоді придбав, але який тоді не вів такої жорсткої антиукраїнської діяльності.
Інші він вже придбав коли вся верхівка почала підлаштовуватися під наступну владу.
Нагадую, що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених, без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко.
Вывчай :
https://censor.net/ru/news/3107033/u_zelenskogo_est_kinobiznes_v_rossii_hotya_on_ubejdal_chto_zakryl_ego_esche_v_2014_godu_programma_shemy
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30.03.2021 13:19 Ответить
"Інші він вже придбав коли вся верхівка почала підлаштовуватися під наступну владу."

Дурня, причому повна. Такі справи не робляться з кандачка і ретельно плануються, перемовини йдуть інколи місяцями. Тому покупка всіх телеканалів піготовувалася ще за Порошенка. І навіть коли вони вже були придбані - всі керівники ще були порошенківські - Зеля почав розставляти своїх людей десь з липня - конкретно - голова СБУ був людиною Порошенкі, генпрокурор - людиною Порошенкі і так далі.
Більш того - власника ЗіКу непогано прижали саме при Порошенці (та сама сумнозвісна аварія) - то ж скоріш за все саме люди Рошенкі примусили його продати канал Мертведчукові.

"що саме завдяки Медведчуку, Петро повернув більш за 3000 полонених"
О, молодець. Тепер для тебе вже Медведчук хороший. Як ти так швидко перевбуваєшся?
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30.03.2021 16:14 Ответить
Не петляй так тупо. Якщо його використовивали задля повернення полонених не означає, що він хорошій.
Ти ще скажи, що Аваков був людиною Порошенка... Я добре пам'ятаю як судьї почали перевзуватися... Та іньша наволоч... Чи по твоєму прокурор та голова СБУ мають на всіх вплив, особливо враховуючи, що всі розуміють, що їм не довго лишилося?
То як бізнес на росії? Бред?
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30.03.2021 18:01 Ответить
"Я добре пам'ятаю як судьї почали перевзуватися... "



Не сміши. Суди геть не змінилися, хібащо у твоїх снах, бо при Рошенці суди так само воювали проти антикорупціонерів і добровольців і так само відпускали сепарів і коллаборантів. Більш того - Рошенка для всієї цієї наволочі завжди був "своєю людиною" - він у владі вже 25 років.
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30.03.2021 18:36 Ответить
Що за тупа маніпуляція? Я десь писав, що вони змінилися по своїй суті? Я лише вказав на те, що вони відчувши що влада зміниться, стали меньш керованими діючою владою. А от такі потвори як Портнов, (повернувся сам знаєш коли) на них почали впливати саме завдяки твоєму вибору.
То як там бізнес клоуна на росії?
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31.03.2021 07:01 Ответить
О, то коли суди скасовували відповідальність за незаконне збагачення, відпускали сепарів, та кидали за грати добровольців за порошенка - це якось відрізнялося від того, що вони роблять теж саме зараз?
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31.03.2021 09:44 Ответить
Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії. Дебілам зайшло на ура!
А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли.
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31.03.2021 16:05 Ответить
"Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії. Дебілам зайшло на ура!"

Ти хворе на голову. Подання на скасування відповідальності було від нардепів НФ і БПП (Блоку Петра Порошенка). Тому харе вже свої хворі фантазії плутати з реальністю..

"А то як відпускали сепарів та кидали патріотів за ґрати тоді і зараз не бачать різниці лише упороті дебіли."
Та ні, якраз навпаки, тільки упороті дебіли намагаються зробити вигляд, що при їх кумірові було чимось краще.
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31.03.2021 16:15 Ответить
Конкретно по датам можеш навести, хто коли і що подавав а не брехливі маніпуляції ЗМІ?
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31.03.2021 23:11 Ответить
Ти на приколі?
Чи пам'ять відшибло?
Подання 59 нардепів датовано груднем 2017 року.

Ось, читай подання і 59 підписів під ним: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
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01.04.2021 09:11 Ответить
Посилання зроби нормально.
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01.04.2021 12:06 Ответить
А ctrl+c, а потім - ctrl+v релігія не дозволяє зробити? Мало того, що не здатний сам знайти лінк, ще й нездатний його скопіювати.

На, нездаро: https://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_5846.pdf
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01.04.2021 12:11 Ответить
Ти ба який розумний! Напевно, сам тільки но здогадвся що к можно. Може ще похизуєшся, що 2+2 можеш скласти?
Документ сьогодні не завантажувався ні з мобілки ні з компа. Можливо проблеми з серваком були.
В цьому поданні звичайна практика вдосконалення законодавства, шляхом усунення суперечок з конституцією. Більш того, там наводиться багато витягів з європейського суду.
Не дивно, що неосвіченим лохам це згодували як зраду.
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01.04.2021 17:54 Ответить


Ти тільки-но пару днів тому сам брехав, що то була " складова частина передвиборчої кампанії", а зараз знову щось придумав. Викручуєшся, як в'юн на сковорідці, намагаючись виставити абсолютно однакові ситуації при Рошенці і Зелі як щось геть різне. Тобі самому не гидко займатися цією муйнею?
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01.04.2021 18:19 Ответить
Звідки я знаю яке саме подання ти маєш на увазі? Не петляй так тупо. Під час передвиборчої кампанії теж був яскравий випадок.
А оце вже прихильник "нових ліц" каже!
https://censor.net/ru/news/3257006/nardepy_do_sih_por_mogut_vrat_v_deklaratsiyah_potomu_chto_sereznoe_nakazanie_za_eto_im_ne_grozit_shabunin
Давай спробуй розтлумачити, як це так?
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01.04.2021 19:10 Ответить


Яка убога спроба знову пропеляти.

"https://censor.net/ru/user/405676

Скасовувння відповідальності, це тоді була складова частина передвиборчої кампанії"

Ні про яке подання до цього твого коменту й мови не було.
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01.04.2021 19:24 Ответить
Убого петляєш зараз ти, бо вже не знаєш за шо чіплятися. А тоді справді була схожа ситуація.
То шо там Шабунін бреше, чи як?
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01.04.2021 19:49 Ответить
Та де ж я петляю - я весь час про одне й й те саме, це ти вже не знаєш, як вивернутися.

А стілки на Шабуніна - мимо, бо я, на відміну від тебе, стверджую, що зараз теж саме, а не краще. От і Шабунін підтверждує, що теж саме.
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01.04.2021 22:15 Ответить
Безкінечно довго можна робити три речі:
Дивитися як горить вогонь 🔥
Дивитися як тече вода
Доводити зебілу, що не було так само.
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02.04.2021 07:01 Ответить
Дуже типово - коли у сої не выходить пропетляти і її припирають фактами до стіни - соя переходить на образи.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Факти, це коли можно їсти свіже засмажену форель а потім вибирати просрочену мойву. А потім говорити, що те і те смердить рибою.
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02.04.2021 10:25 Ответить
Факти - це факти, а не ваші маніпулятивні алегорії.
От коли я нагадую вам про те, що КСУ скасовував відповідальніть за незаконне збагачення що при Рошенці, що при Зелі - це факти.
А ваші алегорії про мойву із фореллю до фактів не маєть жодного стосунку - це - ваши фантазії, а не факти - ви весь час плутаєте ці геть протилежні речі.
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02.04.2021 10:29 Ответить
Це яскравий приклад саме ФАКТІВ, подібних тим, яким зебня намагається довести, що Петро був не кращій.
Відповідальність за незаконне збагачення при Петрі КСУ не скасовував. Це теж факт а не брехливі маніпуляції.
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02.04.2021 10:53 Ответить
Ой дурне.
Почитай, що таке факт, а потім лізь сперечатися.
Алегорія, якою є твої фантазії на тему мойви, не може бути фактами, бо протирічить самому визначенню поняття "факт".
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02.04.2021 13:06 Ответить
В тебе навіть не вистачає розуму збагнути, що в обох випадках, безперечним фактом є те, що смердить рибою.
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02.04.2021 13:28 Ответить
Ще раз - почитай, що таке факти і чим вони відрязнються від аллегорії, не будь невігласом.
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02.04.2021 13:57 Ответить
Тобто, те, що риба смердить рибою не є фактом?
Безглуздішого петляння годі й чекати.
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02.04.2021 14:08 Ответить
"е, що риба смердить рибою не є фактом?"

Навіть це твердження не є фактом.
Свіжа морська риба пахне морем і тільки та, що полежала - пахне "рибою".
Але то таке. Головне, що згадування риби, коли ти говориш про геть інші речі, що риби насправді аж ніяк не стосуються - тобто про політику - це алегорія. А алегорія не може бути фактом - це протирічить самому визначенню понятть "факт" та "алегорія".
А тому, коли ти кажеш, що твої алегорії - це нібито факт - ти просто виставляєш себе невігласом.
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02.04.2021 15:11 Ответить
З таким підходом можна спростувати факт сходу сонця на саме на сході.
Будь яка смажена риба тхне рибою.
Для опису незадоволення дебілів, приклад саме той.
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02.04.2021 15:46 Ответить
Он дебил от рождения и не поймет никогда.
Наверное еще и дальтоник - жрет зеленое говно и вопит,что єто шеколад
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29.03.2021 12:27 Ответить
Надеюсь ветераны ООС, общественные активисты, лучшие адвокаты Европейской Солидарности и проукраинские журналисты будут пристально следить за расследованием и судебным процессом..... Путинские мрази - убийцы не должны жить на свободе....
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29.03.2021 08:03 Ответить
Не должньі жить...
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29.03.2021 09:39 Ответить
Украинские судилища их выпустят. Судьи не на стороне народа. Хорошо если Ермак еще не наградит.
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29.03.2021 08:22 Ответить
Все такого рода убийства военных, добровольцев, волонтеров на гражданке должны считаться военными потерями
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29.03.2021 08:40 Ответить
А сколько якобы самоубийств..которые даже не расследуются....
100 процентов..это операции фбешников и гру *********..по зачистке атошников.
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29.03.2021 11:30 Ответить
Вот куда надо приложить сил Сорду и его друзьям.Чтобы не было повадно и другим даже замышлять такое.У семи нянек дитя без глазу.И вот тут надо выходить на улицы,чтобы у убийц и возможных покрывателей земля горела под ногами.
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29.03.2021 09:15 Ответить
Ну, партнов же обіцяв...
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29.03.2021 11:30 Ответить
порошенко...!?
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29.03.2021 12:05 Ответить
 
 