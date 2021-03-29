Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника. ФОТОрепортаж

В Днепровской городской больнице №9 завершается первая очередь реконструкции приемного отделения. Эта больница стала одной из 13 подобных объектов области, на которых ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Днепропетровской облгосадминистрации.

Так, в больницу завезли новое оборудование - современные томограф и цифровой рентген-аппарат. В данный момент заканчиваются работы по отделке помещений в диагностическом блоке. После него планируется обновить лечебный.

"Реконструированные приемные отделения станут надежной опорой медикам. В одном месте будут сконцентрированы и специалисты, и техника. Работать будут круглосуточно", - отметил глава области Валентин Резниченко.

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После реконструкции в больнице появятся новые смотровые, манипуляционные, перевязочные, больничные кабинеты, зал ожидания, регистратура. Также будут сделаны современная лаборатория срочных анализов, операционные и реанимация.

"То, что взялись за реконструкцию - правильно. Сможем в течение первого "золотого" часа оказывать экстренным пациентам помощь", - сказала генеральный директор Днепровской городской больницы №9 Елена Финкова.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске. Кроме этого, планируется реконструировать и оборудовать медицинской техникой около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

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