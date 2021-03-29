Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника. ФОТОрепортаж
В Днепровской городской больнице №9 завершается первая очередь реконструкции приемного отделения. Эта больница стала одной из 13 подобных объектов области, на которых ведутся ремонтные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Днепропетровской облгосадминистрации.
Так, в больницу завезли новое оборудование - современные томограф и цифровой рентген-аппарат. В данный момент заканчиваются работы по отделке помещений в диагностическом блоке. После него планируется обновить лечебный.
"Реконструированные приемные отделения станут надежной опорой медикам. В одном месте будут сконцентрированы и специалисты, и техника. Работать будут круглосуточно", - отметил глава области Валентин Резниченко.
После реконструкции в больнице появятся новые смотровые, манипуляционные, перевязочные, больничные кабинеты, зал ожидания, регистратура. Также будут сделаны современная лаборатория срочных анализов, операционные и реанимация.
"То, что взялись за реконструкцию - правильно. Сможем в течение первого "золотого" часа оказывать экстренным пациентам помощь", - сказала генеральный директор Днепровской городской больницы №9 Елена Финкова.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске. Кроме этого, планируется реконструировать и оборудовать медицинской техникой около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.
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Вот показали аппарат МРТ. С меня попросили 350 гр за услуги МРТ , привезла скорая с миниинсультом.
- Хороший оперирующий хирург сколько у вас получает?
- В пределах 10 тысяч. Это максимум, что он может официально заработать, имея хорошую подготовку. Если он заведующий, доктор наук, кандидат - чуть больше, до 15 тысяч. А начинающие - 6-7 тысяч.
...И это, понятное дело, не в долларах или евро, а в наших родных гривнах.
Ви жалієтесь на побори в лікарнях, але не розумієте що люди які відповідають за розподіл майбутніх спеціалістів та деякі з "приймаючих сторін", тобто головних лікарів лікарень, натякають на такі опції - а нє, так пздуй кудись на село з якого ти вже ніколи не виберешся.
А...ну ще видають ~1500 грн допомоги при заслані на село.