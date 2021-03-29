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Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника. ФОТОрепортаж

В Днепровской городской больнице №9 завершается первая очередь реконструкции приемного отделения. Эта больница стала одной из 13 подобных объектов области, на которых ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Днепропетровской облгосадминистрации.

Так, в больницу завезли новое оборудование - современные томограф и цифровой рентген-аппарат. В данный момент заканчиваются работы по отделке помещений в диагностическом блоке. После него планируется обновить лечебный.

"Реконструированные приемные отделения станут надежной опорой медикам. В одном месте будут сконцентрированы и специалисты, и техника. Работать будут круглосуточно", - отметил глава области Валентин Резниченко.

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После реконструкции в больнице появятся новые смотровые, манипуляционные, перевязочные, больничные кабинеты, зал ожидания, регистратура. Также будут сделаны современная лаборатория срочных анализов, операционные и реанимация.

"То, что взялись за реконструкцию - правильно. Сможем в течение первого "золотого" часа оказывать экстренным пациентам помощь", - сказала генеральный директор Днепровской городской больницы №9 Елена Финкова.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году начнется строительство огромного медицинского городка в Краматорске. Кроме этого, планируется реконструировать и оборудовать медицинской техникой около 200 приемных отделений в больницах по всей Украине.

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Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника 01
Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника 02
Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника 03
Реконструкция горбольницы Днепра подходит к завершению: Там будут сконцентрированы и специалисты, и техника 04

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больница (1440) Днепр (4426) реконструкция (200) Большая стройка (728)


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Пыхтят короче , а людей где возьмут для работы в больнице медики не благодарные сбегают за границу , не хотят работать за высокие зарплаты Смысл работать в Украине если за туже работу они могут получать минимум 1500$
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29.03.2021 09:30 Ответить
яша ,а в Украине ,нормальный врач зарабатывает гораздо больше той суммы шо ты написал - обдирая пациентов )))
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29.03.2021 09:41 Ответить
Не говорите ерунды, не повторяйте чушь что все врачи дерут. Уже давно все оплаты идут через кассу, часто черную. Наверх, но никак не в карман врачу.
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29.03.2021 09:45 Ответить
Алекс - вы таки в Украине живете? судя по тому, шо написали ,таки нет )
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29.03.2021 10:15 Ответить
Работают. Не все могут уехать. Не все решаются.
Вот показали аппарат МРТ. С меня попросили 350 гр за услуги МРТ , привезла скорая с миниинсультом.
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29.03.2021 09:43 Ответить
с вас взяли еще по божески - последнее время 500, а в частных до 2000 тысячи доходила - легкие при ковиде КТ
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29.03.2021 10:17 Ответить
По поводу зарплаты врачей. Из недавнего интервью с Рыженко, главврачом днепровской больницы Мечникова:
- Хороший оперирующий хирург сколько у вас получает?
- В пределах 10 тысяч. Это максимум, что он может официально заработать, имея хорошую подготовку. Если он заведующий, доктор наук, кандидат - чуть больше, до 15 тысяч. А начинающие - 6-7 тысяч.

...И это, понятное дело, не в долларах или евро, а в наших родных гривнах.
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29.03.2021 12:22 Ответить
Рыженко об оттоке медперсонала. Говорит, прямо напротив Мечникова открылась фирма, которая без стеснений начала вербовать сотрудников больницы для работы за границей. Причем упор на медсестер. В Мечникова зарплата медсестры - 6 000 грн (меньше 200 евро) (в ковид-отделениях больше, но то другая тема), а за кордоном условия предлагают - 700 евро в месяц зарплата со старта + еда + жилье. Только год уже 200 человек переманили, это почти 10% всего персонала больницы!
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29.03.2021 12:29 Ответить
Тут справа не в тому що зп 10 000 грн, а в тому що для працевлаштування інколи треба підмазати сумою 5-10-15 тисяч доларів за одну людину яка має амбіції залишитися у великому місті для здобуття фаху поруч з добрими спеціалістами.
Ви жалієтесь на побори в лікарнях, але не розумієте що люди які відповідають за розподіл майбутніх спеціалістів та деякі з "приймаючих сторін", тобто головних лікарів лікарень, натякають на такі опції - а нє, так пздуй кудись на село з якого ти вже ніколи не виберешся.
А...ну ще видають ~1500 грн допомоги при заслані на село.
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29.03.2021 14:11 Ответить
 
 