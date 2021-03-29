СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с оружием участников незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого: 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена (взрывчатое вещество повышенной мощности).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, эти боеприпасы находились в подземном тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине.

В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли:

- более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;

- два взрывателя;

- 3 гранаты Ф-1;

- гранату ВОГ-17;

- более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

По оперативным данным, обнаружены тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году.

Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.











Фото: сайт СБУ