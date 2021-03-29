РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9881 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
2 361 6

СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два тайника с оружием участников незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого: 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 кг гексогена (взрывчатое вещество повышенной мощности).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, эти боеприпасы находились в подземном тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине.

В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли:

- более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;
- два взрывателя;
- 3 гранаты Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.

По оперативным данным, обнаружены тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году.

Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На заводе в Днепре сожгли 1,5 тонны оружия. В основном это вещдоки. ВИДЕО

Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена 01
СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена 02
СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена 03

СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена 04
Фото: сайт СБУ

правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) тайник (131) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекинуть их обратно наёмникам РФ...
показать весь комментарий
29.03.2021 12:02 Ответить
какой дебил придумал гексоген в снарядах?
показать весь комментарий
29.03.2021 12:18 Ответить
ТЄН и гексоген в средствах инициации
показать весь комментарий
29.03.2021 12:22 Ответить
А шо ж туда закладівать? Мятніе драже?
показать весь комментарий
29.03.2021 12:23 Ответить
ТНТ.....и не закладывают а заливают
показать весь комментарий
29.03.2021 13:20 Ответить
Тебе присваивается внеочередное звание "капитан очевидность".
показать весь комментарий
29.03.2021 14:38 Ответить
 
 