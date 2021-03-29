С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Максимом Абрамовичем простятся завтра на Ривненщине. ФОТО

Завтра, 30 марта, в городе Дубровица Ривненской области в 12.00 начнется церемония прощания с Максимом Александровичем Абрамовичем, 1994 года рождения, старшим сержантом, военнослужащим 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Об этом говорится на официальном сайте Дубровицкого городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня тело погибшего военнослужащего Максима Абрамовича доставили в родной город. Проститься с Героем можно у него дома по ул.Молодежная, 17. Захоронение Героя состоится завтра, 30 марта, в 12.00. Дубровицкая громада глубоко скорбит по поводу гибели Максима Абрамовича и выражает искренние соболезнования маме Александре Александровне, семье и близким покойного", - отмечается в сообщении.

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Максим Абрамович родился в Дубровице. Учился в Дубровицкой ООШ №2, был воспитанником школы "Боевого гопака". Учился в Харьковском университете. С 2017 по 2020 год проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вновь встал на защиту Украины.

У него осталась мать.

С 28 по 30 марта на территории Дубровицкой громады объявлены дни траура.