Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент коммерческой структуры на присвоении 5 млн грн бюджетных средств. Деньги предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что из областного бюджета были выделены средства на строительство в Белолуцке детского дома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парке отдыха. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.

Отмечается, что менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в тень через ряд фиктивных коммерческих структур.

Инициированная СБУ проверка показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн грн. Благодаря реагированию Службы дальнейшее финансирование объектов было заблокировано.

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Правоохранители провели ряд обысков в помещениях и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном. Во время следственных действий изъято:



- более 2,2 млн гривен, незаконно полученных от схемы;

- финансовую документацию;

- электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех деталей противоправного механизма и возможной причастности к нему распорядителей финансовых ресурсов.

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