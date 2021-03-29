РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9489 посетителей онлайн
Новости Фото
1 660 11

Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент коммерческой структуры на присвоении 5 млн грн бюджетных средств. Деньги предусматривались на строительство детского дома и реконструкцию парка отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что из областного бюджета были выделены средства на строительство в Белолуцке детского дома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парке отдыха. Тендер на проведение работ выиграла строительная компания, зарегистрированная в Киеве.

Отмечается, что менеджмент предприятия систематически завышал стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза. Организаторы выводили деньги в тень через ряд фиктивных коммерческих структур.

Инициированная СБУ проверка показала, что во время выполнения только части запланированных работ коммерсанты присвоили почти 5 млн грн. Благодаря реагированию Службы дальнейшее финансирование объектов было заблокировано.

Также читайте: В дело о расстреле людей в Хмельницком в 2014 году вернули "прокуроров Майдана", - адвокат Закревская

Правоохранители провели ряд обысков в помещениях и в офисных помещениях фигурантов в Киеве, Северодонецке и Рубежном. Во время следственных действий изъято:

- более 2,2 млн гривен, незаконно полученных от схемы;
- финансовую документацию;
- электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех деталей противоправного механизма и возможной причастности к нему распорядителей финансовых ресурсов.

Читайте: СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена. ФОТОрепортаж

Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 01
Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 02
Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 03
Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 04
Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 05
Коммерческая структура присвоила 5 млн грн, выделенных на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (19924) хищение (676) Луганская область (6501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Подведен итог "Великого будівництва":
Порошенко, 2018 год: отремонтировано 3800 км, потрачено 40 миллиардов
Зеленский, 2020 год: отремонтировано 4000 км, потрачено 120 миллиардов
показать весь комментарий
29.03.2021 13:06
+1
Парк отдыха на Луганщине это конечно то без чего трудно жить.Те кто давал деньги на его "реконструкцию" рассчитывали не меньше чем на 50% откат
показать весь комментарий
29.03.2021 13:08
+1
То слідчі щось наплутали. Ніяка то не крадіжка. То і є анонсована Зєлєнскім "Велике будівництво".
показать весь комментарий
29.03.2021 13:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подведен итог "Великого будівництва":
Порошенко, 2018 год: отремонтировано 3800 км, потрачено 40 миллиардов
Зеленский, 2020 год: отремонтировано 4000 км, потрачено 120 миллиардов
показать весь комментарий
29.03.2021 13:06 Ответить
а куртка?
показать весь комментарий
29.03.2021 13:23 Ответить
куртка, то "КовидФонд" - другая кубышка Бюджета.
показать весь комментарий
29.03.2021 13:31 Ответить
Парк отдыха на Луганщине это конечно то без чего трудно жить.Те кто давал деньги на его "реконструкцию" рассчитывали не меньше чем на 50% откат
показать весь комментарий
29.03.2021 13:08 Ответить
Молодая поросль партии Регионов...)))Пока Зе у власти..будуть хапать как в не всебя халява не вечна..хотя к нашему региону это не относится..Хапают при любой власти )))
показать весь комментарий
29.03.2021 13:11 Ответить
ууууурррраааа....МОЙ ПРЕЗИДЕНТ ---АНТОН ГУРА!!!!!!!!!УУУУУРРРААА
показать весь комментарий
29.03.2021 13:18 Ответить
То слідчі щось наплутали. Ніяка то не крадіжка. То і є анонсована Зєлєнскім "Велике будівництво".
показать весь комментарий
29.03.2021 13:18 Ответить
Да такпо всей стране.
показать весь комментарий
29.03.2021 13:18 Ответить
Мало украли - не вышли на зеленый стандарт 40%.
Теперь огребают.
показать весь комментарий
29.03.2021 13:24 Ответить
Просто - не поділилися
показать весь комментарий
29.03.2021 13:34 Ответить
Даєшь реінтеграцію всього Даунбаса !!!)))
показать весь комментарий
29.03.2021 13:27 Ответить
 
 