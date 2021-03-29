С погибшим на Донбассе подполковником Сергеем Ковалем простились в Каменце-Подольском. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 марта, в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области состоялось прощание с Сергеем Васильевичем Ковалем, 1977 года рождения, уроженцем села Рихта Хмельницкой области, жителем Каменца-Подольского, подполковником, командиром отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования, погибшим 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области от смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Об этом говорится на официальном сайте Каменец-Подольского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Житель Каменца-Подольского погиб во время боевых действий в зоне ООС. Всю свою жизнь он посвятил Вооруженным Силам Украины. Светлая память!" - говорится в сообщении.

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Сергей Коваль - выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института. Принимал участие в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны - участник АТО / ООС.

Похоронили Героя на Аллее славы городского кладбища.

У него остались жена и двое детей.







