Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На трассе Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква во Львовской области после зимы возобновились работы. В данный момент на дороге бригады подрядной компании "Автомагистраль-Юг" ведут несколько видов ремонтных работ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы на 25-километровом отрезке Остров - граница Волынской и Львовской областей. Дорожники разрыхляют старое дорожное покрытие, проводят регенерацию основы с добавлением щебеночно-песчаной смеси с цементом, устраивают выравнивающий слой асфальтобетонного дорожного покрытия.

Отмечается, что уже отремонтированы 9 км дороги. Экскаваторы уже обустраивают обочины и кюветы.

Ремонт дороги Р-15 был начат еще в 2017 году в рамках текущего среднего ремонта. На сегодня полностью отремонтировано 20 км пути на участке от города Червоноград до города Великие Мосты.

Как отмечает "Укравтодор", общая протяженность автомобильной дороги Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква в пределах Львовской области достигает 62,4 км. Сейчас для того, чтобы соединить качественным сообщением две области, ремонтные работы ведутся с обеих сторон. В частности, в Волынской области уже отремонтировано почти 48 км пути.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования "Укравтодор" может обновить всю сеть государственных дорог до конца 2023 года.

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