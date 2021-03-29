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Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На трассе Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква во Львовской области после зимы возобновились работы. В данный момент на дороге бригады подрядной компании "Автомагистраль-Юг" ведут несколько видов ремонтных работ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укравтодор".

Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" ведутся работы на 25-километровом отрезке Остров - граница Волынской и Львовской областей. Дорожники разрыхляют старое дорожное покрытие, проводят регенерацию основы с добавлением щебеночно-песчаной смеси с цементом, устраивают выравнивающий слой асфальтобетонного дорожного покрытия.

Отмечается, что уже отремонтированы 9 км дороги. Экскаваторы уже обустраивают обочины и кюветы.

Ремонт дороги Р-15 был начат еще в 2017 году в рамках текущего среднего ремонта. На сегодня полностью отремонтировано 20 км пути на участке от города Червоноград до города Великие Мосты.

Как отмечает "Укравтодор", общая протяженность автомобильной дороги Р-15 Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград - Жовква в пределах Львовской области достигает 62,4 км. Сейчас для того, чтобы соединить качественным сообщением две области, ремонтные работы ведутся с обеих сторон. В частности, в Волынской области уже отремонтировано почти 48 км пути.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования "Укравтодор" может обновить всю сеть государственных дорог до конца 2023 года.

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Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - Укравтодор 01
Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - Укравтодор 02
Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - Укравтодор 03

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728) Волынская область (996) Львовская область (2910)


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Топ комментарии
+3
Велике крадівницьтво триває !!!)))
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29.03.2021 16:36
+2
Вообще-то дороги это артерии экономики, а при слабой экономике и пенсии будут такими же. Чтобы что-то получить, нужно сначала вложить.
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29.03.2021 16:43
+1
Скоро пенсии платить нечем, а они бабло как пилили, так и продолжают.
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29.03.2021 16:34
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Скоро пенсии платить нечем, а они бабло как пилили, так и продолжают.
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29.03.2021 16:34 Ответить
Велике крадівницьтво триває !!!)))
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29.03.2021 16:36 Ответить
Вообще-то дороги это артерии экономики, а при слабой экономике и пенсии будут такими же. Чтобы что-то получить, нужно сначала вложить.
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29.03.2021 16:43 Ответить
Як приклад закатати під асфальт Ковідфонд,пенсії пересічних пенсів,з/п рядовим держбюджетнікам(мед і пед) !!!!)))
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29.03.2021 16:47 Ответить
Это примитивно-обывательская точка зрения, вы ведь не экономист?
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29.03.2021 21:56 Ответить
Оце так новина!Почали ремонтувати дорогу!Запланували відремонтувати цілих шістдесят два кілометри чотириста метрів і навіть вже подужали десять кілометрів!І це не просто десь там в Задупщині,а між Львівщиною і Волинню,і не просто бо так си захтіло,а по "плану і в рамках большого строїтєльства"...Правда,конкретно не сказано де саме,думаю,то десь за Жвіркою,там дорога традиційно хрєнова була завжди...
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29.03.2021 17:17 Ответить
Я тоже думал,что на дорогах пилят много бабла.Но для прикола почитайте новости Каменского (быв.Днепродзержинск),там периодически есть выдержки трат бюджета.Вот там вы увидете как пилять бюджет по настоящему.Почти все расходы это или озеленение улиц в мороз (-20) когда снега по колено (8,7 млн.),или очистка лавочек от пыли,или ручная мойка (около 6 млн.грн) плюс сотни оплат совсем стремных (и фиктивных назквозь) счетов самых разных ФОП с такими услугами,которых вы вряд ли найдете.
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29.03.2021 17:57 Ответить
...или ручная мойка бетонных урн....
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29.03.2021 17:58 Ответить
БЕТОНКА ДА !?
Твари, опять деньги зарывают...
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30.03.2021 00:03 Ответить
 
 