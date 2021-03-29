Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами. ФОТОрепортаж
В понедельник, 29 марта, от последствий коронавирусной болезни умерла многодетная мать Диана Родикова. Ее супруг Владимир Родиков умер в больнице 20 марта - 12 детей остались сиротами.
Об этом волонтер и медик Ирина Солошенко сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. В реанимиции, в коме на ИВЛ. Полиорганное поражение вследствие ковида.12 детей остались сиротами. У меня нет слов", - написала Солошенко.
В свою очередь журналистка Ольга Онищенко сообщила в своем "Фейсбук", что вечером 28 марта у Дианы отказали почки, а сегодня стало известно о ее смерти. Она также отметила, что старшая дочь Дианы и Владимира с мужем приняли решение брать опекунство над детьми. Сейчас будет открываться сбор, чтоб выкупить дом, который им давался для проживания всей семьей.
В семье Родиковых воспитывалось 11 детей - 5 родных и 6 приемных.
12 февраля 2021 года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием мать-героиня.
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Як вважаєш, у 1918-1919 при епідемії іспанки були такі, як ти? Я впевнений, що їх не було, бо не було фейсбуку з тупими групами під керівництвом шизофреників про заперечення епідемії іспанки.
"То є ковід, чи ні? "
А дід Мороз є чи ні? За твоєю логікою є.
"Хворіють на нього люди, чи ні? "
Люди хворіють давно відомими хворобами. Більшість "інфікованих" нічим не хворіє (бо немає симптомів) Але знову фальшиві тести.
"Вмирають від нього, чи ні?"
Вмирають від пнвемонії, інсульту, великої кількості медичних помилок.
У 1918-1919 роках не було ніякої епідемії. Був мор після масової вакцинації від тифу, грипу і інших хвороб. Такий саме почнеться скоро після вакцинації "від ковіду".
І ще, сучище. Тебе ж ніхто допомагати не заставляє, не хочеш, проходь дальше. А ще краще дуже і дуже далеко, але тихесенько так, мовчки. Зрозуміла?
Надо же как тебя пробрало, кто бы мог подумать))) Если не муж, то точно из тех деятелей, которые любят "открывать сборы" в интернете по поводу, а лучше без. Пшёл вон, дебила кусок.
- чим грип відрязяєтся від короновірусу?
- чому в лікарнях грип "короновірус" "лікують" препаратами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР і
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН у токсичних відсотках які відключать у людей
дихання і тому ШВЛ і кіслород це все що залишається
Відповів?
Як що казати ПНЕВМОНІЯ замість панічних слоганів "ковід і короновірус", то це
буде ближче до істини. PDRSтична ВОЗ постановила всім "короновірусним давати"
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР - у великих дозах які ТОКСИЧНі і смертельні.
Коли лікарі припинили давати ці експериментальні ліки то жертви від звичайнго
грипу і КОРОНОВІРУСУ СТАЛИ ОДНАКОВИМИ
Дуже жаль цих молодих людей - краще б вони місяць кожен хворів дома, принаймі
зараз були б живі і здорові з природним імунітетом.