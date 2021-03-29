Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами. ФОТОрепортаж

В понедельник, 29 марта, от последствий коронавирусной болезни умерла многодетная мать Диана Родикова. Ее супруг Владимир Родиков умер в больнице 20 марта - 12 детей остались сиротами.

Об этом волонтер и медик Ирина Солошенко сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. В реанимиции, в коме на ИВЛ. Полиорганное поражение вследствие ковида.12 детей остались сиротами. У меня нет слов", - написала Солошенко.

В свою очередь журналистка Ольга Онищенко сообщила в своем "Фейсбук", что вечером 28 марта у Дианы отказали почки, а сегодня стало известно о ее смерти. Она также отметила, что старшая дочь Дианы и Владимира с мужем приняли решение брать опекунство над детьми. Сейчас будет открываться сбор, чтоб выкупить дом, который им давался для проживания всей семьей.

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В семье Родиковых воспитывалось 11 детей - 5 родных и 6 приемных.









12 февраля 2021 года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием мать-героиня.