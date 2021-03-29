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Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами. ФОТОрепортаж

В понедельник, 29 марта, от последствий коронавирусной болезни умерла многодетная мать Диана Родикова. Ее супруг Владимир Родиков умер в больнице 20 марта - 12 детей остались сиротами.

Об этом волонтер и медик Ирина Солошенко сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Володя умер в минувшее воскресенье. Диана умерла сегодня. В реанимиции, в коме на ИВЛ. Полиорганное поражение вследствие ковида.12 детей остались сиротами. У меня нет слов", - написала Солошенко.

В свою очередь журналистка Ольга Онищенко сообщила в своем "Фейсбук", что вечером 28 марта у Дианы отказали почки, а сегодня стало известно о ее смерти. Она также отметила, что старшая дочь Дианы и Владимира с мужем приняли решение брать опекунство над детьми. Сейчас будет открываться сбор, чтоб выкупить дом, который им давался для проживания всей семьей.

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Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами 01

В семье Родиковых воспитывалось 11 детей - 5 родных и 6 приемных. 

Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами 02
Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами 03
Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами 04
Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами 05
12 февраля 2021 года Диана Родикова-Ермакова была награждена званием мать-героиня.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Очень жаль, нет слов. Уходят такие, а всякий мусор продолжает коптить небо. Как не грешно такое говорить.
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29.03.2021 18:00
+45
Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами - Цензор.НЕТ 6078
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29.03.2021 17:59
+38
Нет слов, какая несправедливость.
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29.03.2021 17:55
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Страница 2 из 2
Ти сам надав дослідження шановного Іоаннідіса про ковід. То є ковід, чи ні? Хворіють на нього люди, чи ні? Вмирають від нього, чи ні?
Як вважаєш, у 1918-1919 при епідемії іспанки були такі, як ти? Я впевнений, що їх не було, бо не було фейсбуку з тупими групами під керівництвом шизофреників про заперечення епідемії іспанки.
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29.03.2021 22:40 Ответить
Це дослідження доводить лише, що летальність твого "ковіду" дуже перебільшена. Бо 95% померлих "від ковіду" насправді померли від зовсім інших причин. Але фальшиві тести дають змогу повісити "ковід" на кожного.

"То є ковід, чи ні? "

А дід Мороз є чи ні? За твоєю логікою є.

"Хворіють на нього люди, чи ні? "

Люди хворіють давно відомими хворобами. Більшість "інфікованих" нічим не хворіє (бо немає симптомів) Але знову фальшиві тести.

"Вмирають від нього, чи ні?"

Вмирають від пнвемонії, інсульту, великої кількості медичних помилок.

У 1918-1919 роках не було ніякої епідемії. Був мор після масової вакцинації від тифу, грипу і інших хвороб. Такий саме почнеться скоро після вакцинації "від ковіду".
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29.03.2021 22:46 Ответить
Оце тебе торкнуло. А є якась шиза крутіше за "мор після вакцинації"? Що у тебе в черепушці ще є цікавого? Чесно- ти цікава людина. Тебе досліджувати і досліджувати. На кілька дисертацій матеріалу буде.
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29.03.2021 22:49 Ответить
куди "вірус іспанки" зник, розумнику?
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29.03.2021 22:51 Ответить
А нікуди він не зник- він мутував до відносно безпечного штаму. Ти ж розумієш, що задача вірусу- розмножуватись. Коли носій гине- вірус не розповсюджується, тому з часом лишаються тільки безпечні штами. Я в тебе вірю, ти зрозумієш цю просту схему.
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29.03.2021 22:55 Ответить
Ускладнень може бути і більше, але через неправильне чи несвоєчасне лікування. А не через вірус.
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29.03.2021 21:16 Ответить
Ідіот...
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29.03.2021 21:37 Ответить
осложнение почти у всех проявляются переболевших ковидом. Вопрос к вам, может 0,5% имели в виду другое?
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30.03.2021 13:46 Ответить
Коронавирус унес жизни супругов Владимира и Дианы Родиковых: 12 детей остались сиротами - Цензор.НЕТ 6078
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29.03.2021 17:59 Ответить
Это конечно ЖЕСТЬ ...
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29.03.2021 17:59 Ответить
якесь же створило це зло - ковід
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29.03.2021 18:04 Ответить
ковід то срань яка не розбирає молодий ти чи старий,якби тільки люди могли б оцінити цю небезпеку...як казали римляни- мементо морі! як сказано в кур*ані: воїстино ми належамо Аллаhові, і до нього нам повернення!
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29.03.2021 18:06 Ответить
Вдавитися водою можна і молодому, і старому. Ця небезпека не розбиває, якого віку жертва. Благаю не пий, і родичам заборони. Це поки що ти з цим не зіткнувся, а коли зіткнешся буде пізно. Береженого бог береже.
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29.03.2021 21:09 Ответить
Який же ти дебіл.
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29.03.2021 21:26 Ответить
Самокритично. Антипку підміняєш? Скільки платять? Миску собачого їдла в день? Чи просто в зомбоящик увірував?
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29.03.2021 21:31 Ответить
Я тебе вище вже розмазав. І тут хочеш?)))
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29.03.2021 23:03 Ответить
Я теж підмітив що на сайті є постійні тролі які топлять за вакцинацію і наганяють жуті про ковід. і дивно що мені часто попадався антіп 61. Прочитавши ваш коментар тепер переконався що це не випадковість, а дійсно форум заповненний тролями на зарплаті в 30 сєрєбряніков!
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29.03.2021 22:58 Ответить
Немає слів - тольки сльози.
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29.03.2021 18:13 Ответить
R.I.P.
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29.03.2021 18:16 Ответить
Співчуття рідним та друзям .... Хочу послухати впертих антіковідчиків , що вони на це промукають
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29.03.2021 18:19 Ответить
Чіповані недоумки, які ще не вірять в корону, в пандемію, ходять без масок - подивіться на цю сім'ю.
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29.03.2021 18:31 Ответить
Господь забирає найкращих. Там вони Йому потрібні.
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29.03.2021 18:38 Ответить
Я, конечно, соболезную, но что это за манера: чуть что, сразу открывать сбор денег? А попробовать договориться на постепенное погашение?
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29.03.2021 18:42 Ответить
ты, зося наверное не смотрела фото. погашать кто будет? 6 в детдом а 5 сироты бомжи или то же в детдом. ты хочешь в детдом? с твоим мировозрением, (соболезную но пусьть выживают как хотят) лечиться нужно...
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29.03.2021 19:01 Ответить
Люди втратили все при евакуації. Ніколи не полишала будинок, квартиру і не тікала на нове місце лише з кількома валізами? Рекомендую спробувати. А з стількома дітьми це взагалі на межі можливого.
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29.03.2021 19:31 Ответить
Зося, ти просто дурепа, чи наволоч?
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29.03.2021 20:35 Ответить
Слышишь, ты, мудило, что я неправильно сказала? Что там в семье уже старшие дети женаты, значит работают и взрослые уже? И могут пытаться без всяких сборов решить проблему.
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09.04.2021 13:01 Ответить
Одна доросла дочка може взяти кредит на будинок і утримувати 11 малолітніх дітей? Цікаво, а хто ж їй той кредит дасть, який банк? Ні, ти реально дурна наволоч. Ну і, на додачу, мудило ж ти рідкісне.
І ще, сучище. Тебе ж ніхто допомагати не заставляє, не хочеш, проходь дальше. А ще краще дуже і дуже далеко, але тихесенько так, мовчки. Зрозуміла?
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09.04.2021 13:10 Ответить
Ты кто вообще, чучело? Неужели муж старшей дочки? Иди своей жене указывай, что делать, и пасть свою открывай, чмо.
Надо же как тебя пробрало, кто бы мог подумать))) Если не муж, то точно из тех деятелей, которые любят "открывать сборы" в интернете по поводу, а лучше без. Пшёл вон, дебила кусок.
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12.04.2021 11:08 Ответить
Дурнувата, випий бояри, заспокойся і йди собі тихенько на хрін.
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12.04.2021 12:03 Ответить
Жаль что хорошие люди уходят а всякие твари живут долго.
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29.03.2021 19:04 Ответить
Страшная новость! Болит душа... Господи, они заслужили долгую счастливую жизнь!
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29.03.2021 20:01 Ответить
жесть, ще ж відносно молоді люди... з виду і 60 немає. І обидвоє пішли... Ніби і та ж хвороба - а наскільки по-різному вона на всіх діє
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29.03.2021 21:09 Ответить
Люди померли від давно відомих хвороб. До чого тут "пландемія"?
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29.03.2021 21:11 Ответить
Тільки чомусь ці хвороби загострюються саме від Ковіду. В мене сусіди по дачі так обидвоє пішло за 2 тижні: так, мали діабет, але ще би жили як і до цього, але ковід просто вбив їх за 14 днів обидвох... 65 років ще й не мали
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29.03.2021 21:18 Ответить
Обоє, майже одночасно?
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29.03.2021 22:18 Ответить
якщо лікарі використовують увбивчі протоколи "лікування", це зовсім не дивно
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29.03.2021 22:22 Ответить
У лікарні були тільки ці двоє?
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29.03.2021 22:35 Ответить
В лікарню звозять "важких" хворих.
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29.03.2021 22:36 Ответить
І всі померли? Мені здається, що Ви - робот, програма якого налаштована на заперечення існування ковиду. Не зважаючи на аргументи і контраргументи.
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29.03.2021 23:06 Ответить
Відповиси собі на питання -

- чим грип відрязяєтся від короновірусу?
- чому в лікарнях грип "короновірус" "лікують" препаратами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР і
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН у токсичних відсотках які відключать у людей
дихання і тому ШВЛ і кіслород це все що залишається

Відповів?
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30.03.2021 18:12 Ответить
Ну то розкажи нам як потрібно лікувати корону.
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30.03.2021 15:01 Ответить
Як це все несправедливо!
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29.03.2021 21:10 Ответить
Мои соболезнования.....
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29.03.2021 21:18 Ответить
ВИЧ ?!..почему оба?
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29.03.2021 21:28 Ответить
Эти дети теперь никому не нужны. Жесть как она есть
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30.03.2021 10:41 Ответить
Ні. Зараз це питання на контролі міського голови і деп-корпусу. Їх батькам було надане житло (дит будинок сімейного типу), і зараз вирішують питання щодо нерухомості та утримання. Старша донька з чоловіком буде оформляти опіку.
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30.03.2021 10:55 Ответить
Добро пожаловать в реальность
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30.03.2021 10:41 Ответить
А дети не заразились?
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30.03.2021 11:49 Ответить
В понедельник, 29 марта, от последствий коронавирусной болезни умерла многодетная мать Диана Родикова. Ее супруг Владимир Родиков умер в больнице 20 марта - 12 детей остались сиротами. Источник: https://censor.net/ru/p3256283

Як що казати ПНЕВМОНІЯ замість панічних слоганів "ковід і короновірус", то це
буде ближче до істини. PDRSтична ВОЗ постановила всім "короновірусним давати"
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІДРОКСІДОХЛОРОКІН , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 РЕМДЕЗЕВІР - у великих дозах які ТОКСИЧНі і смертельні.
Коли лікарі припинили давати ці експериментальні ліки то жертви від звичайнго
грипу і КОРОНОВІРУСУ СТАЛИ ОДНАКОВИМИ

Дуже жаль цих молодих людей - краще б вони місяць кожен хворів дома, принаймі
зараз були б живі і здорові з природним імунітетом.
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30.03.2021 15:00 Ответить
А жирнюча тварина з кременчуцького автобуса живе і смердить на всю країну...
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30.03.2021 16:35 Ответить
Нет. Невозможно в это поверить, просто грань между,мне нормально и я - задыхаюсь её иэто по осто может быть минута или просто несколько секунд, но мы - Украинцы! И это наши дети!
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30.03.2021 17:34 Ответить
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