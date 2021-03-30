На Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу, - "ЧЕСНО". ФОТО
Около 2 часов ночи в городе Надворная на Ивано-Франковщине пришло сообщение о "минировании" ОИК по 87-му избирательному округу. Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Честно".
По информации журналиста движения ЧЕСТНО, который находился непосредственно на месте происшествия - членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции. В помещение не запускали никого. При этом, ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимавших протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний.
Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.
Около 1:00 ночи наблюдатели, находившиеся в ОИК сообщили, что ее глава Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. С ним помещения покинул и один из IТ-специалистов, который отвечал за внесение данных о подсчете голосов в систему.
В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК.
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НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
Є ще один цікавий і сумний водночас момент. Щойно завершила розмову з жінкою, у якої свого часу жила на Прикарпатті.
Вона та її родина - абсолютно проукраїнські, достатньо адекватні люди.
Проте, всі проголосували за кандидата від кучерявої бабусі.
Чому? Всі в цій родині, загалом 5 дорослих, працюють на підприємствах, які тим чи іншим чином пов'язані з турбізнесом на Буковелі. І всі мали в понеділок вранці пред'явити певному "наглядачу від керівництва" знімок бюлетеня з позначкою проти прізвища зазначеного кандидата.
Знаєте, скільки таких родин? І Я не знаю, але думаю, що багато.
Кажете, адмін ресурс був задіяний Порошенком на минулих президентських виборах?
Тоді ви нічого не знаєте про адмінресурс...