На Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу, - "ЧЕСНО". ФОТО

Около 2 часов ночи в городе Надворная на Ивано-Франковщине пришло сообщение о "минировании" ОИК по 87-му избирательному округу. Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Честно".

По информации журналиста движения ЧЕСТНО, который находился непосредственно на месте происшествия - членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции. В помещение не запускали никого. При этом, ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимавших протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний.

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.

Около 1:00 ночи наблюдатели, находившиеся в ОИК сообщили, что ее глава Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. С ним помещения покинул и один из IТ-специалистов, который отвечал за внесение данных о подсчете голосов в систему.

В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК.

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