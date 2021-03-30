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На Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу, - "ЧЕСНО". ФОТО

Около 2 часов ночи в городе Надворная на Ивано-Франковщине пришло сообщение о "минировании" ОИК по 87-му избирательному округу. Там шел подсчет голосов промежуточных выборов, которые состоялись 28 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Честно".

По информации журналиста движения ЧЕСТНО, который находился непосредственно на месте происшествия - членов участковых избирательных комиссий вывели на улицу работники полиции. В помещение не запускали никого. При этом, ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимавших протоколы от членов УИК, которые, к тому времени, находились непосредственно в зале заседаний.

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.

Около 1:00 ночи наблюдатели, находившиеся в ОИК сообщили, что ее глава Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. С ним помещения покинул и один из IТ-специалистов, который отвечал за внесение данных о подсчете голосов в систему.

В 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК

На Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, заминировали ОИК по 87-му округу, - ЧЕСНО 01
На Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, заминировали ОИК по 87-му округу, - ЧЕСНО 02

Автор: 

минирование (1446) Ивано-Франковская область (923) ЧЕСНО (101) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+2
Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.

НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
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30.03.2021 09:54
+1
Нечистоплотность аж брызжет.Кому-то не нравится победа украинца Вирастюка.Вирастюк перетянул канат!!
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30.03.2021 09:51
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Влада щось мутитьНа Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2992
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30.03.2021 09:24 Ответить
спотворення волевиявлення народу -НЕ СМІШНО ,"5 копійок" ((
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30.03.2021 09:55 Ответить
Я цілком серйозно.
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30.03.2021 09:58 Ответить
Подтасуют и разминируют )))
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30.03.2021 09:39 Ответить
Нечистоплотность аж брызжет.Кому-то не нравится победа украинца Вирастюка.Вирастюк перетянул канат!!
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30.03.2021 09:51 Ответить
вважаєш,що фальсифікація не за Вірастюка ?
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30.03.2021 09:56 Ответить
Вот Аксенов(хай йому и його тезке грець!) победил убедительно,хотя там гречкосеев -пруд пруди.А тут даже достойно проиграть не могут.Ментальность не победить.Это, как Тупицкий пытается судиться!.Донецкая грязь и заколотник.Сразу видно заинтерованность всех избирательных комиссий в Прикарпатье.Выжигать это надо.30 лет никак не можем выжечь хитрость и алчность.
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30.03.2021 13:00 Ответить
Приблизно о 1:00 ночі спостерігачі, які перебували в ОВК, повідомили, що її голова Руслан Кашніков покинув приміщення, зіславшись на погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему.

НУ а запаковані у мішки і ішечки бюлетні за якийсь час випадково згорять... красиво зроблено..
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30.03.2021 09:54 Ответить
Стидобіщє((( нє, не адмінресурс.
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30.03.2021 10:08 Ответить
А якщо не згорять?
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30.03.2021 13:46 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000941724671&__cft__[0]=AZUrpgTfILr9bUd7hUt4583zvLxjDcuBOkuIyf7-dZj1GsLasUut4KxxZkdzMRiUtfkULABIPnIdnUzDFSf9mWtjPYzS-h1ohBVeHzOPGGKlOxQFLlVDF2q8p3dOLwNUsvU&__tn__=-UC%2CP-R Майя Руденко

Є ще один цікавий і сумний водночас момент. Щойно завершила розмову з жінкою, у якої свого часу жила на Прикарпатті.
Вона та її родина - абсолютно проукраїнські, достатньо адекватні люди.
Проте, всі проголосували за кандидата від кучерявої бабусі.


Чому? Всі в цій родині, загалом 5 дорослих, працюють на підприємствах, які тим чи іншим чином пов'язані з турбізнесом на Буковелі. І всі мали в понеділок вранці пред'явити певному "наглядачу від керівництва" знімок бюлетеня з позначкою проти прізвища зазначеного кандидата.
Знаєте, скільки таких родин? І Я не знаю, але думаю, що багато.
Кажете, адмін ресурс був задіяний Порошенком на минулих президентських виборах?
Тоді ви нічого не знаєте про адмінресурс...
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30.03.2021 10:51 Ответить
Щось нагадує підрахунок голосів по торішньому опитуванню президента з різницею, що відомо хто рахує, але хрін його знає який буде результат.
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30.03.2021 11:03 Ответить
Значить будуть фальсифікації..І зе - наркоману і бені не зовсім не вигідно прогграти на цьому окрузі.
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30.03.2021 12:25 Ответить
Самым большим манипулятором был Гепа.Ему даже Аваков в 2010 проиграл.Гепа свёз все мешки с бюллетенями и высыпал содержимое посреди поля во Дворце Спорта .Считайте.
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30.03.2021 13:05 Ответить
 
 