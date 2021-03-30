Уведомлена о подозрении женщина, выбросившая в туалет новорожденного сына на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО
Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлена о подозрении женщина по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.
"Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает", - следует из сообщения.
Кроме этого подчеркивается, что женщине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).
В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
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