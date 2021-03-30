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Уведомлена о подозрении женщина, выбросившая в туалет новорожденного сына на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области уведомлена о подозрении женщина по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции "Панютино" своего новорожденного ребенка - мальчика.

"Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает", - следует из сообщения.

Кроме этого подчеркивается, что женщине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

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В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Уведомлена о подозрении женщина, выбросившая в туалет новорожденного сына на Харьковщине, - прокуратура 01

Автор: 

младенец (36) прокуратура (5020) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4
...у вузьколобих одна печаль. Хто за кого голосував.
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30.03.2021 11:56
+3
Я даже не буду спрашивать за кого она голосовала и какие передачи по телевизору смотрит...
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30.03.2021 11:48
+1
стерилизовать таких надо
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30.03.2021 11:50
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Я даже не буду спрашивать за кого она голосовала и какие передачи по телевизору смотрит...
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30.03.2021 11:48 Ответить
Харківщина... за кого голосувала - вибір у неї був виликий: ОПЗЖ, Шарій або ЗЕ....
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30.03.2021 11:53 Ответить
Что вы имеете ввиду понятно, но навряд ли такие маргиналы вообще ходят на голосование. Единственный способ заманить на голосование такой биомусор это продажа своего голоса за наличные.
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30.03.2021 11:54 Ответить
...у вузьколобих одна печаль. Хто за кого голосував.
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30.03.2021 11:56 Ответить
А мне в этой новости нечего комментировать. Я б или коменты закрыл или бы вообще не постил такое. Ибо смысла и имформативности в этой новости абсолютный ноль
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30.03.2021 11:57 Ответить
Смысл новости как раз огромный: неотвратимость наказания за бесчеловечный поступок.
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30.03.2021 12:33 Ответить
Я помню сообщения о похожих случаях и в западных областях. Даже зверь любит и защищает своего ребенка, тут дело не в политике. Правильный ответ - не знаю.
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30.03.2021 12:12 Ответить
Про зверей не разгоняйтесь - едят своих детенышей еще как
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30.03.2021 12:34 Ответить
стерилизовать таких надо
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30.03.2021 11:50 Ответить
Вот как раз для таких сегодня в Верховной раде голосовали за "пакет малыша"
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30.03.2021 11:55 Ответить
По этой ублюдочной статье за убийство новорожденного матерью до пяти лет всего, тогда как за обычное убийство - до 15
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30.03.2021 12:02 Ответить
мне вот еще интересно, а кто еще знал, что она ждет ребенка и что собирается с ним сделать?, например, отец, например, соцслужбы, может у нее психическое расстройство, может нужно было предложить ей альтернативу или помощь в принятии решения..., общество заточенное только на наказание, обречено..., так развалился совок...
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30.03.2021 12:10 Ответить
 
 