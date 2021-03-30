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100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. ФОТО

100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. ФОТО

У женщины была пневмония, она находилась на дотации кислорода. По словам медиков, жительница Черновцов попала в лечебное учреждение впервые в жизни и справилась с недугом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "АСС".

В семье Марии Тихоновны в начале весны COVID-19 заболели члены ее большой семьи. Две недели назад 100-летнюю пациентку госпитализировали в городскую больницу №1

"Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", - рассказывает старший врач Елена Крапивина.

У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно. За бабушкой ухаживали круглосуточно все вместе: медики больницы, а также родственники пациентки, которые в это время лечились в этом заведении.

УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. И этот визит на больничную койку у нее впервые в жизни.

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100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких 01
100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких 02

Автор: 

карантин (16729) пенсионеры (838) Черновцы (677) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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Ці покоління ще тієї закалки.
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30.03.2021 12:24 Ответить
однозначно - были люди в то время
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30.03.2021 12:27 Ответить
Коли з десяти дітей в сім'ї виживало двоє- самих міцних.
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30.03.2021 13:01 Ответить
Саме так. Тоді природний відбір працював на повну і тому ті, хто вижив, по суті були маловразливими до усіляких болячок. А про решту, хто помер дитиною чи молодим, воліють не згадувати. Куди легше потім писати, які здорові були люди і яка була хороша екологія.
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30.03.2021 13:18 Ответить
Ага.
;Раніше не було щеплень та хімії оцієї в усьому, вся їжа була натуральна.
Жили собі люди по 32, а то й по 38 років і горя не знали;.
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30.03.2021 13:31 Ответить
Тем более женщины
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30.03.2021 12:27 Ответить
Міцного здоров'я цій мужній бабусі 👍😊
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30.03.2021 12:29 Ответить
 
 