100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19: Женщина поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. ФОТО

У женщины была пневмония, она находилась на дотации кислорода. По словам медиков, жительница Черновцов попала в лечебное учреждение впервые в жизни и справилась с недугом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "АСС".

В семье Марии Тихоновны в начале весны COVID-19 заболели члены ее большой семьи. Две недели назад 100-летнюю пациентку госпитализировали в городскую больницу №1

"Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30% поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью", - рассказывает старший врач Елена Крапивина.

У женщины были сопутствующие болезни, однако в таком возрасте, по словам медиков, это не удивительно. За бабушкой ухаживали круглосуточно все вместе: медики больницы, а также родственники пациентки, которые в это время лечились в этом заведении.

УЗИ легких показало положительную динамику на выздоровление. Сейчас у женщины ПЦР-тест отрицательный. Известно, что пациентка когда-то сама работала в этой больнице медсестрой. И этот визит на больничную койку у нее впервые в жизни.

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