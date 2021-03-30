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В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: "Постановление Кабмина противоречит Конституции". ФОТОрепортаж

Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ. Предприниматели выступают против таких ограничений.

Об этом сообщает местное издание "АСС", передает Цензор.НЕТ.

Возле здания городского совета собрались предприниматели, которые возмущены введением усиленного карантина.

Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

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"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета Министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.

Вместе с тем, предприниматели говорят, что карантинные выплаты власти мизерные.

На это мэр Черновцов Роман Кличук ответил, что встречается с предпринимателями Калиновского рынка не впервые, и уже объяснял им, что единственный способ решить эту проблему - снять арендную плату с предпринимателей, пишет "Молодой буковинец".

"К сожалению, постановление Кабмина не отменяется сессиями городского совета или мной как городским головой. Мы должны работать исключительно в правовом поле и делать обращение к руководству страны о том, что такие решения являются незаконными. Или подавать в суд" , - сказал городской голова.

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Чиновник добавил, что у него есть готовое обращение, которое он собирается отправить в адрес президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Кличук зачитал текст этого обращения перед участниками пикета.

В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 01
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 02
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 03
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 04
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 05
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 06
В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: Постановление Кабмина противоречит Конституции 07

Автор: 

карантин (16729) протест (5858) Черновцы (677) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Оштрафовать этих уродов по 17000 каждого и всего делов. Бастовщики херовы. Барыги только о своих карманах и думают.
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30.03.2021 12:57
+6
так ковид тоже противоречит Конституции Украины, чего вы против него не бастуете???
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30.03.2021 12:50
+6
Эти люди -на 90% без масок.Криминал -априори.Таких надо паковать,особенно на акциях,.и штрафовать.Ганебні торгаши.
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30.03.2021 13:14
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так ковид тоже противоречит Конституции Украины, чего вы против него не бастуете???
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30.03.2021 12:50 Ответить
Они хотят деньги себе на карман, а больных потом лечить за счёт госбюджета, то есть всех налогоплатильщиков
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30.03.2021 12:53 Ответить
Зебілоїди, це ж ваш прЄзедєнт, ваш міністр... це ваше щастя . Карантинний протест ? Опупіли

В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: "Постановление Кабмина противоречит Конституции" - Цензор.НЕТ 9308
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30.03.2021 12:55 Ответить
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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30.03.2021 12:52 Ответить
твари зелёные прямо через свою говорящую жопу-камельчука заявляют что грабить не перестанут а кому не нравится пусть валит отсюда
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30.03.2021 12:54 Ответить
Оштрафовать этих уродов по 17000 каждого и всего делов. Бастовщики херовы. Барыги только о своих карманах и думают.
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30.03.2021 12:57 Ответить
Сначала проверить за кого голосовали в 19-м, а потом оштрафовать.
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30.03.2021 13:09 Ответить
Согласен, те кто за оффшорного голосовал, нужно еще и в дурку сдать.
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30.03.2021 13:19 Ответить
А с таким ником даже дурка не поможет - только усыплять
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30.03.2021 13:36 Ответить
Согласен. Тебя уже пора было давно усыпить, чтоб не вонял тут шоколадным.
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30.03.2021 13:42 Ответить
Смеется хорошо тот, кто смеется последним.

Давай, ЗЕпримат, получай много и со всех сторон - дальше будет еще интереснее
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30.03.2021 13:50 Ответить
Да мне похер на Зелю, как и на шоколадного. У меня нет хозяина, я свободный человек и не лижу задницу никому. В отличии от тебя. Так кто из нас примат? Тот, у кого есть хозяин.
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30.03.2021 13:57 Ответить
Йоу, #хужеженебудет, че, забыли?!
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30.03.2021 13:02 Ответить
З вірогідністю 80,67% всі ці люди - обрали собі таку владу.
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30.03.2021 13:02 Ответить
Эти люди -на 90% без масок.Криминал -априори.Таких надо паковать,особенно на акциях,.и штрафовать.Ганебні торгаши.
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30.03.2021 13:14 Ответить
Ніякі ,уродські, кабінетні міни немають права срати на Конституцію
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30.03.2021 13:15 Ответить
От госпитализации откажешься, если Ковид подхватишь?
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30.03.2021 13:56 Ответить
Яке,ти тупе...!
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30.03.2021 18:15 Ответить
Де-то в Конституции про коронавирус?
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30.03.2021 13:18 Ответить
статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64

Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.

и т.д.
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30.03.2021 13:30 Ответить
Це не Ви ломилися в жіночу вбиральню з криками "Не обмежуйте мою свободу пересуватися!"?
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30.03.2021 13:37 Ответить
Торгаши хреновы, идиоты! А чрезвычайного положения не хотите?
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30.03.2021 13:52 Ответить
Чому його немає? Тоді усі ці обмеження будуть законні, а поки кожен громадянин має право на них класти.
До речі, надзвичайного стану немає, бо тоді влада має усіх забезпечити їжею та усім іншим. Плюс ніяких відсотків по кредитам. Тому влада й не оголошує надзвичайний стан.
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30.03.2021 15:25 Ответить
Правду кажуть, усі ці карантинні обмеження мають антиконституційний характер.
У Конституції чітко прописано, що подібні обмеження громадян можливі виключно за воєнного чи надзвичайного стану. Вони в Україні є? Немає, тож громадяни мають повне право ігнорувати будь-які карантинні обмеження зеленої влади.
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30.03.2021 15:21 Ответить
Почитай про карантинные ограничения в Европе, вплоть до запрета выхода из дому. И никто не вякает. Прав ему захотелось! Когда тебя привезут в больницу и скажут, что у тебя слишком большое поражение легких, без перспектив , и кислородная точка нужнее другому, и отодвинут тебя за занавесочку в коридоре, чтоб никто не видел - как ты медленно синеешь____вот тогда можешь громко рассказывать о своих правах, Конституции, медицине, которая из-за неверующих придурков без масок испытала такую пиковую нагрузку, с которой ни коек, ни кислорода, ни медиков не хватает.
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30.03.2021 19:21 Ответить
Население может вымереть на четверть, а ты все по старой привычке проценты считаешь...
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30.03.2021 19:26 Ответить
Во время нефтяного кризиса в 1960-х годах в Японии в небоскребах с офисными помещениями в 9-05 утра выключали лифты - ЭКОНОМИЛИ! Вся страна экономила. Потому что думали о себе как о едином целом, о единой нации, которая должна выжить и процветать. А вы вместо того чтобы поджаться на какое-то время, сопли о правах и процентах распускаете. Сдыхайте, туда вам и дорога!
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30.03.2021 19:34 Ответить
Істото, що ти верзеш? На яку чверть?
У часи середньовіччя навіть під час чуми не завжди був подібний відсоток смертей, а ковід не чума, плюс тоді медицини фактично не було. Зараз може померти максимум пару відсотків, втім, скоріш за усе, буде менше 1%.
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30.03.2021 19:46 Ответить
Істото, лякай когось іншого.
Я вже перехворів у дуже легкій формі, як й більшість моїх знайомих.
Права та свободи, які мені гарантовані Конституцією, набагато важливіші за життя жменькі тих, хто помирає. Це звичайний природний відбір.
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30.03.2021 19:40 Ответить
Торговля создала цивилизацию. А торгаши ее погубят. Жлобяра! А заболеть у тебя есть и второй шанс, и третий...
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30.03.2021 19:46 Ответить
Не переймайся за мене, легко перехворію ще хоч тричі. Втім, не думаю, що це станеться. У мене й досі антитіла.
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30.03.2021 19:48 Ответить
Насчет естественного отбора - ты обыкновенный фашист! Или ФСБ-шник. Одно и то тоже. А по поводу прав - когда состояние пациента угрожает его жизни, то его никто не спрашивает - что он хочет и что он будет или не будет. Его связывают и радикально лечат, разбираются после спасения.
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31.03.2021 09:23 Ответить
Ти навіть не уявляєш, як мене тішить твоя безсила лють.
Пацієнт тут лише ти, особисто мені нічого не загрожує. І Конституція є головним законом країни. Вона обов'язкова для виконання усіма громадянами України. І в Конституції прямим текстом написано, що громадяни не просто мають право, а зобов'язані ігнорувати усе, що не відповідає положенням Конституції. Я лише виконую Конституцію. І ніхто мені нічого не зробить, а за потреби мене виправдають навіть українські суди.
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31.03.2021 20:21 Ответить
потонцеальные трупы хотят набарыжить еще_))
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30.03.2021 16:44 Ответить
 
 