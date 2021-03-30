В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: "Постановление Кабмина противоречит Конституции". ФОТОрепортаж
Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ. Предприниматели выступают против таких ограничений.
Об этом сообщает местное издание "АСС", передает Цензор.НЕТ.
Возле здания городского совета собрались предприниматели, которые возмущены введением усиленного карантина.
Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.
"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета Министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.
Вместе с тем, предприниматели говорят, что карантинные выплаты власти мизерные.
На это мэр Черновцов Роман Кличук ответил, что встречается с предпринимателями Калиновского рынка не впервые, и уже объяснял им, что единственный способ решить эту проблему - снять арендную плату с предпринимателей, пишет "Молодой буковинец".
"К сожалению, постановление Кабмина не отменяется сессиями городского совета или мной как городским головой. Мы должны работать исключительно в правовом поле и делать обращение к руководству страны о том, что такие решения являются незаконными. Или подавать в суд" , - сказал городской голова.
Чиновник добавил, что у него есть готовое обращение, которое он собирается отправить в адрес президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Кличук зачитал текст этого обращения перед участниками пикета.
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Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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Кожен має право на повагу до його гідності (стаття 28). Це стосується обов'язкового носіння усіма масок.Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (стаття 29). Винятки з цього правила містить сама Конституція. Це стосується примусової обсервації громадян на 14 діб.Кожному гарантується свобода пересування (стаття 33). Винятки можуть бути встановлені лише законом, а не підзаконними актами. Це стосується заборони пересуватися, зокрема громадським транспортом.
и т.д.
До речі, надзвичайного стану немає, бо тоді влада має усіх забезпечити їжею та усім іншим. Плюс ніяких відсотків по кредитам. Тому влада й не оголошує надзвичайний стан.
У Конституції чітко прописано, що подібні обмеження громадян можливі виключно за воєнного чи надзвичайного стану. Вони в Україні є? Немає, тож громадяни мають повне право ігнорувати будь-які карантинні обмеження зеленої влади.
У часи середньовіччя навіть під час чуми не завжди був подібний відсоток смертей, а ковід не чума, плюс тоді медицини фактично не було. Зараз може померти максимум пару відсотків, втім, скоріш за усе, буде менше 1%.
Я вже перехворів у дуже легкій формі, як й більшість моїх знайомих.
Права та свободи, які мені гарантовані Конституцією, набагато важливіші за життя жменькі тих, хто помирає. Це звичайний природний відбір.
Пацієнт тут лише ти, особисто мені нічого не загрожує. І Конституція є головним законом країни. Вона обов'язкова для виконання усіма громадянами України. І в Конституції прямим текстом написано, що громадяни не просто мають право, а зобов'язані ігнорувати усе, що не відповідає положенням Конституції. Я лише виконую Конституцію. І ніхто мені нічого не зробить, а за потреби мене виправдають навіть українські суди.