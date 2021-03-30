В Черновцах предприниматели вышли на карантинный протест: "Постановление Кабмина противоречит Конституции". ФОТОрепортаж

Черновицкая область находится в "красной" зоне карантина, которая предусматривает запрет на работу кафе и ресторанов, а также ТРЦ. Предприниматели выступают против таких ограничений.

Об этом сообщает местное издание "АСС", передает Цензор.НЕТ.

Возле здания городского совета собрались предприниматели, которые возмущены введением усиленного карантина.

Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений. Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большая приватизация, налоговая амнистия, "пакет малыша" и протесты под ОП: Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета Министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", - говорит участница протеста Анжела Гурина.

Вместе с тем, предприниматели говорят, что карантинные выплаты власти мизерные.

На это мэр Черновцов Роман Кличук ответил, что встречается с предпринимателями Калиновского рынка не впервые, и уже объяснял им, что единственный способ решить эту проблему - снять арендную плату с предпринимателей, пишет "Молодой буковинец".



"К сожалению, постановление Кабмина не отменяется сессиями городского совета или мной как городским головой. Мы должны работать исключительно в правовом поле и делать обращение к руководству страны о том, что такие решения являются незаконными. Или подавать в суд" , - сказал городской голова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Право на працю!": предприниматели вышли на протесты против ужесточения карантина во Львове, Николаеве, Полтаве, Днепре и Краматорске. ФОТОрепортаж

Чиновник добавил, что у него есть готовое обращение, которое он собирается отправить в адрес президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Кличук зачитал текст этого обращения перед участниками пикета.













