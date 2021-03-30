Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавала за 1 тыс. грн жительница Кривого Рога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.
В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.
Как выяснилось, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.
29 марта правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки дела.
В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. Гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщение о подозрении.
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Совсем наглость потеряла!
А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
1. можно купить больничный
2. можно пойти к терапефту, сдавать анализы, стоять в длинных очередях, где могут быть коронованные ковидоносцы, а потом опять к терапефту в очереди посидеть шоб забрать больничный.
Вы какой вариант выбрали бы если бы было не жаль косарь гриваков при условии що щас пандемия?
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были положительные, два отрицательные.
Нужно делать справки с положительным тестом.
Отдохнуть, получить больничные ...