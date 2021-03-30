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Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавала за 1 тыс. грн жительница Кривого Рога, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

За тысячу гривен заказчик получал сертификат с отрицательным результатом без фактического проведения соответствующего исследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

В марте в полицию поступали обращения от граждан о том, что неизвестные используют бланки известных медицинских лабораторий и предоставляют поддельные справки. Во время проверки полученной информации правоохранители выяснили, что к распространению готовых справок причастна 41-летняя жительница Кривого Рога.

Как выяснилось, злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни, после чего реализовывала их. При этом заказчикам соответствующее медицинское исследование не проводилось. Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

29 марта правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантки дела.

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В ходе следственных действий правоохранители из помещения квартиры изъяли три справки о прохождении тестов с оттисками печати лабораторий, более 50 тыс. Гривен, черновые записи, мобильные телефоны и банковскую карточку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В рамках досудебного расследования правоохранителями назначен ряд экспертиз, принимаются меры, направленные на установление причастности других лиц к преступной деятельности. Также решается вопрос о вручении женщине сообщение о подозрении.

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Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавала за 1 тыс. грн жительница Кривого Рога, - Нацполиция 01
Поддельные справки об отсутствии коронавируса продавала за 1 тыс. грн жительница Кривого Рога, - Нацполиция 02

Автор: 

карантин (16729) Кривой Рог (1403) подделка (438) Нацполиция (16500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4001)


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Топ комментарии
+5
Маму Ріму папалілі!
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30.03.2021 13:15
+3
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество)

А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
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30.03.2021 13:20
+2
хороший бизнес... так и на курточку можно насобирать
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30.03.2021 13:15
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хороший бизнес... так и на курточку можно насобирать
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30.03.2021 13:15 Ответить
Маму Ріму папалілі!
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30.03.2021 13:15 Ответить
небольшой семейный бизнес накрылся
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30.03.2021 14:18 Ответить
У Зелі шустрі землячки. Це не та що торгує косметикою в переході?
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30.03.2021 13:16 Ответить
"злоумышленница расклеивала по городу объявления о предоставлении справок..."

Совсем наглость потеряла!
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30.03.2021 13:19 Ответить
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество)

А степан максимов в курточке за 620 000 гривен мошенник или нет?
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30.03.2021 13:20 Ответить
700 грн стоит тест, в чем прикол?
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30.03.2021 13:22 Ответить
ну тут шоб время секономить, типа вот заболел ты ОРВИ реально:
1. можно купить больничный
2. можно пойти к терапефту, сдавать анализы, стоять в длинных очередях, где могут быть коронованные ковидоносцы, а потом опять к терапефту в очереди посидеть шоб забрать больничный.

Вы какой вариант выбрали бы если бы было не жаль косарь гриваков при условии що щас пандемия?
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30.03.2021 13:25 Ответить
та тест в частной клинике уже без очередей, ответ через пару часов. Бесплатный, да там очереди и ответ далеко не сразу дают. Не знаю, я бы точно не кормил эту ушлую тетю.
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30.03.2021 13:29 Ответить
Я привел пример не теста на корону, а немного другую ситуацию. Типа люди время экономят и никто тебе всякие штуки в носоглотку пихать не будет ибо процедура не очень то и приятная
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30.03.2021 13:32 Ответить
это не только бумажка или справка, это еще как бы и своя безопасность и безопасность близких, я бы выбрал легальный тест
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30.03.2021 13:35 Ответить
та там 50 \ 50

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск заявил, что в один и тот же день быстрые тесты на антиген коронавируса SARS-СоV-2 показали противоречивые результаты: два были положительные, два отрицательные.
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30.03.2021 13:38 Ответить
мелочи жизни! они нам поддельного президента подогнали!
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30.03.2021 13:25 Ответить
41 годик. Считала себя не лохом. Кривой Рог. Может мы не узнаем кого-то в гриме?
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30.03.2021 13:28 Ответить
меня вот тоже заклинило - как будет "не лох" женского рода? "не лошица" или "не лохушка"?
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30.03.2021 13:50 Ответить
Скорее нелошара, подходит обоим полам)))
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30.03.2021 14:36 Ответить
*****.
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30.03.2021 13:44 Ответить
Дура!
Нужно делать справки с положительным тестом.
Отдохнуть, получить больничные ...
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30.03.2021 14:03 Ответить
Положительные - бесплатно в поликлиниках.
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30.03.2021 14:38 Ответить
 
 