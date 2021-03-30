Спасаясь от пожара, женщина упала с навеса девятого этажа и погибла, - ГСЧС Одесской области. ФОТОрепортаж

Возгорание квартиры на девятом этаже на проспекте Мира в городе Южном Одесской области ликвидировали сегодня сотрудники ГСЧС. В результате пожара погибла хозяйка квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области

"30 марта в 12:10 в Службу спасения поступило сообщение, что на навесе на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в пгт. Южное на проспекте Мира, находится женщина.

По прибытию на место вызова установлено возгорания домашнего имущества в квартире на девятом этаже на площади 1 м.кв. Спасатели локализовали возгорание в 12:36 и ликвидировали 12:37", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате падения с навеса погибла женщина.

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Обстоятельства происшествия устанавливает Национальная полиция.



Фото: сайт ГСЧС

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 7 человек личного состава.