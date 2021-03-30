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Новости Фото Будни полиции
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Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские разоблачили двух малолетних ребят в причинении несовместимых с жизнью тяжких телесных повреждений бездомному. С подростками 13-ти и 12-ти лет сейчас проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

"В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле было обнаружено 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних ребят.

По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которую тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот умер", - сказано в сообщении.

Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области 01

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производства дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера. Сейчас правоохранители ходатайствуют о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области 02
Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области 03
Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области 04
Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области 05
Фото: сайт Нацполиции

дети (6523) Одесская область (3595) Нацполиция (16500) убийство (6492)


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Топ комментарии
+63
Таких проще усыпить чем перевоспитать, толку от них уже не будет...
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30.03.2021 15:14
+36
Цыганский биомусор
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30.03.2021 15:19
+28
Ага, а так за счет налогоплательщиков по харчуются булочками пару тройку лет, потом выйдут и ай нанэ чавела новые жертвы от мошенничества, воровства и наркоторговли до изнасилований, грабежей и убийств.
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30.03.2021 15:23
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Таких проще усыпить чем перевоспитать, толку от них уже не будет...
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30.03.2021 15:14 Ответить
толк из них уже вышел. бестолочь осталась.
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30.03.2021 15:20 Ответить
Ага, а так за счет налогоплательщиков по харчуются булочками пару тройку лет, потом выйдут и ай нанэ чавела новые жертвы от мошенничества, воровства и наркоторговли до изнасилований, грабежей и убийств.
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30.03.2021 15:23 Ответить
зачем же, сталь варить под котел или асфальт класть по 18 часов в сутки, сил то у них много, еще пригодятся
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30.03.2021 16:16 Ответить
Все. Аборт делать поздно.
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30.03.2021 15:15 Ответить
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30.03.2021 15:21 Ответить
От тобі і булочка... То просто жах...
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30.03.2021 15:16 Ответить
Малолєтніє дєті це немовлята.
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30.03.2021 15:16 Ответить
малолетние - это до 16 лет. от 16 до 18 - несовершеннолетние
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30.03.2021 16:32 Ответить
По закону малолетние до 14 лет, возраст уголовной ответственности за убийство.
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30.03.2021 23:22 Ответить
согласен. давно семейный не открывал
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30.03.2021 23:33 Ответить
Гражданский и ук)
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30.03.2021 23:43 Ответить
ст. 6 СК
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30.03.2021 23:59 Ответить
Да, спасибо) ст.ст. 32, 34 ЦКУ.
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31.03.2021 00:10 Ответить
тоже вариант)
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31.03.2021 00:13 Ответить
Смугляві ніби, може цигани?
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30.03.2021 15:18 Ответить
Так и есть
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30.03.2021 15:21 Ответить
ой как же не толлерантно!! рома и синти!! )
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30.03.2021 15:21 Ответить
Ну нащо так...просто вихідці з Індії...і євреїв євреями називати не можна! - вихідці з Єгипту.
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30.03.2021 15:31 Ответить
Там треть Одессы смуглые. Молдаване или цыгане, фиг поймешь. На юге еще гагаузы и болгары. Имхо судить нужно родителей раз эти несовершеннолетние
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31.03.2021 09:26 Ответить
Цыганский биомусор
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30.03.2021 15:19 Ответить
Схоже на те. Нажаль у нас немає смертної кари й тим паче для таких малих виродків. Але вони заслуговують кулі в потилицю.
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30.03.2021 15:49 Ответить
Для такой нечисти лучше веревку, ее можно еще потом использовать на таких же, а пули денег стоят, я считаю что в нашей нищей стране неприемлемо тратить деньги налогоплательщиков на биомусор.
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30.03.2021 16:15 Ответить
при сссэре отстреливали, лично хрущёв давал указание на ликвидацию такого гавнеца, сейчас лет 7 дадут за групповое, было бы тварям по 16 дали бы по 10, но это их ждёт на второй ходке.
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30.03.2021 17:14 Ответить
майбутні українські припізденти ростуть - з тяжкою долею, маючі кілька ходок - просто ідеал для альтернативно обдарованного 73-відсоткового плєбса
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30.03.2021 15:20 Ответить
бидни диты...теперь отсрочка на трускавецкие курсы ?
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30.03.2021 15:21 Ответить
Це ж роми, нація вчених та видатних винахідників
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30.03.2021 15:23 Ответить
Ви дуже толерантні))..Насправді - це срана, смердюча, спідоносна, наркоманська, лінива ЦИГАНВА.
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30.03.2021 17:22 Ответить
Прєдставітелі "другой" національності?
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30.03.2021 15:24 Ответить
- та старана...тією стороною у фантастичних фільмах називають паралельний світ...а може не такі вони вже й фантастичні?...
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30.03.2021 15:35 Ответить
Теперь, полагаю, их государство обеспечит кровом и булочками.
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30.03.2021 15:27 Ответить
фотографии родителей , бабушек, дедушек сестер и братьев напечатать. Классного руководителя и директора школы. Немедленно найти и выложить тут и соцсетях.
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30.03.2021 15:27 Ответить
і шо ти будеш робити із фотками циганського табору?
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30.03.2021 15:34 Ответить
єтіх прєцтавітелєй другой національності вряд лі вапшче виделі в школє
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30.03.2021 15:37 Ответить
Какой классный руководитель и директор школы?
Для них школа - территория морвокзала .
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30.03.2021 15:40 Ответить
Будущие европейцы.
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30.03.2021 15:30 Ответить
їм ватні бабушкі з пєльонок талдичіли что вот всересер бамжей нє било і булочкі по 15 капєєк ось в дітінушек і вскіпєло савєцкає самосознаніє...
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30.03.2021 15:38 Ответить
а пачиму не расейская инперия, чуть что сразу ссср
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30.03.2021 16:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/461790 у вас там всі в палаті чі тільки ти один нудьгуєш за сересер судячи з твого запитання настільки я зрозумів?
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30.03.2021 17:48 Ответить
какаяразніца?
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30.03.2021 21:51 Ответить
все з тобою зрозуміло
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30.03.2021 22:33 Ответить
f celmb rnj& (читать в англораскладке)
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30.03.2021 22:52 Ответить
поверніть до продажу старий добрий клей момент. свого часу він оце циганьйо непогано так прорідив.
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30.03.2021 15:38 Ответить
Тю, да его продают. Недавно тюбик купил, сегодня клеил как раз.
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30.03.2021 15:43 Ответить
у нього формулу змінили вже багато років як. так шо момент тепер не той.
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30.03.2021 15:46 Ответить
Конец эпохи бедности. Ржем дальше
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30.03.2021 15:38 Ответить
циганва...
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30.03.2021 15:42 Ответить
Двое малолетних детей ЦИГАН до смерти избили бездомного - так правильнее заголовок будет.
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30.03.2021 15:45 Ответить
Будущее - за цыганами! http://pdrs.dp.ua/press/press120.html
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30.03.2021 15:58 Ответить
это уже не дети и таких ПОЗДНО вообше как-то пытаться перевоспитывать....Этих малолеток уже нужно судить и отправлять в специальные зоны для выполнения работ с опасными для здоровья условиями.так хоть какая-то польза государству и утилизация людского непотреба.
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30.03.2021 15:54 Ответить
Как вам окончание сказки:
Исправили правоохранители малолетних цыганчат.
И пошли они работать слесарем и каменщиком, начали платить налоги государству ...
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30.03.2021 15:58 Ответить
Серйозна так циганчата розпочали свою кар`єру, далеко, напевно, підуть...
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30.03.2021 16:18 Ответить
как минимум прецтавітелі украинской переговорной группи
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30.03.2021 16:51 Ответить
« Потом мы его били, били, били. Потом взяли палки...». Господи, откуда такая жестокость? Как можно было это делать? В голове не укладывается.
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30.03.2021 16:19 Ответить
наследие имперской бездуховности.
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30.03.2021 16:30 Ответить
Как можно было одному организму сдать Крым - тоже в голове не укладывается
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30.03.2021 17:25 Ответить
Это ты о себе ? Самокритично, однако.
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30.03.2021 18:04 Ответить
Ты где был в то время, урод?
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30.03.2021 18:05 Ответить
Хамовиты вы, мадама. Но передачки носить все равно придется)))
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30.03.2021 22:41 Ответить
Твоей жене, урод
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30.03.2021 23:27 Ответить
А вообще - стоит отдать должное Слюнявому...
Так развести нормальных украинцев.
Но они умнеют...
п.с.
"Оденьте меня во фрак - я любого дипломата в жопу засуну"
У меня какие то ассоциации с вами, мадама...
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30.03.2021 23:36 Ответить
Закрой рот, мудак трусливый.
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30.03.2021 23:45 Ответить
Мда. И комменты не нужны. "Скажи мне - кто твой друг..." Слюнявого палишь, мадама
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31.03.2021 10:08 Ответить
Цыганва...
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30.03.2021 18:03 Ответить
для них хорошим будет только французский распределитель : голову в корзину налево, а все остальное - направо
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30.03.2021 16:47 Ответить
Цыганчата. Перевоспитание бесполезно.
Нужно принимать законодательные решния - что делать с нацменами
Плюющими с высокой башни на все законы.
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30.03.2021 17:24 Ответить
Только утилизация или принудительные низкоквалифицированные работы (на рудниках к примеру)
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30.03.2021 18:05 Ответить
И что из них вырастет......
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30.03.2021 17:27 Ответить
Українське слово "підлітки" від слова підлі.
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30.03.2021 18:25 Ответить
https://picua.org/images/2021/03/30/3bf3c1997a93cc735f82840023d3c84a.jpg погань Двоє малолітніх дітей до смерті побили безпритульного через булочки, - поліція Одеської області - Цензор.НЕТ 7960
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30.03.2021 19:24 Ответить
Такие ушлепки не должны
размножаться. Мамашу и папашу дезактивировать тоже.
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30.03.2021 21:15 Ответить
Теперь понятно, почему цыганская мамаша назвала своего отпрыска зеленским))) Что-то в этом есть...
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31.03.2021 00:21 Ответить
 
 