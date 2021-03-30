Двое малолетних детей до смерти избили бездомного из-за булочек, - полиция Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские разоблачили двух малолетних ребят в причинении несовместимых с жизнью тяжких телесных повреждений бездомному. С подростками 13-ти и 12-ти лет сейчас проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

"В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле было обнаружено 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних ребят.

По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которую тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот умер", - сказано в сообщении.

Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производства дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера. Сейчас правоохранители ходатайствуют о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.









Фото: сайт Нацполиции