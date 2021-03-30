Ввоз 1,9 млн фальшивых акцизных марок из Турции блокирован на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области Служба безопасности Украины блокировала незаконный ввоз в нашу страну 1,9 млн акцизных марок, которые предназначались для нелегально изготовленной алкогольной продукции. Стоимость такого количества настоящих акцизных марок государственного образца составляет несколько десятков млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Груз прибыл в порт Черноморская паромом из Турции.

Установлено, что из порта украинские акцизные марки хотели перевезти в Киев - на адрес одного из предприятий. Во время осмотра грузовика правоохранители обнаружили скрытые в рулонах с фольгой поддельные украинские акцизные марки. Они предназначались для нелегально изготовленной алкогольной продукции.

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия для фиксации факта правонарушения.

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