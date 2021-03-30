С погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Сергеем Барничем простились в Калуше. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 марта, в городе Калуш Ивано-Франковской области состоялась церемония прощания с Сергеем Михайловичем Барничем, 1974 года рождения, военнослужащим 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Об этом говорится на официальном сайте Калушского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

В Калушской городской территориальной громаде 28-30 марта 2021 объявлен траур по погибшиему военнослужащему.

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Сергей Барнич родился 11.01.1974 года в Калуше. После окончания средней школы №7 вступил в Калушский химико-технологический техникум, где получил специальность техника-электрика.

В 2015 г. был призван на воинскую службу по частичной мобилизации в воинскую часть В4264. В 2016 году заключил контракт на воинскую службу в 109-м горно-штурмовом батальоне 10-й горно-штурмовой бригады.









































































