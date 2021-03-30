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Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей. Техника французского производства будет собрана на мощностях украинских заводов.

Об этом сегодня, 30 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания протокола о намерениях между ГСЧС и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников для пожарных автомобилей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Документ подписали председатель ГСЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларов.

Аваков отметил, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому, МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", - отметил министр внутренних дел.

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Аваков добавил, что по результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники, была выбрана компания Echelles Riffaud, которая работает на рынке более 150 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако, важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - сказал министр.

Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков 01
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков 02
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков 03
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков 04
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков 05

Аваков отметил, что стоимость контракта составляет 300 миллионов евро. Однако, французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

"Результатом нашей плодотворной работы с посольством Франции в Украине стало сегодняшнее подписание протокола о намерениях между ГСЧС Украины и французской компанией Echelles Riffaud о сотрудничестве в сфере производства пожарной техники", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что в дальнейшем подписанный протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицируют народные депутаты.

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Согласно первоначальному плану, новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен напомнил, что Украина и Франция уже работают над двумя большими общими контрактами - поставка 55 вертолетов в рамках Единой авиационной системы и 20 патрульных катеров для нужд ГПСУ.

"Франция всегда с радостью сотрудничает с Украиной и соглашается на локализацию производства в вашей стране. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты и предложения", - сказал Этьен де Понсен.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что сегодня произошло историческое событие - начало технического перевооружения подразделений ГСЧС высотной пожарно-спасательной техникой.

"У нас в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс. Учитывая изношенность этой техники и отсутствие производства в Украине, мы тщательно изучали возможности европейских производителей. От реализации совместного проекта мы ожидаем полного переоснащения наших подразделений высотной техникой для спасения людей. Это позволит более качественно оказывать услуги нашему населению и спасать человеческие жизни. Убежден, что наша совместная работа имеет мощный потенциал ", - сказал Чечеткин.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) МВД (9321) пожар (5961) Франция (3526) техника (1738) ГСЧС (4988) Чечеткин Николай (111)


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Топ комментарии
+9
рюкзаков отримує гарні откати...как ******** з французами працювати
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30.03.2021 15:59
+6
Виходячи з того, що у Франції велика армянська діаспора, Рюкзаков торує собі шлях на випадок великого шухеру. Який неминучий!
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30.03.2021 16:22
+4
Схоже, що авакян "чомусь" зацікавлений вкладати українські кошти саме у французькі товари. Можливо вони самі якісні і дешеві? Сумніваюсь.
Може через це?
"Велика вірменська діаспора існує в
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірані ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії ."
показать весь комментарий
30.03.2021 16:20
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рюкзаков отримує гарні откати...как ******** з французами працювати
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30.03.2021 15:59 Ответить
МВД скоро будет контролировать все сферы жизни и экономики. Слава Авакову
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30.03.2021 16:00 Ответить
мы скоро таким макаром стремянки будем совместно с кем ни будь собирать! не уж то мы сами не можем создать что то стоящее?! Обязательно нужно кого то привлекать!? ведь привлеченные в первую очередь будут думать о своей прибыли, но не как о нашей! Даещь совместное предприятие по сбору стремянок!
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30.03.2021 16:01 Ответить
Если это будет выгодно каким-то чертям, то конечно будем.
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30.03.2021 16:14 Ответить
в данном случае, я так понял, черт - авякан!?
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30.03.2021 16:21 Ответить
цікаво, скільки це авакян уже відкатів від французів одержав за вертушки, човники?
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30.03.2021 16:03 Ответить
Зачем? Чем выше дом, тем больше вокруг него напхано припаркованных автомобилей. Все равно никакой кран не подьедет
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30.03.2021 16:05 Ответить
ой!.. чувствую я, что Аваков в благодарность для французов впихнет Украине супер дорогие истребители Рафаль..
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30.03.2021 16:06 Ответить
...и алаверды от арсенбарисыча...
Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков - Цензор.НЕТ 9089
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30.03.2021 16:08 Ответить
Глухаринное очередное чесалово! А когда при совках 16-этажки строить начали вышки уже были у пожарных? А когда 25 лет назад стали новые по 17--20 этажей мостить---думали? Как тушить в смысле? Хотя главная тут причина такое иметь---так для снятия людей с такой высоты!
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30.03.2021 16:08 Ответить
Авакісян превратився в Лавякіняна, тупо француз!
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30.03.2021 16:08 Ответить
На нашем министре мвд пробы негде ставить, хитро*опый ара пролезет в любую щель где пахнут купюры!!!!
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30.03.2021 16:10 Ответить
Растет чувак...был главным по рюкзакам...теперь стал по пожарным лестницам...
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30.03.2021 16:10 Ответить
Схоже, що авакян "чомусь" зацікавлений вкладати українські кошти саме у французькі товари. Можливо вони самі якісні і дешеві? Сумніваюсь.
Може через це?
"Велика вірменська діаспора існує в
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії ,
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Ірані ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаді ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні ,
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F Грузії ."
показать весь комментарий
30.03.2021 16:20 Ответить
Виходячи з того, що у Франції велика армянська діаспора, Рюкзаков торує собі шлях на випадок великого шухеру. Який неминучий!
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30.03.2021 16:22 Ответить
В этой стране только Аваков заботится о производстве и транспорте.
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30.03.2021 16:35 Ответить
кто то обьяснит мне КАК наша страна успешно делает двигатели для ракет НАСА, танки, сложное военное оборудование, даже беспилотники, но НЕ МОЖЕТ наладить производство каких то ЛЕСТНИЦ в 3-4 секции с монтажем на грузовое шасси???
на кого это расчитано? Я думаю сделали бы и сами, но откатов там же не будет...
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30.03.2021 19:20 Ответить
Вице-президент отрабатывает гражданство. Как приятно тратить не свои миллионы! Кругом улыбки, дружеские пожатия, позитив и светлое будущее (не точно)
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31.03.2021 12:16 Ответить
 
 