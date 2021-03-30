Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей, - Аваков. ВИДЕО+ФОТО

Украина совместно с Францией будет производить высотные подъемники для пожарных автомобилей. Техника французского производства будет собрана на мощностях украинских заводов.

Об этом сегодня, 30 марта, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время подписания протокола о намерениях между ГСЧС и французской компанией Echelles Riffaud, производителем высотных подъемников для пожарных автомобилей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Документ подписали председатель ГСЧС Николай Чечеткин, генеральный директор Echelles Riffaud Бенжамен Кустие и экспортный директор компании Марк Ларов.

Аваков отметил, что в пожарно-спасательных подразделениях сложилась критическая ситуация с современными техническими средствами для обеспечения тушения пожаров и спасения людей из высотных зданий. Имеющаяся техника эксплуатируется уже более 40 лет, и 90% которой уже отработали все установленные сроки эксплуатации.

"К сожалению, Украина не производила и не производит такую ​​технику. Поэтому, МВД совместно с французскими партнерами договорились о производстве для украинских спасателей современной пожарной техники", - отметил министр внутренних дел.

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Аваков добавил, что по результатам переговоров с французскими компаниями-производителями пожарной техники, была выбрана компания Echelles Riffaud, которая работает на рынке более 150 лет.

"Речь идет о производстве комплексов с подъемниками до 33 и 42 метров. Однако, важным аспектом двустороннего сотрудничества остается условие, когда автомобили французского производства будут собраны на украинских заводах. Кроме того, наши специалисты пройдут обучение у своих французских коллег", - сказал министр.











Аваков отметил, что стоимость контракта составляет 300 миллионов евро. Однако, французская сторона пошла на условия долгосрочного кредитования, которое рассчитано на 10 лет.

"Результатом нашей плодотворной работы с посольством Франции в Украине стало сегодняшнее подписание протокола о намерениях между ГСЧС Украины и французской компанией Echelles Riffaud о сотрудничестве в сфере производства пожарной техники", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что в дальнейшем подписанный протокол будет оформлен в межправительственное соглашение, которое ратифицируют народные депутаты.

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Согласно первоначальному плану, новые автомобили заработают в украинских городах в следующем году. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен напомнил, что Украина и Франция уже работают над двумя большими общими контрактами - поставка 55 вертолетов в рамках Единой авиационной системы и 20 патрульных катеров для нужд ГПСУ.

"Франция всегда с радостью сотрудничает с Украиной и соглашается на локализацию производства в вашей стране. Мы и в дальнейшем будем поддерживать ваши проекты и предложения", - сказал Этьен де Понсен.

Председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что сегодня произошло историческое событие - начало технического перевооружения подразделений ГСЧС высотной пожарно-спасательной техникой.

"У нас в наличии есть только 290 необходимых подъемников и 260 из них уже отработали свой ресурс. Учитывая изношенность этой техники и отсутствие производства в Украине, мы тщательно изучали возможности европейских производителей. От реализации совместного проекта мы ожидаем полного переоснащения наших подразделений высотной техникой для спасения людей. Это позволит более качественно оказывать услуги нашему населению и спасать человеческие жизни. Убежден, что наша совместная работа имеет мощный потенциал ", - сказал Чечеткин.