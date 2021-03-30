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Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе. ФОТОрепортаж

Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе. ФОТОрепортаж

Задействованные в операции Объединенных сил воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на полигоне в районе отведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"На днях в ООС на одном из полигонов в районе отведения оттачивали свое мастерство артиллеристы. Военнослужащие артиллерийского подразделения бригады имени Якова Гандзюка провели тактические учения с боевой стрельбой", - следует из сообщения.

Во время учений воины отработали вопросы подготовки подразделения к ведению боевых действий, занятие подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также нанесение огневого поражения противнику.

Как отмечают воины-артиллеристы, они всегда готовы в любой момент прийти на помощь собратьям-пехотинцам и при необходимости нанести сокрушительный удар противнику. Поэтому, чтобы в реальных боевых действиях все прошло четко и слаженно, артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.

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Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе 01
Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе 02
Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе 03
Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе 04

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военные учения (3457) операция Объединенных сил (6766)


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почему не провести их по позициям снайперов которые стреляют в нас?
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30.03.2021 16:26 Ответить
Артилеристи мають використовувати ********** за призначенням і тренуватись в ході виконання завдано по нанесенню вогневого ураження ворогу! Чотири загиблих і купа поранених, а Генштаб не може повернути артилерію на фронт і забезпечити вогневою підтримкою передові підрозділи! А що взагалі може Генштаб? Зарплату отримувати і штани протирати?
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30.03.2021 18:57 Ответить
Сьогодні рівно 7 років легендарному хіту "путін - *****!".
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30.03.2021 16:28 Ответить
Стреляют - уже хорошо. Редкое явление для наших "учений". Но это учения ради учений или у них есть цель? Например - "не менее 80% попаданий в цель". Результаты где? Решили замять для ясности? Чтобы не позориться?
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30.03.2021 17:34 Ответить
 
 