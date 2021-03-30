Воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на Донбассе. ФОТОрепортаж
Задействованные в операции Объединенных сил воины-артиллеристы провели тактические учения с боевой стрельбой на полигоне в районе отведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На днях в ООС на одном из полигонов в районе отведения оттачивали свое мастерство артиллеристы. Военнослужащие артиллерийского подразделения бригады имени Якова Гандзюка провели тактические учения с боевой стрельбой", - следует из сообщения.
Во время учений воины отработали вопросы подготовки подразделения к ведению боевых действий, занятие подготовленных и неподготовленных огневых позиций, а также нанесение огневого поражения противнику.
Как отмечают воины-артиллеристы, они всегда готовы в любой момент прийти на помощь собратьям-пехотинцам и при необходимости нанести сокрушительный удар противнику. Поэтому, чтобы в реальных боевых действиях все прошло четко и слаженно, артиллеристы постоянно тренируются, совершенствуя полученные навыки.
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