По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители завершили расследование по делу бывшего командира воинской части в Донецкой области, на территории которой в 2017 году произошел пожар на полевом артиллерийском складе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил надлежащее состояние пожарной безопасности, не организовал покос сухой травы и обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта, которая могла бы предотвратить и исключить распространение огня на территории вверенного полевого артиллерийского склада", - говорится в сообщении.

В результате ненадлежащего выполнения экс-командиром воинской части своих обязательств во время пожара, начавшегося в результате возгорания сухой травы на поле рядом со складом, огонь перекинулся на территорию артиллерийского склада воинской части.











Как сообщает Государственное бюро расследований, пожар причинил ущерб на сумму около 32 млн грн.











Экс-командир воинской части обвиняется по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напоминаем, пожар возник 22 сентября 2017 года на военном артиллерийском складе в с. Новоянисоль Никольского района Донецкой области. Пожар вызвал детонацию и взрывы боеприпасов различного типа и калибра, повреждения домов и имущества местных жителей.