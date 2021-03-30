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По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители завершили расследование по делу бывшего командира воинской части в Донецкой области, на территории которой в 2017 году произошел пожар на полевом артиллерийском складе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 01

"По данным следствия, бывший командир воинской части не обеспечил надлежащее состояние пожарной безопасности, не организовал покос сухой травы и обустройство минерализованной полосы из очищенного грунта, которая могла бы предотвратить и исключить распространение огня на территории вверенного полевого артиллерийского склада", - говорится в сообщении.

В результате ненадлежащего выполнения экс-командиром воинской части своих обязательств во время пожара, начавшегося в результате возгорания сухой травы на поле рядом со складом, огонь перекинулся на территорию артиллерийского склада воинской части.

По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 02
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 03
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 04
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 05
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 06

Как сообщает Государственное бюро расследований, пожар причинил ущерб на сумму около 32 млн грн.

По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 07
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 08
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 09
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 10
По делу о взрывах на артскладе в Новоянисоли будут судить экс-командира воинской части, - ГБР 11

Экс-командир воинской части обвиняется по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напоминаем, пожар возник 22 сентября 2017 года на военном артиллерийском складе в с. Новоянисоль Никольского района Донецкой области. Пожар вызвал детонацию и взрывы боеприпасов различного типа и калибра, повреждения домов и имущества местных жителей.

Автор: 

взрыв (6760) оборона (5210) Донецкая область (9700) ВСУ (6601) ГБР (2991)


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Топ комментарии
+6
Так то ж наче Порох підірвав?
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30.03.2021 16:51
+5
А на фото - наче не Порох. Зебіли не дадуть збрехати. Чи дадуть?
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30.03.2021 16:54
+2
А один снаряд 152 мм..Україна закуповує зараз по 700 євро за штуку...от і рахуйте збитки....
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30.03.2021 17:02
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Так то ж наче Порох підірвав?
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30.03.2021 16:51 Ответить
А на фото - наче не Порох. Зебіли не дадуть збрехати. Чи дадуть?
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30.03.2021 16:54 Ответить
Новоянісоль старе грецьке поселення на Донеччині де жили кримські греки, переселені Екатериною з Криму.
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30.03.2021 18:21 Ответить
к чему эти сказки, при пэце основная версия - Путин пролетая на стерхе поджег склад. Потому чел и не сидит вот уже как 4 года.
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30.03.2021 23:07 Ответить
Давай посилання на цю версію. І не путін, а ***** (як же кацапи бояться ***** *****м назвати)
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31.03.2021 06:20 Ответить
А один снаряд 152 мм..Україна закуповує зараз по 700 євро за штуку...от і рахуйте збитки....
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30.03.2021 17:02 Ответить
Все тк и сравнивать напрямую новые снаряды и 40-летние нельзя. Амортизацию нужно учесть.
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30.03.2021 20:40 Ответить
уже на больничке сидит ?
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30.03.2021 19:15 Ответить
А почему не Гриценко посадили? Ведь в те годы были деньги, ВВП рос ---мог бы построить закрытые склады, а не оставлять все под открытым небом.
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30.03.2021 23:42 Ответить
это Зе за взрывы в 2017 виноват. Да. 100%.
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31.03.2021 04:15 Ответить
Магдалєна, айпі відклеїлось))) доречі, а чому лахтоботи за зєлю мазу тягнуть?
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31.03.2021 06:21 Ответить
хорошо ты, влагдалена масковская, само себе о себе написало; "Магдалєна, айпі відклеїлось))) доречі, а чому лахтоботи за ПЄлю мазу тягнуть?"
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31.03.2021 17:41 Ответить
Кацапи віслюки, пуцін ***** а магдалєна у них на підсосі))
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31.03.2021 20:17 Ответить
молодца ты, влагдалена масковская, хорошо ты само себе о себе и своих хозяевах написало: " Кацапи віслюки, пуцін ***** а магдалєна у них на підсосі))"
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31.03.2021 20:51 Ответить
 
 