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Дискредитировали вакцинацию и поддерживали "ЛДНР": СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "ЛДНР". Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;
Несколько сотен сим-карт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения неправдивой информации среди населения.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

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Дискредитировали вакцинацию и поддерживали ЛДНР: СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ 01
Дискредитировали вакцинацию и поддерживали ЛДНР: СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ 02
Дискредитировали вакцинацию и поддерживали ЛДНР: СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ 03
Дискредитировали вакцинацию и поддерживали ЛДНР: СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ 04
Дискредитировали вакцинацию и поддерживали ЛДНР: СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ 05

Автор: 

пропаганда (3677) россия (95615) СБУ (19914) Хмельницький (479) боты (68) фейк (679)


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Топ комментарии
+11
"...распространяли фейковую информацию о нашем государстве". В том числе о 6-кратном подъёме на закупках вакцин и о стоимости куртки Степанова.
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30.03.2021 17:47
+7
дивно, що слідів участі Пороха не знайшли. Погано, видать, шукали; недолугі...
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30.03.2021 17:55
+6
Кто отстегивать сбу не хочет,тот автоматически попадает в разряд сочувствующих лугандонцам. Беспроигрышный вариант.
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30.03.2021 17:50
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posmotrimkto propoidjot, a tak da nuljovok bilo uzhe ochenj mnogo i v dobavok, ochenj glupih.
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30.03.2021 17:45 Ответить
"...распространяли фейковую информацию о нашем государстве". В том числе о 6-кратном подъёме на закупках вакцин и о стоимости куртки Степанова.
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30.03.2021 17:47 Ответить
Кто отстегивать сбу не хочет,тот автоматически попадает в разряд сочувствующих лугандонцам. Беспроигрышный вариант.
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30.03.2021 17:50 Ответить
А якщо дискредитувати вакцинацію і бути патріотом України, тоді теж закриють?
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30.03.2021 17:51 Ответить
Якщо грошики патріоту за це будуть летіти з московії, тоді так.
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30.03.2021 18:19 Ответить
Тоді ти не патріот, а корисний ідіот.
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30.03.2021 21:43 Ответить
дивно, що слідів участі Пороха не знайшли. Погано, видать, шукали; недолугі...
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30.03.2021 17:55 Ответить
там алкаша еще отмудохали.....думали,что парашник
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30.03.2021 18:34 Ответить
дивлячить на фото скаладається враження, що це якийсь інтернет-магазин побутової техніки
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30.03.2021 17:56 Ответить
Звичайний магазин, на папірці - додримуйтесь дистанції.
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30.03.2021 18:11 Ответить
Нижнее фото с весьма специфической железкой, такую не продают в обычном магазине. Но вообще да, мне кажется, что СБУ накрыла людей, которым просто деньги не пахнут и они согласны заниматься всем, что может принести хоть какой-то доход. Продать телефон - пожалуйста, гопстопом отобрать этот же телефон в подворотне - тоже можно, продать краденый телефон - нет проблем, а симку можно использовать для работы call-центра, который будет обманывать стариков и выдуривать из них последние деньги, а заодно на этот номер можно нарегистрировать аккаунтов в соцсетях. Короче, всё идет в дело. Видал я таких.

PS Э-э-э, люди, вот только не надо мой пост использовать как бизнес-план. Пожалуйста...
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30.03.2021 19:02 Ответить
Цензор уберите в своих новостях эту тупую ошибку о "МОЛОЖЕ 55лет"

Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов
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30.03.2021 17:59 Ответить
прошу вбаченная але саме так названа статття в Reuters :
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis - НИЖЧЕ 55 ???
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30.03.2021 18:25 Ответить
"Тем не менее репутацию препарата уже вряд ли удастся восстановить - в Эстонии за неделю почти 200 побочных случаев, в Канаде запретили колоть оксфордскую вакцину пациентам старше 55 лет из-за возможного образования тромбов. Помимо этого, после вакцинации этим препаратом случались и летальные исходы."-ЭТО НОВОСТЬ ИЗ РОССИЙСКИІХ САЙТОВ
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30.03.2021 18:29 Ответить
Российские инфопомойки вовсю работают на разрушение репутации вакцин, кроме их собственных. На это выделено десятки миллиардов, лучше бы на эти деньги наделали своей жижи и раздали бесплатно в африканские страны. Но нет, лучше платить ботам и помойкам за чернуху.
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30.03.2021 18:54 Ответить
THE WALL STREET JOURNAL
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis

таки да МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ ОНА ОПАСНА!
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30.03.2021 18:34 Ответить
Что СБУ не всех ещё ботов накрыла? Прокси тебе не поможет, найдем и посадим!

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30.03.2021 18:55 Ответить
Вакцины от соплей дискредитировали
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30.03.2021 18:39 Ответить
о бота трахнули по клікухє https://censor.net/ru/user/477997 на хфєрмє свінособак московітів.
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30.03.2021 18:44 Ответить
Як можна дискредитувати неіснуючу вакцинацію
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30.03.2021 18:46 Ответить
авансом. типа, мы знаем что вы будете дискридитировать, потому профилактически вас закроем)))
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30.03.2021 18:49 Ответить
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30.03.2021 18:49 Ответить
Це у Хмельницькому у 2014 контору СБУ спалили нах...?
Я не помиляюсь?
Думаю, що це не останній раз😁
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30.03.2021 21:31 Ответить
суда не будет , а будут еще постановни .Заигрались клоуны квартальные. Когда Антоненка
отпустите мрази.
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31.03.2021 03:44 Ответить
Хмельницький місто торгашів. А кому труси чи інфу чи акацнти продавати ім немає різниці.
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31.03.2021 09:26 Ответить
 
 