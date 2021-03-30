Дискредитировали вакцинацию и поддерживали "ЛДНР": СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "ЛДНР". Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.

В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:



компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;

Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;

Несколько сотен сим-карт.

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Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения неправдивой информации среди населения.

Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.

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