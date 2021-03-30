Дискредитировали вакцинацию и поддерживали "ЛДНР": СБУ в Хмельницком блокировала работу ботофермы, которую финансировали из РФ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию о нашем государстве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "ЛДНР". Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем.
В противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением;
Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы;
Несколько сотен сим-карт.
Оперативники спецслужбы установили, что незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения неправдивой информации среди населения.
Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности.
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PS Э-э-э, люди, вот только не надо мой пост использовать как бизнес-план. Пожалуйста...
Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis - НИЖЧЕ 55 ???
Canada pauses AstraZeneca COVID-19 vaccine use for those under 55, wants new risk analysis
таки да МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ ОНА ОПАСНА!
Я не помиляюсь?
Думаю, що це не останній раз😁
отпустите мрази.