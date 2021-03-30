С погибшим на Донбассе 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Максимом Абрамовичем простились на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 марта, в городе Дубровица Ривненской области прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Максимом Абрамовичем.

Об этом говорится на официальном сайте Ривненской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отдать последний долг погибшему воину пришли первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин, руководители района и общины, родные и близкие, военные побратимы, боевые товарищи, сотни неравнодушных жителей города. Стоя на коленях, провожали в последний путь бойца его земляки", - отмечается в сообщении.

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Максим Александрович Абрамович родился в Дубровице в 1994 году. Учился в Дубровицкой ООШ №2, был воспитанником школы "Боевого гопака". Учился в Харьковском университете внутренних дел. С 2017 по 2020 год проходил службу в Вооруженных силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабре 2020 года вновь встал на защиту Украины. Служил старшим сержантом в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

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У него осталась мать.