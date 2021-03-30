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С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 марта, в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко.

Об этом говорится в материале Суспільного, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо воинов погибли, двое ранены в результате вражеского обстрела возле Шумов, - пресс-центр ОС

С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине 01
Фото: suspilne.media
С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине 02
Фото: suspilne.media
С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине 03
Фото: suspilne.media

Сергей Валериевич Гайченко родился 9 сентября 1993 года в Михайловке Синельниковского района Днепропетровской области. В 2015 году проходил военную службу в Отдельном президентском полку Украины, работал электромонтером в локомотивном депо "Укрзализныци". 20 сентября 2019 года подписал с ВСУ контракт и выполнял боевые задачи в зоне проведения Операций объединенных сил. Служил старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.

У него остались родители и брат.

Также читайте: Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта

Автор: 

похороны (1534) потери (4391) Ян Осока (1501) Днепропетровская область (3981)


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С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6011
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30.03.2021 18:51 Ответить
Нехай рідна земля буде йому пухом!!! Вічна слава Герою і щира подяка за вірність, відвагу і патріотизм! Таких людей буде бракувати Україні! Сили духу рідним і побратимам...
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30.03.2021 19:14 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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30.03.2021 20:08 Ответить
Світла пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття родині Сергія, його близьким та друзям.С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 9463
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30.03.2021 20:32 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....
С погибшим 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простились на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1498
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30.03.2021 21:54 Ответить
На милитари пейджс было описание этого боя, сепары заминировали дистанционно помками участок в тылу нашем за опорниками и держали участок под прицелами снайперской группы и агсников с долбаной водокачки которая воду и нам и им подаёт, сапёры пошли себе розмининовать и их покрошили , тех шо пошли их забрать положили тоже, наши видели откуда работали но командование запретило работать по водокачке и сепары в комфорте себе продолжали насыпать .Это даже не война, это мрачное садомазо порно в исполнении тех кто сейчас хороводит политикой и лично гандоном президентом.
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30.03.2021 22:41 Ответить
суки кацапы здохните твари
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30.03.2021 23:31 Ответить
 
 