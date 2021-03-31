Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству студентки из Днепропетровщины, обнаруженной на съемной квартире во Львове со множественными ранами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.
Отмечается, что за содеянное задержанному, 19-летнему жителю Житомирской области, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую сдавали в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.
Правоохранители напоминают, что на теле погибшей обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.
"Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству. Им оказался 19-летний житель Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ривненской и Житомирской областей задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения", - следует из сообщения.
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https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой
Красивая была...
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
Кара повинна відповідати злочину!
P.S. Кстати об убийстве Маши Борисовой уже все "забыли", терпилу нашли, все довольны.
Я так понял он со Львова свалил домой в Житомир. Ну и такие дела либо быстро раскрываются либо уходят в висяк.