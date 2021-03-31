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Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству студентки из Днепропетровщины, обнаруженной на съемной квартире во Львове со множественными ранами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что за содеянное задержанному, 19-летнему жителю Житомирской области, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую сдавали в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители напоминают, что на теле погибшей обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

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"Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству. Им оказался 19-летний житель Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ривненской и Житомирской областей задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения", - следует из сообщения.

Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция 01

Автор: 

Львов (4585) Нацполиция (16484) убийство (6488) студенты (668)


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Топ комментарии
+9
Вначале надо доказать, что именно он убил.
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
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31.03.2021 09:12
+7
Вот так вот если писка чешется это не значит, что нужно встречаться с кем попало... та даже бухать лучше в одиночестве, а то не дай бог начнется поножовщина...
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31.03.2021 08:50
+7
Фотку убийцы замылюют, а фотку жертвы выставляют на общее обозрение...
https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой

Красивая была...
Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9367
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31.03.2021 09:02
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Вот так вот если писка чешется это не значит, что нужно встречаться с кем попало... та даже бухать лучше в одиночестве, а то не дай бог начнется поножовщина...
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31.03.2021 08:50 Ответить
Чей сын, что так уверен в бездарности?
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31.03.2021 08:53 Ответить
******** этого посадить на бутылку и дать пожизненное! Чё рыло этой мразоты прячете! Все должны знать его в лицо, чтобы была проклята его семья до 7 колена!
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31.03.2021 08:54 Ответить
Фотку убийцы замылюют, а фотку жертвы выставляют на общее обозрение...
https://lviv.24tv.ua/ru/propavshuju-lvove-19-letnjuju-studentku-kriminalnye-novosti-ukrainy_n1584103 Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку нашли убитой

Красивая была...
Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9367
показать весь комментарий
31.03.2021 09:02 Ответить
Потому что то, что она мертва-факт,а вот то что он это сделал-еще не факт. Зная наших мусоров.
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31.03.2021 09:07 Ответить
Як можна на таку красу руку підняти? Убити гниду на місці, без всяких судів
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31.03.2021 09:38 Ответить
Вначале надо доказать, что именно он убил.
Известен случай в Беларуси, где рецедивист решил рассказать про свои "похождения". Точность и обстоятельность не оставляли никаких сомнений, что убийства совершил именно он. Что в этой истории поучительного? А то, что за эти убийства были расстреляны 6 (шесть) человек!
Не стоит отправлять проклятья, если не имеешь абсолютной уверенности в истинности положения дел.
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31.03.2021 09:12 Ответить
Вы говорите об Михасевиче?
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31.03.2021 09:16 Ответить
Зачем далеко ходить? За маньяка Ткача до 10-ти человек посадили, кто-то вышел с тюрьмы, а кто-то там и умер.
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31.03.2021 09:47 Ответить
За преступления, совершенные Чикатило, были осуждены двое невинных - один расстрелян, другой умер в тюрьие.
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31.03.2021 10:11 Ответить
зате жоден мусор не постраждав...
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31.03.2021 10:49 Ответить
Что то не помню такого.
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31.03.2021 10:41 Ответить
То же самое было с Оноприенко
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23.09.2021 15:08 Ответить
Вышку таким у....нам
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31.03.2021 09:03 Ответить
Авжеж я розумію, що в Україні можуть зробити винним кого завгодно, але нам потрібна смертна кара. Через 15 років вбивця вийде з тюрми, а то й раніше. А для родини дівчини життя розділилося на "до" та "після".
Кара повинна відповідати злочину!
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31.03.2021 09:11 Ответить
Порассуждаем: не пишут почему-то какой вуз. В районе кладбища раньше были корпуса и общаги мединститута, зооветеренарного.... Быстро начали работать по заявлению, не ждали 3-х дней. Задержанный (если действительно был он), даже не пустился в бега, ждал? Все странно...
P.S. Кстати об убийстве Маши Борисовой уже все "забыли", терпилу нашли, все довольны.
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31.03.2021 09:14 Ответить
Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ривненской и Житомирской областей задержали его

Я так понял он со Львова свалил домой в Житомир. Ну и такие дела либо быстро раскрываются либо уходят в висяк.
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31.03.2021 10:18 Ответить
15 лет за жизнь, даже у кацапов дают минимум 25 за убийство,а у нас убил,отсидел 15 лет и гуляй вася
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31.03.2021 09:54 Ответить
Кем будет этот "Вася" через 15 лет зоны, наверняка строгого режима? Я читал об одном случае, когда чувак, имея возможность дотянуть до моратория, сам торопил следователя, чтобы успеть быть расстрелянным.
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31.03.2021 10:14 Ответить
Я б небыл так однозначен на счет казапов. Только на вскидку дела Бухановой, Лыткиной, Караглановой. Их убийцам дали по 9 лет.
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31.03.2021 10:22 Ответить
В ОАЕ навіть за те, що подивився на дівчину довше ніж 3 секунди можуть притягнути до відповідальності за домагання. А що зроблять за вбивство, чи згвалтування...
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31.03.2021 10:14 Ответить
Что за ерунда, в 19 лет живи и радуйся, нет надо сломать жизнь себе и другим.
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31.03.2021 10:18 Ответить
И.....анько раздай патроны. Что скажешь еще
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31.03.2021 10:42 Ответить
 
 