Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней студентки, обнаруженной на съемной квартире во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству студентки из Днепропетровщины, обнаруженной на съемной квартире во Львове со множественными ранами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что за содеянное задержанному, 19-летнему жителю Житомирской области, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По данным ведомства, 30 марта в 20:30 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской во Львове, которую сдавали в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители напоминают, что на теле погибшей обнаружили множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Погибшей оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений. 30 марта с заявлением о ее исчезновении в полицию обратилась мать девушки, поэтому, она находилась в розыске.

Читайте также: На съемной квартире во Львове обнаружили тело 19-летней студентки со множественными ранами, - полиция. ФОТО

"Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника, причастного к убийству. Им оказался 19-летний житель Житомирской области. Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины совместно с коллегами из Ривненской и Житомирской областей задержали его в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении убийства и избрании ему меры пресечения", - следует из сообщения.