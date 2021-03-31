РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7243 посетителя онлайн
Новости Фото
10 307 41

Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет "кассу в МВД". Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук. ФОТО

Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет

Правоохранители отказываются допрашивать подозреваемого в квартирной краже гражданина Грузии, и неофициально заявляют, что якобы у него "касса в МВД".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Омельянчук, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ее квартиру ограбили в конце февраля. 

"У меня забрали ювелирку, сделанную руками лучшего в мире отца Сергея Омельянчука, наличные (десятки тысяч гривен) и новенький Макбук в пленке. Мне перевернули вверх ногами всю мою жизнь и перевернули даже белье. Заставили оглядываться, чувствовать незащищенность и злость", - объясняет журналистка.

"Но не это на самом деле тревожит меня. Самая жесть - это то, что я (не одна, конечно) установила имя вероятного подозреваемого, а полиция - нет. Что я за первые 12 часов после ограбления опросила не всех ли свидетелей, а полиция (насколько мне известно) - до сих пор не допросила предполагаемого вора. А самая большая несправедливость, что офицеры ВСЕХ возможных силовых структур (именно всех), как один, развели руками: "Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого "касса" в МВД. Ничем тебе не поможем ". Еще разок. Касса в Министерство внутренних дел", - пишет она.

Читайте также: В Одессе задержаны двое грабителей, со стрельбой отобравшие 900 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Вы ****** там совсем? Вы в себе ваще, пацаны? P.S. На фото: вероятный подозреваемый. Его зовут Придон Бибишадзе. Он - гражданин Грузии, который с высокой вероятностью ограбил мою квартиру, и 99,99% "вынес" в августе 2020-го квартиру на Троещине", - добавила она.

Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет кассу в МВД. Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук 01
Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет кассу в МВД. Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук 02
Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет кассу в МВД. Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук 03
Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет кассу в МВД. Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук 04

При этом журналистка уточнила, что позже на связь с ней таки вышли сотрудники МВД.

"Пообещали проверить информацию, как о том, можно ли связать квартирные кражи (мою и еще одной потерпевшей), так и о "кассе/крыше". Надеюсь на сдвиг и справедливость", - подытожила Омельянчук.

Автор: 

МВД (9320) ограбление (1369) Нацполиция (16484)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Все "гости из Грузии" работают под мусорской крышей. В Киеве еженедельная дань мусорам от 1500 до 2500 долларов с бригады. В Киеве работает около 300-т бригад грузин, т.е. по самым скромным подсчетам мусора за крышивание только квартирных воров и барсеточников из Грузии имеют 1800000 долларов ежемесячно. Но Антоша Геращенко скажет - вы все врете.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09
+18
Реформа говорите... думаете патрульные за деньги пьяных не отпускают а потом рассказывают про высокую аварийность на дорогах? Вся реформа в большинстве случаях заключается в том, что эти твари перешли на безнал. Остальные реформы закончились с уходом Деконаидзе.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09
+18
Не обижайте **********! Милиция - это и есть беззаконие и преступность, что гораздо хуже
показать весь комментарий
31.03.2021 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а что это такое- касса в мвд?
показать весь комментарий
31.03.2021 09:55 Ответить
откат с каждого дела, по идее.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:02 Ответить
касса взаимопомощи.. по сути Аваков и его мусарское мыныстерство выступает в роли соучастника всех злочинов получая процентные откаты с каждого эпизода преступлдений ранее кассы имели сначала начальники рай-гор обл увд потом стали этим промышлять замы замов департаментов МВС потом перешло к замам Министра привет Татарову кстати самый главный еврейский был кассир такой кассы в МВД у Захарченко именно Татаров тому Зеля расчитывает получать с денег мусарской партии бабло и покрывает ублюдка.. а сгеодня кассу опекает Геращенко и сам распределяет премии в кавычках бэ-мэ бэ....
показать весь комментарий
31.03.2021 10:26 Ответить
тепер зрозуміло чому зброя у населення "не на часі"
показать весь комментарий
31.03.2021 11:01 Ответить
Это то же что в Украине нет коррупции и бесплатная медицина.
Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет "кассу в МВД". Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук - Цензор.НЕТ 1912
показать весь комментарий
31.03.2021 10:02 Ответить
Схожа історія, каса в МВД - работает 13 лет и полиция кроет своих
показать весь комментарий
31.03.2021 12:41 Ответить
Хто забув, нагадаю...МУСАРА- ПІДЕР#CИ!!!
показать весь комментарий
31.03.2021 09:58 Ответить
Не обижайте **********! Милиция - это и есть беззаконие и преступность, что гораздо хуже
показать весь комментарий
31.03.2021 10:11 Ответить
Уажаемый персонал Цензор -Нет- ну нахрена вы все это собираете?
Мвд - это жулики? Или это власть? Одна новость про погибших героев, другая ,что все МВД жулики!!!! ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ!!!!?
идите в ж -пу!!!! или определитесь!
показать весь комментарий
31.03.2021 10:05 Ответить
Та не страдай! - пересмотри лучше видосики-гундосики на последние полгода.
Там все хорошо...
Там найвэлычнишый тебе расскажет про пєрємогы.
Про диджитализацию.
Про мир во всем мире.
Про страшного дядю Порошенко, которого вы разом пэрэмоглы.

Ну зачем тебе эти погибшие, эти русские батальйоны на границе, эти продажные мусора и цены на олию по 70-80 грн. за 1 л?
Смотри видосики найвэлычнишого.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:26 Ответить
Все "гости из Грузии" работают под мусорской крышей. В Киеве еженедельная дань мусорам от 1500 до 2500 долларов с бригады. В Киеве работает около 300-т бригад грузин, т.е. по самым скромным подсчетам мусора за крышивание только квартирных воров и барсеточников из Грузии имеют 1800000 долларов ежемесячно. Но Антоша Геращенко скажет - вы все врете.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09 Ответить
Добавлю: понаблюдайте летом как зерновозы останавливаются на мусорских КПП. Или оденьте жилетку и водители сами будут останавливаться и давать Вам деньги. Раньше такса была 200 грн, суточная касса такого КПП 20-30 тыс...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:15 Ответить
Антоша#Геращенко - С#КА
показать весь комментарий
31.03.2021 10:30 Ответить
"Альберт" завтра в 10 часов с Вами по вашему номеру телефона созвонятся сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной Полиции. Пожалуйста, расскажите им подробно имеющуюся у Вас информацию.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:13 Ответить
Почему не сегодня?
показать весь комментарий
31.03.2021 11:32 Ответить
Им надо подготовить место в Таращанском лесу...
От греха подальше.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:35 Ответить
даю вам время самому прийти и рассказать.
показать весь комментарий
31.03.2021 13:07 Ответить
Реформа говорите... думаете патрульные за деньги пьяных не отпускают а потом рассказывают про высокую аварийность на дорогах? Вся реформа в большинстве случаях заключается в том, что эти твари перешли на безнал. Остальные реформы закончились с уходом Деконаидзе.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:09 Ответить
А Авакян пише постіки про "украинский русский".
І покриває злодіїв, які грабують українців.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:10 Ответить
И львиная часть мусоро-воровских денег (наркота,проституция,оружие) стекается к Собакову!
показать весь комментарий
31.03.2021 10:24 Ответить
Вибачте будь ласка...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:26 Ответить
Прошу вибачення в всіх підер#сів...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:29 Ответить
Аваков, ты что-ль?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:31 Ответить
Оля-журналист прозрела. А ДО ограбления ты считала, что МВД это честнейшие профессионалы? Ювелирка, десятки тысяч, "новенький мак бук ... Журналист говоришь ... Ню, ню ...
показать весь комментарий
31.03.2021 10:34 Ответить
Вообще да-произнесенное из уст милиционеров-"Оля, ты хорошая...", означает что? Что "Оля" всегда напишет на заказ хорошую статью о "доблесной милиции"?
показать весь комментарий
31.03.2021 10:53 Ответить
Цій державі щастить, що такі як я не працюють в органах...Я б зібрав чесних працівників органів і профі в своїй справі і просто їб#шив...Їб#шив всіх злодіїв, в законі і просто, правда прийшлось би відкрити декілька цвинтарів нелегальних...Цій всій нечисті(кримінал, злодії і тд) одна дорога б була або в тюрму , або в яму ..А нечесних суддів чи ментів продажних, прокурорів просто вішав....
показать весь комментарий
31.03.2021 10:37 Ответить
цікаво, чи на довго б тебе вистачило, і скільки "чесних і профі" захотіли б мазати руки в крові...
показать весь комментарий
31.03.2021 11:08 Ответить
Не по європейські проте справедливо та і щоб досягти того рівня швидко мабуть потрібні відповідні закони, а роблять все та навпаки, дурять громадян, Європу, Америку, ...
показать весь комментарий
31.03.2021 12:54 Ответить
А что, это для кого-то новость, что полицейские, прокуроры, судьи идут на работу не на заплату? Скажем так, В Украине все перевернуто, и бизнес и ценности. Посмотрим правде в глаза- журналист подзарабатывает джинсой( Серлещу Грироришин даже хату купил), на сервисе- навяжут избыточный перечень работ, продолжать можно до бесконечности... А чем милиционеры хуже-они то же бабло хотят рубить. Даже если представить, что кто то там, кого то уволит, по результатам расселедования, из среды "народа" будут рекрутированы такие же. Печально, но факт.
показать весь комментарий
31.03.2021 10:50 Ответить
Справедливість і відповідальність може настати тільки в одному випадку - Знання та Виконання Вічних Законів Державотворення . Один з них говорить ,що КОНТРОЛЮВАТИ всі гілки влади ОСОБЛИВО СУДДІВСЬКОЇ ( чи МВС!) повинні Справжні Громадяни Країни ! Не може крадій контролювати крадія, а хабарник суддя - хабарника суддю. Це абсурд , який саме і відбувається в нашій Країні . Самі себе призначають на всі посади і самі ж себе контролюють...
показать весь комментарий
31.03.2021 11:19 Ответить
Удивляться нечему, в полиции сейчас, по моему мнению, полная вакханалия.
Честных и опытных можно пересчитать по пальцам, патрули практически исчезли с улиц, во всяком случае, нашего города. По словам приятеля, который недавно уволился из органов, работать под началом идиотов, получивших должности за деньги, стало просто невыносимо.
Раньше же такие люди даже за деньги не могли ни на что рассчитывать.
Попасть к Авакову на прием практически не реально, у него в кабинете сидят бизнесмены. Ментов он пускает к себе изредка, чтоб подписать документы.
Так что, менты выживают, снова крышуя ворье, а надеяться на их защиту не приходится.
Вот такая картина маслом.
показать весь комментарий
31.03.2021 11:20 Ответить
Днипро?
показать весь комментарий
31.03.2021 11:39 Ответить
Ні, самий Захід...
показать весь комментарий
31.03.2021 12:08 Ответить
В Днiпрi теж саме.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:02 Ответить
Не дивує.
показать весь комментарий
31.03.2021 14:31 Ответить
А іншого варіанту в нашій державі просто не бачу....Ми настільки глибоко в цій ямі, що ,як на мене, це єдиний варіант...
показать весь комментарий
31.03.2021 11:28 Ответить
Цікаво, а Міхо свій відсоток має?
показать весь комментарий
31.03.2021 11:52 Ответить
иванишвили
показать весь комментарий
31.03.2021 12:08 Ответить
А где же вице-президент с жабой Г и гадюкой Ш? В его министерстве касса-то
показать весь комментарий
31.03.2021 13:29 Ответить
 
 