Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет "кассу в МВД". Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук. ФОТО
Правоохранители отказываются допрашивать подозреваемого в квартирной краже гражданина Грузии, и неофициально заявляют, что якобы у него "касса в МВД".
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Омельянчук, информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что ее квартиру ограбили в конце февраля.
"У меня забрали ювелирку, сделанную руками лучшего в мире отца Сергея Омельянчука, наличные (десятки тысяч гривен) и новенький Макбук в пленке. Мне перевернули вверх ногами всю мою жизнь и перевернули даже белье. Заставили оглядываться, чувствовать незащищенность и злость", - объясняет журналистка.
"Но не это на самом деле тревожит меня. Самая жесть - это то, что я (не одна, конечно) установила имя вероятного подозреваемого, а полиция - нет. Что я за первые 12 часов после ограбления опросила не всех ли свидетелей, а полиция (насколько мне известно) - до сих пор не допросила предполагаемого вора. А самая большая несправедливость, что офицеры ВСЕХ возможных силовых структур (именно всех), как один, развели руками: "Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого "касса" в МВД. Ничем тебе не поможем ". Еще разок. Касса в Министерство внутренних дел", - пишет она.
"Вы ****** там совсем? Вы в себе ваще, пацаны? P.S. На фото: вероятный подозреваемый. Его зовут Придон Бибишадзе. Он - гражданин Грузии, который с высокой вероятностью ограбил мою квартиру, и 99,99% "вынес" в августе 2020-го квартиру на Троещине", - добавила она.
При этом журналистка уточнила, что позже на связь с ней таки вышли сотрудники МВД.
"Пообещали проверить информацию, как о том, можно ли связать квартирные кражи (мою и еще одной потерпевшей), так и о "кассе/крыше". Надеюсь на сдвиг и справедливость", - подытожила Омельянчук.
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Мвд - это жулики? Или это власть? Одна новость про погибших героев, другая ,что все МВД жулики!!!! ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ? КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ!!!!?
идите в ж -пу!!!! или определитесь!
Там все хорошо...
Там найвэлычнишый тебе расскажет про пєрємогы.
Про диджитализацию.
Про мир во всем мире.
Про страшного дядю Порошенко, которого вы разом пэрэмоглы.
Ну зачем тебе эти погибшие, эти русские батальйоны на границе, эти продажные мусора и цены на олию по 70-80 грн. за 1 л?
Смотри видосики найвэлычнишого.
От греха подальше.
І покриває злодіїв, які грабують українців.
Честных и опытных можно пересчитать по пальцам, патрули практически исчезли с улиц, во всяком случае, нашего города. По словам приятеля, который недавно уволился из органов, работать под началом идиотов, получивших должности за деньги, стало просто невыносимо.
Раньше же такие люди даже за деньги не могли ни на что рассчитывать.
Попасть к Авакову на прием практически не реально, у него в кабинете сидят бизнесмены. Ментов он пускает к себе изредка, чтоб подписать документы.
Так что, менты выживают, снова крышуя ворье, а надеяться на их защиту не приходится.
Вот такая картина маслом.