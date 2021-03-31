Мне намекнули, что подозреваемый в ограблении моей квартиры Бибишадзе имеет "кассу в МВД". Правоохранители обещают проверить информацию, - журналистка Омельянчук. ФОТО

Правоохранители отказываются допрашивать подозреваемого в квартирной краже гражданина Грузии, и неофициально заявляют, что якобы у него "касса в МВД".

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Ольга Омельянчук, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ее квартиру ограбили в конце февраля.

"У меня забрали ювелирку, сделанную руками лучшего в мире отца Сергея Омельянчука, наличные (десятки тысяч гривен) и новенький Макбук в пленке. Мне перевернули вверх ногами всю мою жизнь и перевернули даже белье. Заставили оглядываться, чувствовать незащищенность и злость", - объясняет журналистка.

"Но не это на самом деле тревожит меня. Самая жесть - это то, что я (не одна, конечно) установила имя вероятного подозреваемого, а полиция - нет. Что я за первые 12 часов после ограбления опросила не всех ли свидетелей, а полиция (насколько мне известно) - до сих пор не допросила предполагаемого вора. А самая большая несправедливость, что офицеры ВСЕХ возможных силовых структур (именно всех), как один, развели руками: "Извини, Оля, ты хорошая. Но у твоего подозреваемого "касса" в МВД. Ничем тебе не поможем ". Еще разок. Касса в Министерство внутренних дел", - пишет она.

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"Вы ****** там совсем? Вы в себе ваще, пацаны? P.S. На фото: вероятный подозреваемый. Его зовут Придон Бибишадзе. Он - гражданин Грузии, который с высокой вероятностью ограбил мою квартиру, и 99,99% "вынес" в августе 2020-го квартиру на Троещине", - добавила она.









При этом журналистка уточнила, что позже на связь с ней таки вышли сотрудники МВД.

"Пообещали проверить информацию, как о том, можно ли связать квартирные кражи (мою и еще одной потерпевшей), так и о "кассе/крыше". Надеюсь на сдвиг и справедливость", - подытожила Омельянчук.