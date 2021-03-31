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Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против "выборочного карантина". ФОТОрепортаж

В Ужгороде предприниматели вышли на акцию протеста против выборочного карантина. Мероприятие состоялось на площади Народной в Ужгороде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что на акции присутствуют около 50 человек.

Также на месте протеста за общественным порядком следят полицейские.

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Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против выборочного карантина 01
Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против выборочного карантина 02
Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против выборочного карантина 03

Автор: 

карантин (16729) предприниматели (1234) протест (5858) Ужгород (434) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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О, продавцы шмурдяка под названием "кофий" пратестують.. ыканмика апасносте!!!
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31.03.2021 10:22 Ответить
Просто вони не знають пліпорції кохвею і води. Навіть розчинна кава виходить смачною.
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31.03.2021 10:28 Ответить
Зе - придёт порядок наведет!!!
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31.03.2021 10:23 Ответить
Был очень удивлён два года назад когда практически все ЧПшники, которых я знал рассказывали что Петя разворовал всю страну и пора уже что то менять... По ходу изменили! Чем не довольны?!
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31.03.2021 10:28 Ответить
Вони думали хуже нібудіт.
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31.03.2021 10:29 Ответить
а нагадайте лошарикам за кого вони голосували, і чим вони керувалися при виборі кандидатів
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31.03.2021 10:35 Ответить
А Вы думаете они что то поймут? Их соседи на выходных за Вирастюка голосовали!
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31.03.2021 10:38 Ответить
Якого хєра ви на площу позбігались, торгаші довбані? Ви що, забули за кого голосували два роки тому? Брись звідти!
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31.03.2021 10:58 Ответить
Ну? А где Европа? Ведь в Европу прем семимильными шагами. Тарифы Европейские, штрафы тоже... А где полицаи с дубинками, водометы и гранаты слезоточивые? В Европе только так отвечают "самозанятым".
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31.03.2021 11:09 Ответить
 
 