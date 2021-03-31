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Предприниматели в Ужгороде вышли на протест против "выборочного карантина". ФОТОрепортаж
В Ужгороде предприниматели вышли на акцию протеста против выборочного карантина. Мероприятие состоялось на площади Народной в Ужгороде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что на акции присутствуют около 50 человек.
Также на месте протеста за общественным порядком следят полицейские.
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