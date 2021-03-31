Военный мобильный госпиталь в Часовом Яру в рамках инициативы "Допомога Схід" получил современное хирургическое оборудование, - Наев. ФОТОрепортаж

Медицинское оборудование общей стоимостью около 400 тыс. гривен будет работать в хирургическом отделении военного мобильного госпиталя в городе Часов Яр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

Отмечается, что это позволит военным врачам более качественно делать сложные хирургические операции как защитникам Украины, участвующим в операции Объединенных сил, так и жителям населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, расположенных на линии разграничения.

Так, участники международной стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід" привезли из Франции операционный стол, мобильный рентген аппарат и много другого медицинского оборудования.

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По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, новое оборудование является крайне необходимым для эффективной работы военных врачей.

"В частности, это касается современного коагулятора, который медики будут использовать в хирургии для разрезов и остановки кровотечения. Его особенность - возможность "прижигать" сосуды, то есть быстро останавливать кровотечение и не наносить вред внутренним органам пациента", - объяснил он.

Данный военный мобильный госпиталь имеет самый большой участок ответственности, которая включает часть Донецкой и Луганской области. В районе его ответственности работают врачебно-сестринские бригады в Светлодарске, Попасной, Бахмуте и Торецке. Медики именно этого госпиталя первыми принимали раненых из Донецкого аэропорта и Дебальцево.

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