Военный мобильный госпиталь в Часовом Яру в рамках инициативы "Допомога Схід" получил современное хирургическое оборудование, - Наев. ФОТОрепортаж
Медицинское оборудование общей стоимостью около 400 тыс. гривен будет работать в хирургическом отделении военного мобильного госпиталя в городе Часов Яр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что это позволит военным врачам более качественно делать сложные хирургические операции как защитникам Украины, участвующим в операции Объединенных сил, так и жителям населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, расположенных на линии разграничения.
Так, участники международной стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід" привезли из Франции операционный стол, мобильный рентген аппарат и много другого медицинского оборудования.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, новое оборудование является крайне необходимым для эффективной работы военных врачей.
"В частности, это касается современного коагулятора, который медики будут использовать в хирургии для разрезов и остановки кровотечения. Его особенность - возможность "прижигать" сосуды, то есть быстро останавливать кровотечение и не наносить вред внутренним органам пациента", - объяснил он.
Данный военный мобильный госпиталь имеет самый большой участок ответственности, которая включает часть Донецкой и Луганской области. В районе его ответственности работают врачебно-сестринские бригады в Светлодарске, Попасной, Бахмуте и Торецке. Медики именно этого госпиталя первыми принимали раненых из Донецкого аэропорта и Дебальцево.
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