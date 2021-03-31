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Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ. ФОТОрепортаж

Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Славянске скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, злоумышленники планировали совершение диверсий на территории региона.

Установлено, что тайник в 2014 году устроил участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске. В тайнике, найденном на территории его частного дома, правоохранители обнаружили: 1 кг тротила, 2 электродетонатора, четыре мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, 6 гранатометных выстрелов, 3 гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд и почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ 01
Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ 02
Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ 03
Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ 04
Арсенал средств поражения выявлен в Славянске. Террористы планировали диверсии на территории региона, - СБУ 05

Автор: 

взрывчатка (844) СБУ (19916) Донецкая область (9710) диверсия (300) Славянск (2577)


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дверь в безопасности!
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31.03.2021 11:21 Ответить
уточнять надо. дверь Шапитолия...
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31.03.2021 11:32 Ответить
По-меньше рекламы, работать без огласки. Будет больше эффекта.
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31.03.2021 11:28 Ответить
Нажаль у цієї влади з цим проблеми. А у минулої влади з цим було занадто добре... Треба десь по середині. Бо люди щось швидко забувають про війну і загиблих на ній(
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31.03.2021 12:15 Ответить
...МПМ (малая прилипающая мина)...ЗЗ-1 из состава ВЗЗ-1...работал спецназ...
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31.03.2021 12:18 Ответить
хазяЇн мля !
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31.03.2021 13:21 Ответить
Это всё нужно складывать в одном месте и аккуратно упаковывать. Чтобы позже раздавать в Калуге и Перми
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31.03.2021 13:34 Ответить
 
 