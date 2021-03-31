Довыборы в Раду: на Прикарпатье вторые сутки не проводится подсчет голосов, - ЧЕСНО. ФОТО
На Прикарпатье на избирательном округе №87 вторые сутки не осуществляется подсчет голосов избирателей по причине отсутствия членов окружной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение ЧЕСТНО на своей странице в Фейсбуке.
"Начало рабочего дня. Вторые сутки нет членов ОИК и не происходит подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.
Здесь отмечают, что члены УИК устали стоять на улице в ожидании, и их под зданием уже нет.
"И здесь есть ряд вопросов. Что в это время происходит с бюллетенями и протоколами? Где эти бюллетени и протоколы? И кто ответит за то, что вторые сутки нет бесперерывного заседания ОИК", - отметили в ЧЕСТНО.
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Бабло вгатили у бігморди та інет рекламу, але забули, що місцеві їх знають та штиняюче нутро не відмити та дорогами від "Шевченка" не купити...
порахувати пару тис булетнів то питання на пару годин. з такою то явкою
Нюанс в том, что объявляется не перерыв в заседании, а ТЕХНИЧЕСКИЙ перерыв, сейфы, шкафы и комнаты опечатываются и СНАРУЖИ выставляется пост ВООРУЖЕННОЙ полиции, а при необходимости, по ТРЕБОВАНИЮ Головы комиссии или его зама, дополнительно выставляется вооруженная охрана СБУ.
А Закон вам надо читать внимательнее.
А Кивалов? А Охендовский при Януковиче и при Порошенко?
Не первые выборы. Честными они были только один раз - досрочные, в 1994-м году.