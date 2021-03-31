Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В столице оперативники задержали группу валютных мошенников, которые обманули киевлянку на 1,5 миллиона гривен. Сообщники разместили объявление в сети интернет о выгодном курсе валют и арендовали помещение, где ждали "клиента". Во время задержания злоумышленников, один из них оказал сопротивление полицейскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В столичную полицию поступило сообщение от женщины о том, что на Голосеевском проспекте при обмене валют работница заведения забрала у нее свыше 54 тыс. долларов США и убежала. Для задержания и отработки информации дежурный немедленно направил по указанному адресу оперативников столичного главка и работников территориального подразделения.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полицейские установили, что к совершению преступления причастны три человека.

"Один из сообщников разместил в интернете объявление о выгодном курсе обмена иностранной валюты и координировал "бизнес". Женщина арендовала помещение под обменник и выполняла роль работницы заведения. Третий фигурант, ожидавший на улице, помогал женщине быстро скрыться", - уточнил Крищенко.

Потерпевшая обратила внимание на объявление об обмене валюты по "выгодному" курсу и позвонила мошенникам. Правонарушитель назвал адрес обменника, куда нужно приехать с деньгами.

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"После того, как фигурантка получила от потерпевшей более 54 тыс. долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который был на мотоцикле. Оперативники быстро догнали злоумышленников. Во время задержания один из них оказал сопротивление полицейскому и нанес телесные повреждения. По факту умышленного нанесения работнику правоохранительного органа телесных повреждений возбуждено уголовное производство по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины ", - сообщил руководитель столичного главка.







Злоумышленниками оказались ранее не судимые жители Киевщины: мужчины 1975 и 1981 года рождения и 37-летняя женщина. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

"В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Киева", - добавил Крищенко.

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