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Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В столице оперативники задержали группу валютных мошенников, которые обманули киевлянку на 1,5 миллиона гривен. Сообщники разместили объявление в сети интернет о выгодном курсе валют и арендовали помещение, где ждали "клиента". Во время задержания злоумышленников, один из них оказал сопротивление полицейскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В столичную полицию поступило сообщение от женщины о том, что на Голосеевском проспекте при обмене валют работница заведения забрала у нее свыше 54 тыс. долларов США и убежала. Для задержания и отработки информации дежурный немедленно направил по указанному адресу оперативников столичного главка и работников территориального подразделения.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, полицейские установили, что к совершению преступления причастны три человека.

"Один из сообщников разместил в интернете объявление о выгодном курсе обмена иностранной валюты и координировал "бизнес". Женщина арендовала помещение под обменник и выполняла роль работницы заведения. Третий фигурант, ожидавший на улице, помогал женщине быстро скрыться", - уточнил Крищенко.

Потерпевшая обратила внимание на объявление об обмене валюты по "выгодному" курсу и позвонила мошенникам. Правонарушитель назвал адрес обменника, куда нужно приехать с деньгами.

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"После того, как фигурантка получила от потерпевшей более 54 тыс. долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который был на мотоцикле. Оперативники быстро догнали злоумышленников. Во время задержания один из них оказал сопротивление полицейскому и нанес телесные повреждения. По факту умышленного нанесения работнику правоохранительного органа телесных повреждений возбуждено уголовное производство по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины ", - сообщил руководитель столичного главка.

Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция 01
Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция 02
Задержана группа мошенников, отобравших у киевлянки $54 тыс. под видом обмена валюты по выгодному курсу, - Нацполиция 03

Злоумышленниками оказались ранее не судимые жители Киевщины: мужчины 1975 и 1981 года рождения и 37-летняя женщина. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

"В рамках досудебного расследования мы проверяем причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Киева", - добавил Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У киевлянина отобрали 30 тыс. долл. под видом обмена валюты, преступник задержан, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

валюта (3072) Киев (25568) мошенничество (1229) Нацполиция (16485) обмен валюты (54)


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Топ комментарии
+2
там зависит от "обработки" клиента - надо просто ну как бы объяснить шо у тя будет касса в минусе, а у него - выгодно будет. психология же.
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31.03.2021 12:05
+2
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь! (с)
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31.03.2021 12:22
+1
Уверен, барышня, которая несла бабосики, тоже так думала до поры до времени...
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20.07.2021 07:59
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лохи завжди годують "прєдпріімчівих людєй"
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31.03.2021 11:58 Ответить
там зависит от "обработки" клиента - надо просто ну как бы объяснить шо у тя будет касса в минусе, а у него - выгодно будет. психология же.
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31.03.2021 12:05 Ответить
наняла бы охрану, у тех же мусо, то есть мент, то есть ну все поняли

"После того, как фигурантка получила от потерпевшей более 54 тыс. долларов США, она вышла с деньгами через отдельный выход к своему сообщнику, который был на мотоцикле. Оперативники быстро догнали злоумышленников. Источник: https://censor.net/ru/p3256703\\\\\\\\\\\\\

Ага, товарищи как будто ждали за углом? тогда вопрос - че не сказано шо мошонников "пасли"? на мотике скрыться это каждый колхозник знает как - скушал банку самогона и выкрутил ручку газа(Путин, не завидуй)))
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31.03.2021 12:03 Ответить
Чую грошиків своїх вона не побачить, плата за швидке затримання.
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31.03.2021 12:10 Ответить
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь! (с)
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31.03.2021 12:22 Ответить
Нда....
После того, как я поменял купоны на рубли по выгодному курсу у простецкой бабки на базаре на Центральном стадионе - я больше таким не занимаюсь....
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31.03.2021 12:22 Ответить
Після того як касирка вийшла через окремий вхід, жінка викликала аваківців, які так швидко приїхали, що аж наздогнали злочинців. Фантастика якась). Так просто погодились повернути жінці таку суму? Мабуть там було 100тис дол.
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31.03.2021 14:20 Ответить
ахахах поешь гречки на воде лошица..ой мама 54к
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31.03.2021 14:29 Ответить
Всегда удивляло откуда у идиотов такие большие деньги берутся? Для простых людей большие!
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31.03.2021 14:44 Ответить
Уверен, барышня, которая несла бабосики, тоже так думала до поры до времени...
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20.07.2021 07:59 Ответить
 
 