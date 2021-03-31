Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 30 марта, в Николаеве местный житель после ссоры с бывшей сожительницей забаррикадировался в квартире с боевой гранатой. Полиции пришлось пойти на штурм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, по данным полиции, 30 марта, около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителем произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего он пошел на улицу во двор многоэтажных домов по пр. Центральном в Николаеве.

На место происшествия немедленно прибыли руководство ГУНП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа. В это время, злоумышленник уже закрылся в своей квартире.

Полицейские оцепили район возможной опасности и штурмом взяли квартиру николаевца. Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой.

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, задержан в порядке ст. 208 УПК.

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Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, после проведения которых возможна дополнительная квалификация действий задержанного.











Фото: сайт полиции