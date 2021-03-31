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Новости Фото Силовики
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Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера, 30 марта, в Николаеве местный житель после ссоры с бывшей сожительницей забаррикадировался в квартире с боевой гранатой. Полиции пришлось пойти на штурм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Так, по данным полиции, 30 марта, около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителем произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего он пошел на улицу во двор многоэтажных домов по пр. Центральном в Николаеве.

На место происшествия немедленно прибыли руководство ГУНП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа. В это время, злоумышленник уже закрылся в своей квартире.

Полицейские оцепили район возможной опасности и штурмом взяли квартиру николаевца. Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой.

Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 01

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, задержан в порядке ст. 208 УПК.

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Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, после проведения которых возможна дополнительная квалификация действий задержанного.

Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 02
Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 03
Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 04
Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 05
Пришлось пойти на штурм: полиция и спецназ задержали жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой 06
Фото: сайт полиции

граната (1001) Николаев (2153) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) спецназ (617) штурм (525)


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Топ комментарии
+7
надурковал на реальный срок - не зря называют таких - бакланами
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31.03.2021 12:10
+4
Ну забаррикодировался с гранатой и что, почему не взорвал. Такое впечатление что разыгрывают бурную деятельность.
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31.03.2021 12:13
+4
якщо білше ні з ким барикадуватись, то можна й з гранатою
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31.03.2021 12:13
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надурковал на реальный срок - не зря называют таких - бакланами
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31.03.2021 12:10 Ответить
по ріці, по ріці
качки пливуть,
молоді бакланці
в лазню ідуть!
гей, не біда,
горе - не біда,
бакланці зібралися з нашого села!
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31.03.2021 12:17 Ответить
Ну забаррикодировался с гранатой и что, почему не взорвал. Такое впечатление что разыгрывают бурную деятельность.
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31.03.2021 12:13 Ответить
граната , возможно, принесена мусорами ...
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31.03.2021 12:22 Ответить
якщо білше ні з ким барикадуватись, то можна й з гранатою
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31.03.2021 12:13 Ответить
Чесно кажучи, ця новина не достойна навіть публікуватися. Ну може напився, любовна трагедія у чоловіка. Злочин - лише граната. Давайте вже пишіть, як ліфти обригують - теж злочин.
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31.03.2021 12:17 Ответить
всяку куйню вываливают в интернет
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31.03.2021 12:21 Ответить
жаль, что не ликвидировал ни одногт мусорского вылупка,
новость была бы интереснее
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31.03.2021 12:24 Ответить
Противники легализации оружия - ваш выход!
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31.03.2021 13:23 Ответить
В подмосковном поселке Новые Вешки 61-летний Владимир Барданов, директоре фирмы по оптово-розничной торговле и строительству, в течние 9 часов
вел бой в одиночку с бандами "росгвардия" и "ФСБ". Он погиб, получив ранение и сгорев в возникшем пожаре
«Мытищинский стрелок» так и не сдался , погиб при пожаре. Кремлевские пропагандисты уже отрицают применение гранатометов при штурме дома. Вранье у них ещё с Беслана
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31.03.2021 13:53 Ответить
Ой дуркоооо... Таких бивших буде ще дуже багато... А от на бутилку можна було й не сідати... Ну вже пізно...
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31.03.2021 13:54 Ответить
 
 