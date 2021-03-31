Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Саид Джавид опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. В разделе "Движимое имущество" он указал африканского льва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на данные НАПК.

Депутат указал, что имеет в общей собственности квартиры в Харькове площадями 64,8 кв. м и 255,7 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 1043,4 кв. м. Джавид владеет нежилыми помещениями площадями 68,1 и 934,2 кв. м в Одессе, квартирой в Харькове площадью 70,6 кв. м, паркоместом в Харькове. Также Джавид арендует у гражданки Украины Ирины Бандурки нежилые помещения площадью 556,9 кв. м в Харькове.

Жена депутата имеет в общей собственности земельный участок и жилой дом в Харькове.

Также как объект незавершенного строительства депутат задекларировал нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, которое находится в его субаренде. При этом указанное помещение у Харьковского горсовета арендует гражданка Кристина Ткаленко.

Также Джаид указал в декларации животное — льва африканского чипованного, которого приобрел в мае 2017 года. Стоимость животного депутат не указал.

С июня 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, принадлежащего гражданину Украины Саиду Халиду Пахлавану.

Депутат владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс", руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".

Зарплату депутат не указал. В качестве дохода он отметил 60 тыс. грн от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Наличными Джавид хранит 2,5 млн грн.

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Отметим, что в декларации за 2019 год Джавид указывал наличными 5 млн грн.



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