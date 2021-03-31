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Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Саид Джавид опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. В разделе "Движимое имущество" он указал африканского льва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на данные НАПК.

Депутат указал, что имеет в общей собственности квартиры в Харькове площадями 64,8 кв. м и 255,7 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 1043,4 кв. м. Джавид владеет нежилыми помещениями площадями 68,1 и 934,2 кв. м в Одессе, квартирой в Харькове площадью 70,6 кв. м, паркоместом в Харькове. Также Джавид арендует у гражданки Украины Ирины Бандурки нежилые помещения площадью 556,9 кв. м в Харькове.

Жена депутата имеет в общей собственности земельный участок и жилой дом в Харькове.

Также как объект незавершенного строительства депутат задекларировал нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, которое находится в его субаренде. При этом указанное помещение у Харьковского горсовета арендует гражданка Кристина Ткаленко.

Также Джаид указал в декларации животное — льва африканского чипованного, которого приобрел в мае 2017 года. Стоимость животного депутат не указал.

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва 01

С июня 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, принадлежащего гражданину Украины Саиду Халиду Пахлавану.

Депутат владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс", руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва 02

Зарплату депутат не указал. В качестве дохода он отметил 60 тыс. грн от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Наличными Джавид хранит 2,5 млн грн.

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Отметим, что в декларации за 2019 год Джавид указывал наличными 5 млн грн.

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва 03
Фото: соцсети

декларация (1359) Харьков (7507) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+19
Куда не плюнь, а в потомственного запорожского козака попасть можно. То в Рабиновича, то в Бойко. Вот ешё один, - Саид Джавид.
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31.03.2021 12:34
+16
Каждому жопоблоковцу по льву!
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31.03.2021 12:30
+16
пусть будет.. может когда то ему башню отгрызёт
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31.03.2021 12:31
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Каждому жопоблоковцу по льву!
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31.03.2021 12:30 Ответить
коти хорошие только когда маленькие, а когда вырастают, до размеров льва, становятся бяками
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31.03.2021 13:06 Ответить
В 1980 году все умилялись Кингу(льву),живущему в квартире Берберовых в Баку. Все улыбались, глядя на сидящего льва на унитазе и убегающего от маленькой, но шумной собачки - громче всех лает, значит главная.
Чем кончилось можете прочитать здесь https://www.trend.az/life/interesting/1664069.html
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31.03.2021 13:42 Ответить
А с рускаязічной чельстью по два
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31.03.2021 13:38 Ответить
краще-по гіляці.
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31.03.2021 18:20 Ответить
Україна просто територія, а не держава.
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31.03.2021 12:30 Ответить
Досить транслювати російську пропаганду на цей форум.
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31.03.2021 12:33 Ответить
Путин - *****. Ну-ка повтори.
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31.03.2021 12:36 Ответить
Вали отсюда шариков.
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31.03.2021 12:36 Ответить
а ти гавноїд кацапський
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31.03.2021 12:43 Ответить
то реинкарнация кернеса!
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31.03.2021 12:30 Ответить
Та не.кернес крыса.
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31.03.2021 12:38 Ответить
пусть будет.. может когда то ему башню отгрызёт
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31.03.2021 12:31 Ответить
ні в якому разі... ви думаєте Саїд може напасти на лева??? тварину буде шкода.... хоча хто з них більша тваринна, ще не зрозуміло....
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31.03.2021 12:46 Ответить
нужно будет льву сказать, что убийство депутата ОПЗЖ путём съедания, в Украине уголовно не наказуемо..
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31.03.2021 12:31 Ответить
... а т.к. львы вообще очень доверчивые как и все кошачьи, можно его уверить, что съедание депутатов ОПЗЖ весьма полезно для пищеварения
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31.03.2021 20:05 Ответить
Давно обосновался? Везёт мне на эти дела!Я ведь ещё в госпитале зарок себе дал-получу увольнительную и домой прямиком,никаких там историй! Двоих таких откопал - ничего… Третий попался! Выкопал - а он меня же за горло. Бандит оказался. Его свои же зарыли. Еле отбился. Вот сейчас тебя отрою, и будь здоров!
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31.03.2021 12:32 Ответить
на курточку откармливает?
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31.03.2021 12:32 Ответить
Скоро рабів поичнуть декларувати
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31.03.2021 12:32 Ответить
надеюсь лев перестанет хромать и окусит голову животному
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31.03.2021 12:34 Ответить
100% этот афганец контролирует трафик наркоты из Афгана через Украину..
может СБУ напряжется и изучит кандидата на "львиный обед"?!..
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31.03.2021 12:34 Ответить
у него медфирма, сбу охраняет, он харчует мусоров из сбу
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31.03.2021 12:38 Ответить
Куда не плюнь, а в потомственного запорожского козака попасть можно. То в Рабиновича, то в Бойко. Вот ешё один, - Саид Джавид.
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31.03.2021 12:34 Ответить
Как там у Вл.Войновича: кошка домашняя, средней пушистости
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31.03.2021 12:36 Ответить
по сути опзж такое же говно, как и партия членограя
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31.03.2021 12:36 Ответить
я бачу, швиденько забувся Кінг-2 Берберових...
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31.03.2021 12:37 Ответить
колись цiй зажОпнiй нахабнiй тваринi саiду лев вiдгризе її тупу голову...
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31.03.2021 12:39 Ответить
100% цей Саїд залишиться і без балди і без яєць 🤣
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31.03.2021 13:33 Ответить
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31.03.2021 13:52 Ответить
На Барабане раньше была афганская площадка,сейчас ,наверно, только название местоположения осталось.ОПЗЖ увлекается экзотикой в Харькове.Там и Фельдман не лучше.Харьков -болото ватных лягушек.Нацкорпус и ПС упустили ватных лягушек на размножение.Патриоты любят гадить в песочницах столичных и любят высокое искусство на стенах и дверях ОП.
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31.03.2021 12:45 Ответить
У харкові не знайшлося пюдини щоб депутатом обрати окрім цього українця саіда джавіта.Який лохторат такі й депутати.
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31.03.2021 12:57 Ответить
У задекларованого харківським міським депутатом-арабом від ОПЗЖ африканського лева, як вбачається, відслідковується захворювання (травма?..) правої передньої лапи. Він кульгає.
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31.03.2021 13:01 Ответить
Скільки у харкові того народу який представляє цей депутат? Щи він від всієї обісьцяної харковати?
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31.03.2021 13:08 Ответить
Обоих зверей в асканию-нова в особый вольер
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31.03.2021 13:13 Ответить
Тварину жалко... Я про лева.
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31.03.2021 13:16 Ответить
При совке в Баку тоже одна семейка львов держала... итог плачевен...скальп с живого хозяина лев снял...
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31.03.2021 13:23 Ответить
В Баку всю сім'ю лев ( там був самець ) загриз
а в Харкові самка- львиця .
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31.03.2021 13:36 Ответить
Угу, эта и соседей завалит....
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31.03.2021 16:05 Ответить
совет придурку из ЖОПА-блока - "ты главное не корми ее"... все будет путём.
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31.03.2021 13:40 Ответить
Хозяева жизни!!!!! С- ка еще и с бородой!!!! То лысые то бородатые!!
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31.03.2021 13:49 Ответить
Какие дебилы голосовали за вот это?
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31.03.2021 13:53 Ответить
харьковские ватные ..
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31.03.2021 14:16 Ответить
"спасибо" харьковской вате ...а льву приятного апетита !
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31.03.2021 14:14 Ответить
Пролезла таки гнидота. Заклеил тварь своими бигмордами в стиле рыгов всю салтовку - быдло и проголосовало.
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31.03.2021 14:21 Ответить
истинный укр прям мего хохол..нищий видно...сало любит...прям коммуняка..не по талмуду живет ктооно от куда оно ай шайтан
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31.03.2021 14:23 Ответить
Он ханского рода им положено иметь тигров и львов по статусу. Но внесение в декларацию - это "исключительный цинизм", и кто такое ему насоветовал.?Спросите у мустафы или наема, они оба оттуда. А что в п артии, ну это за авторитет среди беженцев.
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31.03.2021 15:18 Ответить
а вообще - то. Абдулла - " Саид ! не ищи Джавгета у сухого ручья, его там нет". Зарегистрировал Саид льва, а оказалась львица. Бывает.
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31.03.2021 15:21 Ответить
Второй особенно "особенный" город и жители особенные,хотя до донецких народов не дотягивают.
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31.03.2021 16:40 Ответить
Добыча к лёве сама пришла. Тупая.
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31.03.2021 16:42 Ответить
Горный козел завел льва!
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31.03.2021 17:26 Ответить
Взрослый лев способен съесть 25-30 килограммов мяса за один присест, а затем добавить килограммов пятнадцать при следующей кормежке на ход ноги четырех лапому , ну и конечно +2-х -ногим... В это убогое время..
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31.03.2021 17:41 Ответить
Перед выборами приезжал к нам в детскую секцию, за себя агитировать, про какие то страховки и прививки спортсменам рассказывал, и прочую пургу нес. про льва кстати ни слова. Но нашим харьковским идиотам норм, прокатило и ОПЗЖ со львом. Осенью Допу мэром выберут.
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31.03.2021 18:46 Ответить
Депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Саід Джавід задекларував живого африканського лева - Цензор.НЕТ 5281
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31.03.2021 19:27 Ответить
Чмо черножопое, депутат, избранный харьковчанами. ******, не менее, что этот цыган, что харьковчане
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31.03.2021 19:55 Ответить
А лев ли это? Возможно (см. последнее предложение).
Львиная грива - самая узнаваемая особенность вида. Она начинает расти, когда хищникам около года, а заканчивает примерно в четыре. У старых львов грива самая шикарная. Цвет ее меняется и темнеет с возрастом.
Наличие, отсутствие, цвет и размер гривы связаны с генетикой, половым созреванием, климатом и выработкой тестостерона. Эмпирическое правило гласит, что более темная, более полная грива указывает на более здоровое животное.
Так зачем же львам такая "шевелюра"? Ответ довольно прост - для доминирования. Будь то привлечение самок или "устранение" конкурентов в других самцах. Известно, что самки предпочитают самцов с наиболее густыми и темными гривами в качестве «мужей».
Интересно, что азиатские львы обычно имеют более редкую гриву по сравнению со своими африканскими сородичами.

Львы с наиболее черными гривами - это альфа-самцы. Уровень тестостерона у темноволосого хищника выше, а у его детенышей больше шансов выжить, а также восстановиться после ран.
Между прочим, если кастрировать самца Льва, его грива выпадет.
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31.03.2021 20:27 Ответить
Це дуже добре,що цей організм любить великих котиків і є дупоблоківцем. Перспектива - мрія! Сподіваюся,що котик виросте сильним і не зіпсованим цивілізацією.....
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31.03.2021 23:57 Ответить
зря он его так похлопывает
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01.04.2021 03:00 Ответить
он думает, что он сам лев.
но лев скажет ещё своё слово, и "хозяин" станет легкой закуской.
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01.04.2021 15:54 Ответить
Саид Джавид- депутат..... Ну настоящий украинец.Болеет всей душой за СВОЮ страну....
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12.07.2021 18:11 Ответить
 
 