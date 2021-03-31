Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Саид Джавид задекларировал живого африканского льва. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Саид Джавид опубликовал декларацию о доходах за 2020 год. В разделе "Движимое имущество" он указал африканского льва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на данные НАПК.
Депутат указал, что имеет в общей собственности квартиры в Харькове площадями 64,8 кв. м и 255,7 кв. м, жилой дом в Харькове площадью 1043,4 кв. м. Джавид владеет нежилыми помещениями площадями 68,1 и 934,2 кв. м в Одессе, квартирой в Харькове площадью 70,6 кв. м, паркоместом в Харькове. Также Джавид арендует у гражданки Украины Ирины Бандурки нежилые помещения площадью 556,9 кв. м в Харькове.
Жена депутата имеет в общей собственности земельный участок и жилой дом в Харькове.
Также как объект незавершенного строительства депутат задекларировал нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, которое находится в его субаренде. При этом указанное помещение у Харьковского горсовета арендует гражданка Кристина Ткаленко.
Также Джаид указал в декларации животное — льва африканского чипованного, которого приобрел в мае 2017 года. Стоимость животного депутат не указал.
С июня 2009 года депутат пользуется автомобилем Bentley Continental 2006 года выпуска, принадлежащего гражданину Украины Саиду Халиду Пахлавану.
Депутат владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс", руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".
Зарплату депутат не указал. В качестве дохода он отметил 60 тыс. грн от предоставления в аренду имущества, 288,9 тыс. грн от предоставления в аренду имущества ООО "Вайн Хантерс" и 228,9 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. Наличными Джавид хранит 2,5 млн грн.
Отметим, что в декларации за 2019 год Джавид указывал наличными 5 млн грн.
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может СБУ напряжется и изучит кандидата на "львиный обед"?!..
українцясаіда джавіта.Який лохторат такі й депутати.
а в Харкові самка- львиця .
Львиная грива - самая узнаваемая особенность вида. Она начинает расти, когда хищникам около года, а заканчивает примерно в четыре. У старых львов грива самая шикарная. Цвет ее меняется и темнеет с возрастом.
Наличие, отсутствие, цвет и размер гривы связаны с генетикой, половым созреванием, климатом и выработкой тестостерона. Эмпирическое правило гласит, что более темная, более полная грива указывает на более здоровое животное.
Так зачем же львам такая "шевелюра"? Ответ довольно прост - для доминирования. Будь то привлечение самок или "устранение" конкурентов в других самцах. Известно, что самки предпочитают самцов с наиболее густыми и темными гривами в качестве «мужей».
Интересно, что азиатские львы обычно имеют более редкую гриву по сравнению со своими африканскими сородичами.
Львы с наиболее черными гривами - это альфа-самцы. Уровень тестостерона у темноволосого хищника выше, а у его детенышей больше шансов выжить, а также восстановиться после ран.
Между прочим, если кастрировать самца Льва, его грива выпадет.
но лев скажет ещё своё слово, и "хозяин" станет легкой закуской.