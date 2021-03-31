Банду наркоторговцев обезвредили на Полтавщине: изъяты различные образцы оружия, а также "товар" на 3 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Полтавщине полиция разоблачила наркогруппу и изъяла наркотиков на более чем 3 миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По данным ведомства, наркобизнес прекратили работники следственного управления полиции области совместно с региональным управлением стратегических расследований под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры с привлечением спецназа "Корд".

"Досудебным расследованием установлено, что сообщники организовали нарколабораторию по изготовлению тяжелых наркотиков. Среди них: трамадол, амфетамин, метамфетамин и каннабис. Во время 11 санкционированных обысков по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов полицейские изъяли около 7 кг наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, различные образцы оружия и около 200 тыс. гривен наличных. По предварительной оценке стоимость изъятых наркотических средств составляет более 3 млн гривен.

Один из мужчин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Двум фигурантам (супругам) уже сообщено о подозрении в совершении наркопреступлений и решается вопрос относительно четвертого сообщника. В то же время готовятся документы для избрания мер всем четырем фигурантам", - сообщил начальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.

Следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупных размерах.

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В рамках уголовного производства назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

Если суд признает участников преступной группы виновными в совершении наркопреступлений, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Фото: сайт полиции