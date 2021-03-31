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Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан с помощью несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн.

"Установлено, что незаконную схему организовали двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников", - отметили в СБУ.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и спрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

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После получения кодов злоумышленники "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж. По оперативной информации часть средств, злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок РФ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах. Во время следственных действий выявлены: средства связи, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам группировки о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к схеме.

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Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ 01
Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ 02
Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ 03
Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ 04

Автор: 

киберпреступление (762) СБУ (19923) Сумская область (3163) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+16
Вопрос: нельзя поставить, на зонах, глушилки мобильных звонков?Или есть технические проблемы? Или это экономически не выгодно персоналу?
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31.03.2021 16:10
+11
Уверен что руководство ИК было в курсе происходящего и даже в доле.
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31.03.2021 16:14
+8
"перечисляли на нужды организованных преступных группировок" - Коли ця чума зникне з цього світу...Виродки з церквами на плечах і тд... А можна цю блатну чуму на мінне поле, на прогулянку?
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31.03.2021 16:14
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Вопрос: нельзя поставить, на зонах, глушилки мобильных звонков?Или есть технические проблемы? Или это экономически не выгодно персоналу?
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31.03.2021 16:10 Ответить
А вертухаям за шо жить? А мусарне?
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31.03.2021 16:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/468154 Так я же написал- экономически не выгодно персоналу.
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31.03.2021 20:53 Ответить
Ви про що???? А як же малюськіни ВІПкамері???... Не хитайте ЗЕбубочку!!!
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31.03.2021 16:14 Ответить
При чем тут глушилки, эту схему еще легче организовать на воле, так что теперь всех поголовно глушить?
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31.03.2021 16:20 Ответить
та да. Если в тюрьмах такое происходит, представляю что на воле вытворяют
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31.03.2021 18:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/396604 А Вы не в курсе, что, по зонам, филиалы "Ощадбанка"?
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31.03.2021 20:54 Ответить
и что из этого?
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02.04.2021 13:15 Ответить
Та люди у нас просто лохи. Всё, что дороже 500 грн нужно оплачивать наложенным платежом. Я лично так делаю с момента появления интернетмагазинов. Ни разу никаких проблем не возникало.
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31.03.2021 16:23 Ответить
так держать! только в схеме как раз использовалась наложка и обували продавцов. а так - вы молодец!!
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31.03.2021 16:28 Ответить
ну так продавцы тогда лохи..если дают себя обувать!наложка есть наложка.Товар берешь-платишь деньги.. и ни каких предоплат!!!
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31.03.2021 16:34 Ответить
без хозяина точнее дирехтора колонии даже нокиа 3310 не включится на территории. про смартфоны с интернетом я вообще молчу, за процент с общака легко, поэтому по колониям работают целые ботофермы, которые разводят лохов в круглосуточном режиме, вот пример с олх - пол года назад хотел купить акустику, искал со своего города что бы послушать. нашел звоню
человек говорит послушать можно только на новой почте. акустика тяжелая и тянуть на почту бесплатно не буду, только предоплата 1000 грн.
я говорю так яж из вашего города, сразу бросается трубка, при перезвоне короткие гудки- я в черном списке и таких аферистов половина на олх.
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31.03.2021 17:18 Ответить
Уверен что руководство ИК было в курсе происходящего и даже в доле.
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31.03.2021 16:14 Ответить
Без рукойводства ця схема не запрацювала.
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31.03.2021 16:21 Ответить
"перечисляли на нужды организованных преступных группировок" - Коли ця чума зникне з цього світу...Виродки з церквами на плечах і тд... А можна цю блатну чуму на мінне поле, на прогулянку?
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31.03.2021 16:14 Ответить
А как же права человека?
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31.03.2021 20:42 Ответить
"Окружний адмінісстративний суд Києва визнав протиправною та скасував постанову Служби безпеки України від 30 червня 2020 року №5/2/4-6588 про заборону в'їзду на територію України громадянину Держави Ізраїль Михайлу Воєводіну, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький". (с)
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31.03.2021 16:22 Ответить
Він мабуть теж нєлох какой нібудь?
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31.03.2021 16:25 Ответить
Це той суд,де працює невловимий корєфан Зеленського Вовк?
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31.03.2021 16:51 Ответить
Отправить козлов на разминирование поребриковских минных полей.
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31.03.2021 16:44 Ответить
как я нищета
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31.03.2021 17:14 Ответить
Научно-технический прогресс добрался до наших тюрем. Хоть набирай зеков в киберштрафбаты, и вперед на киберпередовую.
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31.03.2021 17:28 Ответить
и тут вертухаи с удивлением узнали, что зэ/ка нельзя пользоваться мобильными телефонами. А кто из вертухаев не узнал, тем альфа сбу и корд полиции дал по печени
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31.03.2021 20:16 Ответить
Якого чоловіка??? Того, що свідомо знищує твою державу??? А чому Ви не кажете про їх обов'язки як громадян? Всі кричать тільки про права, а впро відповідальність чомусь мовчать
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31.03.2021 21:54 Ответить
 
 