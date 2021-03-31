Более 1 млн грн похитили мошенники, отбывающие наказание в исправительной колонии на Сумщине: деньги перечисляли криминалитету в РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ разоблачили организованную группировку, которая похищала деньги граждан с помощью несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн грн.

"Установлено, что незаконную схему организовали двое уголовников, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области. К противоправной деятельности они привлекли нескольких бывших осужденных и их родственников", - отметили в СБУ.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и спрашивали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было якобы желание "клиента" оформить адресную доставку заказа.

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После получения кодов злоумышленники "подвязывали" к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж. По оперативной информации часть средств, злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок РФ.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и отбывания наказания злоумышленников в Харькове и Сумах. Во время следственных действий выявлены: средства связи, компьютерная техника, банковские карточки с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам и участникам группировки о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к схеме.

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