Неизвестные сообщили о минировании горсовета в Запорожье и требуют запретить ОПЗЖ и "Партию Шария". ФОТОрепортаж

Участников сессии горсовета эвакуировали, в здании ищут взрывчатку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "061".

Во время сессии горсовета мэр Владимир Буряк сообщил, что секретарю поступило от неизвестного абонента телефонное сообщение о минировании здания горсовета.

В сообщении также говорилось о требовании к горсовету принять петицию "О запрете функционировании партии ОПЗЖ и Шария".

"Ще такого не було", - сказал Буряк и попросил всех присутствующих эвакуироваться.

Депутатов и чиновников вывели из здания на время проведения проверки. На сессии объявили перерыв на неопределенное время.

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