Неизвестные сообщили о минировании горсовета в Запорожье и требуют запретить ОПЗЖ и "Партию Шария". ФОТОрепортаж
Участников сессии горсовета эвакуировали, в здании ищут взрывчатку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "061".
Во время сессии горсовета мэр Владимир Буряк сообщил, что секретарю поступило от неизвестного абонента телефонное сообщение о минировании здания горсовета.
В сообщении также говорилось о требовании к горсовету принять петицию "О запрете функционировании партии ОПЗЖ и Шария".
"Ще такого не було", - сказал Буряк и попросил всех присутствующих эвакуироваться.
Депутатов и чиновников вывели из здания на время проведения проверки. На сессии объявили перерыв на неопределенное время.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский усилил ответственность за ложное минирование
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Одесса бабы в очереди 50-х...ты фронтовичка тварь....а ты **** с румынами жила...
Зато потом фронтовички стали = героиня фильмы комуняцкие начали снимать ....
А реально ППЖ
паганий піар - всодно піар. Шукайте серед зажопників-шаріївців
Варіант другий:
один з тих "невідомих" малював свастику на ОПі, а решта з "групи підтримки" має "базу відпочинку" на Трухановому острові в Києві.
Варіант третій:
то був учасник АТО з психологінимі відхиленнями
Варіант четвертий:
мобільний телефон "терориста" був поряд з телефонами Ріфа, Дугарь та Кузьменко цілих 4 секунди 17 червня 2016 року. Експертиза ходи це підтвердила
Варіант п'ятий:
після затримання виявиться, що затриманий підписаний на сторінки Федини та Звіробій в соцмережах
Варіант....
Крім петушарія нікому. Тому перший варіант без сумніву.
Например, мне точно известно, что в горсовете Мариуполя много от ОПЗЖ и пятеро от Шария. Ладно. Давайте пригрозим: что развернем орудия, с передовой и шарахнем по горисполкому мариупольскому, если не запретят этих чертей. Допустим- запретят, с пересёру. Что далее? Вот что??? Их места займет кто-то иной. Эти иные- точно такие же твари, как и те, кого запретят. Что? Сомневаетесь? А зря. Они все- твари прывладни.
Медведчуков и Рабиновицев- повесить. Остальных-на урановые копи.Киве и Шуфряку-набить морды.